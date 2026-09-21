एरोबिक एक्सरसाइज अल्जाइमर का खतरा कम करने में कैसे कर सकती है मदद, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
विशेषज्ञों का सुझाव है कि व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली जैसी आदतें अपनाकर अल्जाइमर रोग की गंभीरता को कम किया जा सकता है, जानिए क्या कहते...
Published : September 21, 2026 at 4:41 PM IST
एक्सपर्ट्स का कहना है कि नियमित और मध्यम-तीव्रता वाली एरोबिक एक्सरसाइज भविष्य में अल्जाइमर रोग को रोकने में मदद कर सकती है. इस बीमारी से जुड़े लक्षणों को कम करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज को बहुत फायदेमंद माना जाता है. यह अल्जाइमर से लड़ने में नई उम्मीद जगाती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी न केवल स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा करती है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ दिमाग का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है. अल्जाइमर के बारे में विस्तार से जानने और यह समझने के लिए कि एरोबिक एक्सरसाइज इस स्थिति को कम करने में कैसे मदद कर सकती है, यह खबर पढ़ें...
अल्जाइमर के लक्षण क्या हैं?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अल्जाइमर से पीड़ित लोग अपने परिवार के सदस्यों के नाम तक भूल सकते हैं. वे बताते हैं कि साफ-सफाई का ध्यान न रखना, खाना भूल जाना और बाहर जाने पर घर का रास्ता भटक जाना इस बीमारी से जुड़ी मुख्य समस्याएं हैं. यह भी देखा गया है कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों की एकाग्रता पर असर पड़ता है. अल्जाइमर डिमेंशिया का एक प्रकार है जिससे याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है. nhs.uk की एक स्टडी से पता चलता है कि जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, याददाश्त की समस्याएं और गंभीर होती जाती हैं.
इसके लक्षण क्या हैं?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अल्जाइमर से पीड़ित लोग अपने परिवार के सदस्यों के नाम तक भूल सकते हैं. वे बताते हैं कि साफ-सफाई का ध्यान न रखना, खाना भूल जाना और बाहर जाने पर घर का रास्ता भटक जाना अल्जाइमर से जुड़ी बड़ी समस्याएं हैं. यह भी देखा गया है कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को ध्यान लगाने में परेशानी होती है. अल्जाइमर डिमेंशिया का एक प्रकार है जिससे याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है. nhs.uk की एक स्टडी से पता चलता है कि जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, याददाश्त की समस्याएं और गंभीर होती जाती हैं.
एरोबिक एक्सरसाइज के फायदे
जानकारों का कहना है कि रोजाना एरोबिक एक्सरसाइज करने से अल्जाइमर की बीमारी को रोकने या इसके बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने में मदद मिल सकती है. पब्लिक हेल्थ से जुड़ी पहल में, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाने को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जाता है. National Library of Medicine एक स्टडी के मुताबिक, अल्जाइमर की बीमारी के शुरुआती दौर में एरोबिक एक्सरसाइज करने से काम करने की क्षमता बढ़ती है. साथ ही, एक्सरसाइज से कार्डियोरेस्पिरेटरी हेल्थ में सुधार होता है, जिससे याददाश्त बेहतर होती है और हिप्पोकैम्पस के सिकुड़ने की समस्या कम होती है.
एरोबिक एक्सरसाइज की परिभाषा
एक्सपर्ट्स का कहना है कि एरोबिक एक्सरसाइज का सीधा संबंध ऑक्सीजन से है. इस तरह की एक्सरसाइज में पैरों, हाथों, कमर और पेल्विस की बड़ी मसल्स की बार-बार और रिदम वाली मूवमेंट होती है. इससे सांस लेने की दर और खून में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है. एक्टिविटी के दौरान, हार्ट रेट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के 60–90 परसेंट तक पहुंच जाती है, जिससे मसल्स में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है. इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं.
एरोबिक एक्सरसाइज के साथ-साथ, अपनी जीवनशैली पर ध्यान देना भी जरूरी है
- अच्छा पोषण: जानकारों का कहना है कि रोजाना के खाने में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल करने से अल्जाइमर की बीमारी से बचाव में मदद मिल सकती है.
- स्मोकिंग से बचें: यह बात सभी जानते हैं कि स्मोकिंग से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं. जानकारों का कहना है कि अल्जाइमर भी उन्हीं में से एक है. कई रिपोर्टों से पता चलता है कि स्मोकिंग करने वालों में अल्ज़ाइमर होने का खतरा ज्यादा होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आदत से दिमाग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई में रुकावट आती है.
- शराब का सेवन कम करें: जानकारों का कहना है कि शराब का असर बहुत तेजी से और कम समय में ही दिमाग पर पड़ता है. यह भी कहा जाता है कि समय के साथ इससे दिमाग को नुकसान पहुंचता है.