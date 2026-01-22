हार्ट अटैक से बचने के लिए कितनी देर और कितने कदम चलना चाहिए? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ
जो लोग हर दिन में इतने हजार कदम चलते हैं, उन्हें हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी हार्ट डिजीज का खतरा 40-50 फीसदी कम होता है.
Published : January 22, 2026 at 3:06 PM IST
आज की दुनिया में, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि खुद को स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है. खाने में मिलावट, खराब मौसम, प्रदूषण और कई दूसरे कारण बीमारियों की वजह बनते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट और डॉक्टर मानते हैं कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको हेल्दी रहने और लंबी जिंदगी जीने में मदद कर सकती है.
जी हां, हम बात कर रहे हैं वॉकिंग यानी पैदल चलने की...क्टरों का कहना है कि सिर्फ इस एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करके आप कई बीमारियों से बच सकते हैं और लंबी जिंदगी जी सकते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए कितना चलना चाहिए? तो, आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि हार्ट अटैक से बचने के लिए किसी व्यक्ति को कितनी देर और कितने कदम चलना चाहिए.
वॉकिंग के फायदे
चलना एक आसान और असरदार एक्टिविटी है जिसके कई फायदे हैं, जिसमें दिल की सेहत में सुधार भी शामिल है. यह दिल को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, वजन कम करने में मदद करता है, और तनाव कम करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा कम होता है.
हार्ट अटैक से बचने के लिए कितना चलना चाहिए?
अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, हार्ट अटैक का खतरा कम करने के लिए, हर दिन कम से कम 30 मिनट (हफ्ते में 5 दिन) तेज चलना (लगभग 9000 से 10,000 कदम) एक बहुत अच्छा लक्ष्य है, क्योंकि इससे हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में मदद मिलती है. हालांकि, अगर आप इतना नहीं चल पाते हैं, तो कम कदमों से शुरू करने पर भी (जैसे 3,800-4,000) सेहत को फायदे मिलते हैं. जरूरी बात यह है कि आप रेगुलर एक्टिव रहें और तेज गति बनाए रखें. सबसे जरूरी बात, चलते समय आपको इतनी तेज चलना चाहिए कि आपकी सांस थोड़ी फूल जाए लेकिन आप फिर भी बात कर सकें, और धीरे-धीरे अपनी स्पीड और समय बढ़ाएं. हमेशा वार्म-अप और कूल-डाउन करना याद रखें.
अध्ययन का क्या है कहना?
2023 की नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिन की एक स्टडी में पाया गया कि 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के जो लोग रोजाना 6,000 से 9,000 कदम चलते हैं, उन्हें दिल की बीमारियों, जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा उन लोगों की तुलना में 40 फीसदी से 50 फीसदी कम होता है, जो रोजाना सिर्फ 2,000 कदम चलते हैं. हालांकि हर इंसान के कदम की दूरी अलग-अलग होती है. यहां 6,000 कदम चलने का मतलब लगभग 2.5 मील और 9,000 कदम का मतलब 4 मील से थोड़ा ज्यादा होता है.
इस स्टडी में आठ अलग-अलग स्टडीज से 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के 20,152 लोग शामिल थे. हर पार्टिसिपेंट ने अपने स्टेप काउंट को ट्रैक करने के लिए एक डिवाइस पहना था, और रिसर्चर्स ने छह साल तक पार्टिसिपेंट्स की हेल्थ पर नजर रखी. कुल मिलाकर, इस स्टडी में पाया गया कि किसी भी तरह से चलना, चाहे तेज चलना हो या धीरे-धीरे टहलना, बुजुर्गों में दिल की सेहत को बेहतर बना सकता है और कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा कम कर सकता है. इस स्टडी में युवा वयस्कों में स्टेप काउंट और दिल की बीमारी के खतरे के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं पाया गया. हालांकि, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपकी पूरी सेहत और भलाई के लिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है.
फिजिकल एक्टिविटी बेहद जरूरी
नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी फीनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रिवेंटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट की वाइस चेयर और इस स्टडी की को-ऑथर डॉ. मर्सिडीज कार्नेथॉन, PhD का कहना है कि यह उन बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है जो हर दिन 10,000 कदम नहीं चल पाते हैं. दूसरे शब्दों में, यह स्टडी उन बुजुर्गों के लिए उत्साहजनक है जो 10,000 कदम नहीं चल पाते हैं, क्योंकि 6,000–9,000 कदम भी कार्डियोवैस्कुलर सेहत के लिए काफी फायदे देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी न करने से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है.
ज्यादा कदम कैसे चलें
शुरुआत करने के लिए: जब भी मौका मिले, बिना रुके चलें. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप धीरे चलते हैं या तेज, बस चलते रहें, क्योंकि हर कदम मायने रखता है. आप अपनी रोज की दिनचर्या में और कदम जोड़ने के लिए कुछ छोटी-छोटी चीजें भी कर सकते हैं...
- सीढ़ियों का इस्तेमाल करें
- अपने लंच ब्रेक के दौरान टहलें
- पार्किंग लॉट के पीछे गाड़ी पार्क करें
- टीवी कमर्शियल ब्रेक के दौरान घूमें
- टहलने के लिए कोई साथी ढूंढें
- अपने आने-जाने में टहलने को शामिल करें
- ज्यादा चलने के अलावा, हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है. अच्छे दिल की सेहत के लिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी है.
