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इस तरह घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस चिकन मसाला, देखते ही आपके मुंह में आ जाएगा पानी!

इस तरह घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस चिकन मसाला, देखते ही आपके मुंह में आ जाएगा पानी! ( ETV Bharat )

रेस्टोरेंट में परोसी जाने वाली चिकन करी बेहद स्वादिष्ट होती है. इसका हर एक टुकड़ा इतना रसीला होता है कि आपका मन करता है कि आप एक के बाद एक निवाला खाते ही चले जाएं. रेस्टोरेंट वाले पहले से तैयार ग्रेवी का इस्तेमाल करते हैं. वे चिकन को फ्राई करके ग्रेवी में डालते हैं और फिर तेज आंच पर पकाते हैं. हालांकि, अगर आप इसे घर पर बनाने की कोशिश करते हैं, तो करी अक्सर पतली (पानी जैसी) बन जाती है. ऐसे में, घर पर रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी पाने के लिए इन आसान तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं...

तैयारी विधि:

सबसे पहले, चिकन को नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह साफ कर लें और अलग रख दें. अब, टमाटर के टुकड़ों को मिक्सर में डालें, हरी मिर्च और काजू डालकर चिकना पेस्ट बना लें.

फिर एक कड़ाही को चूल्हे पर रखें और उसमें तेल डालें. जीरा, इलायची, लौंग, बिरयानी के पत्ते और दालचीनी डालकर भूनें. फिर बारीक कटे प्याज डालकर नरम होने तक भूनें. प्याज के आधा पकने पर बारीक कटी हरी मिर्च डालकर मिला लें.

अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर रंग बदलने तक भूनें. फिर साफ किए हुए चिकन के टुकड़े डालकर तेज आंच पर तीन से चार मिनट तक अच्छी तरह भूनें.

फिर इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालें. रंग के लिए थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डालकर मिला लें. अब इसे मध्यम आंच पर 10 मिनट तक ढककर, बीच-बीच में चलाते हुए पकाएं.

फिर ढक्कन हटाकर पहले से पिसी हुई टमाटर की प्यूरी डालें और मिलाएं. मध्यम आंच पर पांच मिनट तक पकाएं और ग्रेवी के लिए पर्याप्त पानी डालकर फिर से पांच मिनट और पकाएं.

फिर ढक्कन हटाकर उसमें कुछ धनिया पत्ती और भुने हुए काजू डालें. बस! गरमागरम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन करी तैयार है. चावल या रोटी के साथ गर्मागर्म परोसें.

चिकन खाने के फायदे और नुकसान

चिकन खाने से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है. यह दिमाग की सेहत को बेहतर बनाता है. प्रोटीन से भरपूर होने के कारण यह आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है. इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है. साथ ही, B विटामिन दिमाग के काम करने में मदद करते हैं. यह दिल की सेहत के लिए अच्छा है. हालांकि, प्रोसेस्ड चिकन प्रोडक्ट्स में अनहेल्दी फैट और सोडियम ज्यादा होता है. इन्हें खाने से आपकी सेहत के लिए खतरा हो सकता है.

चिकन में क्या होता है?

चिकन ब्रेस्ट में फैट कम और प्रोटीन ज्यादा होता है. 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाने से आपको लगभग 32 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. दूसरी ओर, चिकन लेग पीस में फैट ज्यादा और प्रोटीन कम होता है, जिसमें लगभग 24-26 ग्राम प्रोटीन होता है. जो लोग चिकन खाते हैं, उन्हें आमतौर पर प्रोटीन की कमी नहीं होती है. यही वजह है कि जिम जाने वाले लोग अक्सर चिकन खाना पसंद करते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह शरीर की प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन में से एक है.