क्या सच में COPD को लाइफस्टाइल में बदलाव, इनहेलर और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से किया जा सकता है मैनेज? डॉक्टर से जानिए जवाब
स्मोकिंग COPD के मुख्य कारणों में से एक है. सिगरेट, बीड़ी और दूसरे तरह के तंबाकू छोड़ना फेफड़ों को और नुकसान से बचाने का सबसे...
Published : November 17, 2026 at 2:59 PM IST
हममें से ज्यादातर हेल्दी लोगों के लिए सांस लेने का प्रोसेस बेहद सामान्य होते हैं. लेकिन, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) से पीड़ित लोगों के लिए, रोजमर्रा के साधारण काम (जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना, खाना बनाना या घर के कामकाज करना) भी शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल होता है. सांस फूलना, लगातार खांसी आना और थकान, ये सभी चीजें COPD से पीड़ित व्यक्ति की स्वतंत्र और सक्रिय जीवन जीने की क्षमता पर गहरा असर डाल सकती हैं.
राजकोट के स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. निसर्ग पाध का कहना है कि COPD फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ बढ़ती जाती है. इसमें हवा के बहाव में रुकावट आती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है. हालांकि आमतौर पर इस कंडीशन को पूरी तरह से ठीक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन समय पर डायग्नोसिस, सही इलाज, और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से लक्षणों को मैनेज करने, बीमारी के बढ़ने की स्पीड को धीमा करने और मरीज की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. इस खबर में, COPD को मैनेज करने के संभावित तरीकों के बारे में विस्तार से जानें...
COPD प्रबंधन के महत्व को समझना
डॉ. निसर्ग पाध के अनुसार, COPD के प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि कई मरीज डॉक्टर के पास तब जाते हैं, जब उनके लक्षण बहुत गंभीर हो जाते हैं. लगातार खांसी, बहुत अधिक बलगम बनना, सांस लेते समय घरघराहट होना और सांस फूलने जैसी समस्याओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लोग इन्हें बढ़ती उम्र, स्मोकर कफ या शारीरिक फिटनेस की कमी मान लेते हैं.
इस स्थिति को संभालने में बीमारी का जल्दी पता चलना बहुत महत्वपूर्ण है. जिन लोगों को लगातार सांस संबंधी समस्याएं हो रही हैं (खासकर वे लोग जो स्मोकिंग करते हैं या लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहे हैं) उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. फेफड़ों की कार्यक्षमता जांचने के लिए 'स्पाइरोमेट्री' (spirometry) नाम का एक सरल टेस्ट किया जाता है. यह COPD की पुष्टि करने के लिए एक बहुत जरूरी जांच है और इसे जरूर करवाना चाहिए.
एक बार COPD का पता चल जाने पर, इसके प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है, जिसमें दवाएं, जीवनशैली में बदलाव और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन (फेफड़ों से जुड़ी पुनर्वास प्रक्रिया) शामिल हैं...
1. फेफड़ों की बेहतर हेल्थ के लिए पहला कदम है लाइफस्टाइल में बदलाव : डॉ. निसर्ग पाध का कहना है कि COPD को मैनेज करने और फेफड़ों को और नुकसान से बचाने में लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत जरूरी हैं. यहां कुछ जरूरी उपाय दिए गए हैं...
- स्मोकिंग छोड़ें: स्मोकिंग COPD के मुख्य कारणों में से एक है. सिगरेट, बीड़ी और दूसरे तरह के तंबाकू छोड़ना फेफड़ों को और नुकसान से बचाने का सबसे जरूरी कदम है. 'पैसिव स्मोकिंग' (दूसरों के तंबाकू इस्तेमाल से निकलने वाले धुएं के संपर्क में आना) से बचना भी उतना ही जरूरी है.
- एयर पॉल्यूशन से बचें: घर के अंदर और बाहर दोनों तरह का एयर पॉल्यूशन COPD के लक्षणों को बढ़ा सकता है. मरीजों को धूल, धुएं, केमिकल धुएं और इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट के संपर्क में आने से बचना चाहिए. घर में अच्छा वेंटिलेशन पक्का करना और खाना पकाने के लिए साफ फ्यूल का इस्तेमाल करना घर के अंदर के एयर पॉल्यूशन को कम करने में मदद कर सकता है.
- हेल्दी डाइट बनाए रखें: एक बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट न सिर्फ पूरी हेल्थ को बेहतर बनाती है बल्कि मसल्स की ताकत बनाए रखने में भी मदद करती है. अपनी अलग-अलग न्यूट्रिशनल जरूरतों के आधार पर, COPD के मरीजों को सही मात्रा में प्रोटीन, ताजे फल और सब्जियां खाने पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही सही हाइड्रेशन भी पक्का करना चाहिए.
- फिजिकली एक्टिव रहें: हालांकि सांस लेने में तकलीफ के कारण मरीज एक्सरसाइज करने में हिचकिचा सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी से बचने से मसल्स और कमजोर हो सकती हैं और स्टैमिना कम हो सकता है. हेल्थकेयर प्रोफेशनल की सलाह के अनुसार हल्की फिजिकल एक्टिविटीज करने से फिजिकल ताकत और स्टैमिना बनाए रखने में मदद मिल सकती है.
- अच्छी नींद की आदतें अपनाएं: थकान दूर करने और पूरी हेल्थ बनाए रखने के लिए पूरी नींद और आराम लेना जरूरी है.
2. लक्षणों को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने के लिए इनहेलर और दवाओं का उपयोग करें: डॉ. निसर्ग पाध के अनुसार, COPD के इलाज में इनहेलर सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक हैं. ये दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, जिससे हवा का बहाव बेहतर होता है, सांस फूलने की समस्या कम होती है, और सांस संबंधी लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. बीमारी की गंभीरता और मरीज की स्थिति के आधार पर, डॉक्टर अलग-अलग तरह के इनहेलर लिख सकते हैं...
- ब्रोंकोडाइलेटर (Bronchodilators): ये दवाएं सांस की नली के आसपास की मांसपेशियों को आराम देती हैं, जिससे मरीजों के लिए सांस लेना आसान हो जाता है. इलाज की जरूरत के हिसाब से, ये कम समय तक असर करने वाली (short-acting) या लंबे समय तक असर करने वाली (long-acting) हो सकती हैं.
- कॉम्बिनेशन इनहेलर (Combination inhalers): कुछ इनहेलरों में कई दवाओं का मिश्रण होता है, जैसे कि लंबे समय तक असर करने वाले ब्रोंकोडाइलेटर और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. इन्हें कुछ खास मरीजों को उनके लक्षणों, बीमारी के बार-बार बिगड़ने के इतिहास और क्लिनिकल जांच के आधार पर दिया जा सकता है.
- इनहेलर का सही इस्तेमाल: इनहेलर का नियमित इस्तेमाल करने के साथ-साथ, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है. अगर इस्तेमाल करने का तरीका गलत है, तो दवा फेफड़ों तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगी. मरीजों को अपने डॉक्टर या हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सही तरीका पूछना चाहिए और समय-समय पर इसे चेक भी करवाते रहना चाहिए.
- मरीजों को कभी भी अपने डॉक्टर से सलाह लिए बिना अपनी दवा बंद नहीं करनी चाहिए या उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए. नियमित फॉलो-अप से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि इलाज कितना असरदार है और क्या इसमें किसी बदलाव की जरूरत है.
3. पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन: ताकत बढ़ाना और सांस लेने की क्षमता में सुधार करना: डॉ. निसर्ग पाध के मुताबिक, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, COPD के पूरे मैनेजमेंट का एक जरूरी हिस्सा है. यह एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसे मरीज की शारीरिक क्षमता बढ़ाने, सांस की तकलीफ को मैनेज करने और रोजाना के काम करने में आत्मविश्वास वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है. पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में आम तौर पर ये शामिल होते हैं...
- सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज ट्रेनिंग: खास तौर पर डिजाइन की गई एक्सरसाइज मांसपेशियों की ताकत और स्टैमिना बढ़ाने में मदद करती हैं, साथ ही शरीर की ऑक्सीजन का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने की क्षमता में भी सुधार करती हैं.
- सांस लेने की तकनीकें: 'पर्स्ड-लिप ब्रीदिंग' और 'डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग' (गहरी पेट) जैसी तकनीकें मरीजों को सांस की तकलीफ को मैनेज करने और अपनी सांस पर बेहतर कंट्रोल पाने में मदद कर सकती हैं.
- मरीज की शिक्षा: मरीज अपनी स्थिति, दवाओं को कैसे मैनेज करें, लक्षणों पर नजर कैसे रखें, और कॉम्प्लीकेशंस को रोकने के तरीकों के बारे में सीखते हैं.
- न्यूट्रिशनल गाइडेंस: डाइटरी काउंसलिंग मरीजों को सही न्यूट्रिशन बनाए रखने और वजन से जुड़ी समस्याओं को मैनेज करने में मदद करती है.
- मेंटल हेल्थ सपोर्ट: सांस की पुरानी बीमारी के साथ रहने से एंग्जायटी, स्ट्रेस और इमोशनल परेशानी हो सकती है. काउंसलिंग और सपोर्ट से मरीजों को अपनी कंडीशन से ज्यादा अच्छे से निपटने में मदद मिल सकती है.
- पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से मरीजों को ज्यादा फिजिकली एक्टिव होने, सांस की तकलीफ़ कम करने और उनकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.
4. इन्फेक्शन और COPD के लक्षणों के अचानक बिगड़ने (एक्ससेर्बेशन) को रोकना: डॉ. निसर्ग पाध का कहना है कि सांस के इन्फेक्शन से COPD के लक्षण अचानक बिगड़ सकते हैं, जिन्हें 'एक्ससेर्बेशन' कहते हैं. ऐसी स्थितियों में ज्यादा दवा, हॉस्पिटल में भर्ती होने या मेडिकल मदद की जरूरत पड़ सकती है. इन एक्ससेर्बेशन के खतरे को कम करने के लिए, मरीजों को ये कदम उठाने चाहिए...
- डॉक्टर की सलाह के अनुसार, इन्फ्लूएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन सहित सभी जरूरी टीके लगवाएं।
- हाथों की अच्छी सफाई बनाए रखें और सांस के इन्फेक्शन से परेशान लोगों के पास जाने से बचें.
- डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं नियमित रूप से लें.
- सांस लेने में ज्यादा तकलीफ, बलगम (कफ) के रंग या मात्रा में बदलाव, और खांसी का बिगड़ना जैसे चेतावनी के संकेतों को पहचानें.
- अगर आपके लक्षण अचानक बिगड़ जाएं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें.
5. रेगुलर मॉनिटरिंग और फॉलो-अप: डॉ. निसर्ग पाध के अनुसार, COPD एक पुरानी बीमारी है जिसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत होती है. पल्मोनोलॉजिस्ट (फेफड़ों के स्पेशलिस्ट) से रेगुलर सलाह लेने से फेफड़ों के काम करने के तरीके का पता लगाने, दवाओं की जांच करने, लक्षणों को ट्रैक करने और शुरुआती स्टेज में ही दिक्कतों का पता लगाने में मदद मिलती है. मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों को अपने COPD एक्शन प्लान के बारे में पता होना चाहिए. यह प्लान बताता है कि अगर लक्षण बिगड़ते हैं तो क्या कदम उठाने चाहिए और इमरजेंसी मेडिकल मदद कब लेनी चाहिए.
COPD के साथ अच्छी तरह जीना
डॉ. निसर्ग पाध का कहना है कि COPD का पता चलने का मतलब यह नहीं है कि मरीजों को एक्टिव और खुशहाल जिंदगी जीना छोड़ देना चाहिए. हालांकि इस बीमारी के लिए लंबे समय तक मैनेजमेंट की जरूरत होती है, लेकिन समय पर मेडिकल देखभाल, इनहेलर का सही इस्तेमाल, स्मोकिंग छोड़ना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में हिस्सा लेने जैसे तरीकों से बड़े, पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं. सिर्फ सांस फूलने की समस्या को मैनेज करने से आगे बढ़कर किसी व्यक्ति की पूरी सेहत, आजादी और रोजाना के काम करने की क्षमता को बेहतर बनाने पर ध्यान देना जरूरी है.
हर सांस मायने रखती है इसलिए, सही इलाज, रेगुलर मेडिकल सलाह और लाइफस्टाइल में पहले से बदलाव करके, COPD वाले लोग बेहतर सांस लेने और बेहतर क्वालिटी की जिंदगी जीने की दिशा में जरूरी कदम उठा सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)