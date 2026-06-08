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बालों की ग्रोथ के लिए दालचीनी का पानी का ऐसे करें इस्तेमाल, 12 हफ्तों में दिखने लगेंगे नतीजे

दालचीनी का पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और डैंड्रफ की समस्या कम करने में भी मदद मिलती है. जानिए उपयोग के तरीके...

Here is how to use cinnamon water for hair growth; results will start showing in 12 weeks.
बालों की ग्रोथ के लिए दालचीनी का पानी का ऐसे करें इस्तेमाल (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 8, 2026 at 5:22 PM IST

5 Min Read
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रोजमेरी वॉटर से लेकर चावल के पानी तक, बालों के लिए नेचुरल उपाय कमर्शियल ब्यूटी सेक्टर में अपनी खास जगह बना रहे हैं, इस दौर में भारतीय चीजें और पारंपरिक नुस्खे दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं. जो जड़ी-बूटियां लंबे समय से भारतीय रसोई और आयुर्वेद का अहम हिस्सा रही हैं, वे अब मॉडर्न हेयरकेयर रूटीन का भी जरूरी हिस्सा बन रही हैं. खासकर दालचीनी का पानी आजकल इंटरनेट पर काफी चर्चा में है, आयुर्वेद में इसे लंबे समय से इसके औषधीय गुणों के लिए जाना जाता रहा है. कई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर और एक्सपर्ट्स का दावा है कि दालचीनी का पानी बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, बालों का झड़ना कम करता है और स्कैल्प की सेहत में सुधार करता है. आइए जानते हैं कि यह कैसे होता है...

दालचीनी की हमारे किचन में एक खास जगह है. आयुर्वेद में भी दालचीनी का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है. इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. श्रीलता कहती हैं कि दालचीनी में मौजूद नैचुरल इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है. इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है. इसके साथ ही दालचीनी में फ्लेवोनॉयड्स जैसे कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-ट्यूमर, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-कैंसर गुण होते हैं। दालचीनी पाचन को बेहतर बनाती है. यह शरीर में फैट के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है. यह हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है. दालचीनी दांत दर्द और सूजन के लिए बहुत अच्छी होती है.

इसके साथ ही दालचीनी में ऐसे कंपाउंड सिनामाल्डिहाइड' (cinnamaldehyde) होते हैं जो बालों की जड़ों (फॉलिकल्स) तक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर, सूजन कम करके, बालों की जड़ों को मजबूत करके और स्कैल्प के माइक्रोबायोम को संतुलित करके स्कैल्प को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. इन चीजों पर काम करने की वजह से, यह बालों की ग्रोथ में मदद करता है. यह स्कैल्प की सूजन को कम करके बालों का झड़ना भी रोकता है, क्योंकि सूजन अक्सर बालों के झड़ने से जुड़ी होती है. दालचीनी के पानी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जलन को शांत करते हैं और बालों की ग्रोथ के लिए हेल्दी माहौल बनाते हैं.

Here is how to use cinnamon water for hair growth; results will start showing in 12 weeks.
बालों की ग्रोथ के लिए दालचीनी का पानी का ऐसे करें इस्तेमाल (GETTY IMAGES)

दालचीनी का पानी कैसे बनाएं
दालचीनी का पानी बनाने के लिए आपको दालचीनी के दो टुकड़ों की जरूरत होगी. उन्हें दो कप पानी में धीमी आंच पर 15 मिनट तक उबालें और मिश्रण को ठंडा होने दें. फिर, पानी को छान लें और एक स्प्रे बोतल में भर लें. आप दालचीनी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए, दो कप गर्म पानी में एक बड़ा चम्मच पाउडर मिलाएं. मिश्रण को रात भर रखा रहने दें और इस्तेमाल करने से पहले छान लें.

इसे कैसे इस्तेमाल करें?
आप इसे सीधे स्कैल्प स्प्रे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे ऐसे लगाएं, 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें और आधे घंटे के लिए लगा रहने दें. इसके बाद, माइल्ड शैम्पू से धो लें. इसे इस्तेमाल करने का एक और तरीका है हेयर रिंस की तरह. इसके लिए शैम्पू करने के बाद, इसे स्कैल्प और बालों पर डालें, कुछ मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर हल्के कंडीशनर से बाल धो लें. आखिर में, बेहतर पोषण के लिए इसे नारियल तेल, रोजमेरी तेल, बादाम तेल और कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

किन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?
अगर आपको स्कैल्प पर एक्जिमा या सोरायसिस की समस्या है, या दालचीनी से एलर्जी है, खुले घाव हैं या स्कैल्प बहुत ज्यादा संवेदनशील है, तो दालचीनी के पानी का इस्तेमाल न करें. आखिर में, इसे हफ्ते में सिर्फ दो बार इस्तेमाल करें और हमेशा दालचीनी के मिश्रण को पतला करके ही इस्तेमाल करें. कम से कम 12 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल करें और बेहतर ब्लड सर्कुलेशन के लिए इसे स्कैल्प तेल के साथ मिलाकर मसाज करें.

सावधानी
दालचीनी की तासीर गर्म होती है. सिर की त्वचा में जलन से बचने के लिए इसे कभी भी सीधे न लगाएं. इसे हमेशा नारियल तेल, जैतून के तेल या शहद के साथ मिलाकर हेयर मास्क की तरह इस्तेमाल करें.

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