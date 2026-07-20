ड्रग्स के साथ मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो रहे बच्चे, नशा निवारण केंद्र में चल रहा 8 बच्चों का इलाज
हिमाचल में बच्चों और युवाओं में बढ़ती जा रही है मोबाइल एडिक्शन, बेंगलुरु शट क्लिनिक की सहायता से हो रहा इलाज.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 4:04 PM IST
कुल्लू: देशभर में जहां अब युवा आधुनिक तकनीक की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इंटरनेट के जरिए भी युवा शिक्षा नौकरी सहित अन्य क्षेत्रों में तरक्की पा रहे हैं, लेकिन दिन-ब-दिन बढ़ रहा मोबाइल का प्रयोग भी अब बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है. पहले युवा ड्रग्स का ही शिकार होते थे, लेकिन अब प्रदेश में पहली बार ऐसा भी मामला सामने आया है, जहां पर मोबाइल एडिक्शन के चलते युवा नशा निवारण केंद्र में अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं.
क्या है इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन ?
कुल्लू स्थित नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र भुंतर के प्रभारी डॉक्टर सत्यव्रत वैद्य ने बताया कि 'जब कोई व्यक्ति मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो प्लेटफॉर्म या अन्य डिजिटल उपकरणों का इतना ज्यादा यूज करने लगता है कि उसका दैनिक जीवन प्रभावित होने लगे तो उसे इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन कहा जाता है.'
कुल्लू में मोबाइल एडिक्शन के 8 मामले
मोबाइल एडिक्शन का ऐसा ही मामला जिला कुल्लू में सामने आया है. जहां पर 8 बच्चों का जिला कुल्लू के भुंतर में नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र में इलाज किया जा रहा है. ऐसे में संभवतः ये हिमाचल प्रदेश का पहला ही मामला है, जहां पर मोबाइल की लत को दूर करने के लिए 8 बच्चे नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र में अपना इलाज करवा रहे हैं.
इस उम्र के लोगों में मोबाइल एडिक्शन
एक साल में यह आठ मामले सामने आए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन के शिकार हुए हैं. इनमें 14 से 22 साल तक के किशोर और युवा शामिल हैं. भुंतर के नशा निवारण केंद्र में इन बच्चों का डॉ. सत्यव्रत वैद्य द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शट क्लिनिक (सर्विस फॉर हेल्थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी) की सलाह पर इलाज किया जा रहा है.
अलग-अलग बच्चों में अलग-अलग लक्षण
नशा निवारण केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सत्यव्रत वैद्य ने बताया कि केंद्र में लाए गए इन बच्चों और किशोरों में इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन पाई गई है. इसका बच्चों में अलग-अलग असर देखने को मिला है. इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल के अलावा किसी भी चीज या विषय पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं. दो बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें मोबाइल से डर लगने लगा है और उन्हें अब ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन उनकी हर बात सुन रहा है. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मोबाइल के बिना दस-पंद्रह मिनट भी नहीं रह पा रहे हैं.
मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए क्या करें ?
डॉ. सत्यव्रत वैद्य ने बताया कि अब अभिभावकों को भी काफी सचेत रहने की जरूरत है कि उनका बच्चा सारे दिन में कितना समय मोबाइल में बिजी रहता है. अगर वह अपना मोबाइल 10 मिनट भी दूर नहीं रख पाता है, तो हो सकता है कि वह भी मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो गया हो.
- परिजनों को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
- परिजन अपने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से बचाने के लिए स्क्रीन टाइम की समय सीमा तय करें.
- भोजन और सोने के समय बच्चों से मोबाइल दूर रखें.
- बच्चों को व्यायाम और बाहरी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें.
- परिवार में अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं.