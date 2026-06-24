बालों में कितनी देर तक तेल लगाकर रखना चाहिए और इसे कब लगाना चाहिए? एक्सपर्ट से जानिए
नहाने से पहले तेल लगाना आपकी स्किन और बालों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. यह एक बैरियर बनाता है जो...
Published : June 24, 2026 at 7:10 PM IST
आजकल प्रदूषण और काम के तनाव की वजह से बालों का झड़ना और टूटना आम समस्या बन गई है. बहुत से लोग इन समस्याओं के लिए बालों में तेल लगाना एक असरदार उपाय मानते हैं. हालांकि, तेल कब लगाना चाहिए और इसे कितनी देर तक लगाकर रखना चाहिए, इस बारे में लोगों की राय अलग-अलग होती है. जाने-माने डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉ. राम ने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और स्वस्थ बालों के लिए तेल लगाने का सही तरीका और समय बताया है, जानिए डॉक्टर ने क्या कहा?
हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन कोशिकाओं से बने होते हैं. इन कोशिकाओं में पानी को जल्दी सोखने का गुण होता है. डॉ. राम बताते हैं कि जब हम नहाते हैं, तो बालों की कोशिकाएं पानी सोखकर फूल जाती हैं और सूखने पर अपनी सामान्य अवस्था में लौट आती हैं. बालों का लगातार फूलना और सिकुड़ना उनकी प्राकृतिक मजबूती को कम कर देता है. इसे 'हाइग्रोस्कोपिक थकान' कहते हैं. समय के साथ, इससे बालों का कमजोर होना, टूटना या दोमुंहे बाल जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. राम का कहना है कि लोग अक्सर पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए रात भर बालों में तेल लगाकर रखते हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजी (त्वचा विज्ञान) के अनुसार, इस आदत से फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो सकता है. डॉ. राम के मुताबिक, बालों को पोषण देने के लिए नहाने से पहले तेल लगाना फायदेमंद होता है.
नहाने से पहले तेल क्यों लगाना चाहिए?
नहाने से पहले सिर की त्वचा (स्कैल्प) पर तेल लगाने से एक सुरक्षा कवच बन जाता है. तेल में पानी को दूर रखने के गुण होते हैं, जिससे बालों की कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा पानी नहीं सोख पातीं, इससे बाल धोने के दौरान उनमें सूजन कम होती है और वे खराब होने से बचते हैं.
तेल शैम्पू में मौजूद केमिकल्स को बालों की जड़ों को सीधे नुकसान पहुंचाने से भी रोकता है. इसलिए, शैम्पू करने से पहले तेल लगाने से न सिर्फ बाल मुलायम रहते हैं, बल्कि उनकी प्राकृतिक बनावट भी बनी रहती है.
रात भर तेल लगा रहने के नुकसान
बहुत से लोग तेल लगाकर रात भर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बालों को ज्यादा पोषण मिलता है. हालांकि, डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि यह तरीका ऑयली स्किन वालों के लिए खास तौर पर परेशानी भरा हो सकता है. स्कैल्प के नैचुरल तेल (जिसे सीबम कहते हैं) के अलावा, जो तेल हम लगाते हैं, वह मैलासेजिया नाम के फंगस को बढ़ा सकता है. इस फंगल इन्फेक्शन से डैंड्रफ, स्कैल्प में खुजली और आखिर में बहुत ज्यादा बाल झड़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.
तेल को कितने समय तक रखना चाहिए?
बालों में तेल लगाने के फायदों के लिए घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं है. नहाने से ठीक 15 से 30 मिनट पहले तेल लगाना ही काफी है. इस दौरान तेल बालों पर एक परत बना लेता है, जो नहाते समय बालों को पानी से बचाता है.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेल को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक धीरे-धीरे लगाना सबसे अच्छा होता है. सिर की त्वचा पर तेल लगाने के बाद, उंगलियों से धीरे-धीरे मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.
जिन बालों के झड़ने की समस्या हो, उन पर तेल न लगाएं
अपने बालों के प्रकार के हिसाब से सही तेल चुनना भी जरूरी है. यह एक गलतफहमी है कि सिर्फ तेल लगाने से बाल बढ़ेंगे, बालों की देखभाल के साथ-साथ सही पोषण भी उतना ही जरूरी है. डॉ. राम का सुझाव है कि नहाने से कुछ मिनट पहले तेल लगाने और फिर कम केमिकल वाले शैम्पू से धोने से बाल मुलायम और मजबूत बनेंगे. नहाने के बाद बालों को रगड़ने के बजाय मुलायम तौलिए से थपथपाकर सुखाएं.