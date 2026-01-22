ETV Bharat / lifestyle

हार्ट अटैक से बचने के लिए कितनी देर और कितने कदम चलना चाहिए? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

आज की दुनिया में, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि खुद को स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है. खाने में मिलावट, खराब मौसम, प्रदूषण और कई दूसरे कारण बीमारियों की वजह बनते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट और डॉक्टर मानते हैं कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको हेल्दी रहने और लंबी जिंदगी जीने में मदद कर सकती है.

जी हां, हम बात कर रहे हैं वॉकिंग यानी पैदल चलने की...क्टरों का कहना है कि सिर्फ इस एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करके आप कई बीमारियों से बच सकते हैं और लंबी जिंदगी जी सकते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए कितना चलना चाहिए? तो, आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि हार्ट अटैक से बचने के लिए किसी व्यक्ति को कितनी देर और कितने कदम चलना चाहिए.

वॉकिंग के फायदे

चलना एक आसान और असरदार एक्टिविटी है जिसके कई फायदे हैं, जिसमें दिल की सेहत में सुधार भी शामिल है. यह दिल को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, वजन कम करने में मदद करता है, और तनाव कम करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा कम होता है.

हार्ट अटैक से बचने के लिए कितना चलना चाहिए?

अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, हार्ट अटैक का खतरा कम करने के लिए, हर दिन कम से कम 30 मिनट (हफ्ते में 5 दिन) तेज चलना (लगभग 9000 से 10,000 कदम) एक बहुत अच्छा लक्ष्य है, क्योंकि इससे हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में मदद मिलती है. हालांकि, अगर आप इतना नहीं चल पाते हैं, तो कम कदमों से शुरू करने पर भी (जैसे 3,800-4,000) सेहत को फायदे मिलते हैं. जरूरी बात यह है कि आप रेगुलर एक्टिव रहें और तेज गति बनाए रखें. सबसे जरूरी बात, चलते समय आपको इतनी तेज चलना चाहिए कि आपकी सांस थोड़ी फूल जाए लेकिन आप फिर भी बात कर सकें, और धीरे-धीरे अपनी स्पीड और समय बढ़ाएं. हमेशा वार्म-अप और कूल-डाउन करना याद रखें.

अध्ययन का क्या है कहना?

2023 की नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिन की एक स्टडी में पाया गया कि 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के जो लोग रोजाना 6,000 से 9,000 कदम चलते हैं, उन्हें दिल की बीमारियों, जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा उन लोगों की तुलना में 40 फीसदी से 50 फीसदी कम होता है, जो रोजाना सिर्फ 2,000 कदम चलते हैं. हालांकि हर इंसान के कदम की दूरी अलग-अलग होती है. यहां 6,000 कदम चलने का मतलब लगभग 2.5 मील और 9,000 कदम का मतलब 4 मील से थोड़ा ज्यादा होता है.