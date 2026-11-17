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क्या सच में COPD को लाइफस्टाइल में बदलाव, इनहेलर और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से किया जा सकता है मैनेज? डॉक्टर से जानिए जवाब

क्या सच में COPD को लाइफस्टाइल में बदलाव, इनहेलर और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से किया जा सकता है मैनेज? डॉक्टर से जानिए जवाब ( GETTY IMAGES )

हममें से ज्यादातर हेल्दी लोगों के लिए सांस लेने का प्रोसेस बेहद सामान्य होते हैं. लेकिन, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) से पीड़ित लोगों के लिए, रोजमर्रा के साधारण काम (जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना, खाना बनाना या घर के कामकाज करना) भी शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल होता है. सांस फूलना, लगातार खांसी आना और थकान, ये सभी चीजें COPD से पीड़ित व्यक्ति की स्वतंत्र और सक्रिय जीवन जीने की क्षमता पर गहरा असर डाल सकती हैं.

राजकोट के स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. निसर्ग पाध का कहना है कि COPD फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ बढ़ती जाती है. इसमें हवा के बहाव में रुकावट आती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है. हालांकि आमतौर पर इस कंडीशन को पूरी तरह से ठीक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन समय पर डायग्नोसिस, सही इलाज, और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से लक्षणों को मैनेज करने, बीमारी के बढ़ने की स्पीड को धीमा करने और मरीज की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. इस खबर में, COPD को मैनेज करने के संभावित तरीकों के बारे में विस्तार से जानें...