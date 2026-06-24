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बालों में कितनी देर तक तेल लगाकर रखना चाहिए और इसे कब लगाना चाहिए? एक्सपर्ट से जानिए

बालों में कितनी देर तक तेल लगाकर रखना चाहिए और इसे कब लगाना चाहिए? एक्सपर्ट से जानिए ( GETTY IMAGES )