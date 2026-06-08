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बालों की ग्रोथ के लिए दालचीनी का पानी का ऐसे करें इस्तेमाल, 12 हफ्तों में दिखने लगेंगे नतीजे

रोजमेरी वॉटर से लेकर चावल के पानी तक, बालों के लिए नेचुरल उपाय कमर्शियल ब्यूटी सेक्टर में अपनी खास जगह बना रहे हैं, इस दौर में भारतीय चीजें और पारंपरिक नुस्खे दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं. जो जड़ी-बूटियां लंबे समय से भारतीय रसोई और आयुर्वेद का अहम हिस्सा रही हैं, वे अब मॉडर्न हेयरकेयर रूटीन का भी जरूरी हिस्सा बन रही हैं. खासकर दालचीनी का पानी आजकल इंटरनेट पर काफी चर्चा में है, आयुर्वेद में इसे लंबे समय से इसके औषधीय गुणों के लिए जाना जाता रहा है. कई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर और एक्सपर्ट्स का दावा है कि दालचीनी का पानी बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, बालों का झड़ना कम करता है और स्कैल्प की सेहत में सुधार करता है. आइए जानते हैं कि यह कैसे होता है...

दालचीनी की हमारे किचन में एक खास जगह है. आयुर्वेद में भी दालचीनी का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है. इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. श्रीलता कहती हैं कि दालचीनी में मौजूद नैचुरल इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है. इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है. इसके साथ ही दालचीनी में फ्लेवोनॉयड्स जैसे कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-ट्यूमर, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-कैंसर गुण होते हैं। दालचीनी पाचन को बेहतर बनाती है. यह शरीर में फैट के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है. यह हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है. दालचीनी दांत दर्द और सूजन के लिए बहुत अच्छी होती है.

इसके साथ ही दालचीनी में ऐसे कंपाउंड सिनामाल्डिहाइड' (cinnamaldehyde) होते हैं जो बालों की जड़ों (फॉलिकल्स) तक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर, सूजन कम करके, बालों की जड़ों को मजबूत करके और स्कैल्प के माइक्रोबायोम को संतुलित करके स्कैल्प को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. इन चीजों पर काम करने की वजह से, यह बालों की ग्रोथ में मदद करता है. यह स्कैल्प की सूजन को कम करके बालों का झड़ना भी रोकता है, क्योंकि सूजन अक्सर बालों के झड़ने से जुड़ी होती है. दालचीनी के पानी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जलन को शांत करते हैं और बालों की ग्रोथ के लिए हेल्दी माहौल बनाते हैं.