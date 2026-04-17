क्या आपके बच्चे को लग गई है फोन की लत? तो इन आसान तरीकों से ऐसे पाएं छुटकारा
बच्चे, खासकर टीनएजर्स, धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी और फोन के आदी होते जा रहे हैं. यह माता-पिता के लिए सिरदर्द बन गया है. इस लत से छुटकारा...
Published : April 17, 2026 at 7:57 PM IST
मोबाइल फन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. इतना कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यह हमारे साथ रहता है. सोने के बाद भी यह हमारे साथ रहता है. बच्चे भी बिना मोबाइल फोन देखे सो ही नहीं सकते हैं. यह समस्या बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी के लिए आम हो गई है. हम अनजाने में ही इसके आदी होते जा रहे हैं. यह एक ऐसी लत बन गई है जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे बच्चों को भी बर्बाद कर रही है. हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे बच्चे भी वही करते हैं. इसलिए अगर हम लगातार अपने फोन को देखते हैं, तो वे भी वही करते हैं.
मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल हमारी जिंदगी को डिजिटल एडिक्शन बना रहा है, जिससे बच्चों में मेंटल स्ट्रेस, नींद की कमी और ध्यान की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है. यह एक टूल है, लेकिन हम इसके गुलाम बनते जा रहे हैं, इससे बचने के लिए जागरूक होना और डिजिटल डिटॉक्स करना बेहद जरूरी है
मोबाइल फोन से छुटकारा पाने के तरीके
- सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत डालना, मन की शांति, नींद और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में पहला और सबसे असरदार कदम है. इसके लिए फालतू नोटिफिकेशन बंद कर दें, उठने पर फोन को हाथ न लगाएं, और काम करते या सोते समय उसे दूर रख दें. फोन का इस्तेमाल सोच-समझकर करें, लत की वजह से नहीं
- रविवार को सुबह से शाम तक अपने मोबाइल फोन बंद कर दें और अपने परिवार के साथ कुछ मजेदार समय बिताएं.
- छोटे बच्चों की नजरों से मोबाइल फोन को छिपाकर रखना विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है.
- गैर-जरूरी अलर्ट बंद करके आप बेवजह फोन देखने से बच सकते हैं इसके लिए नोटिफिकेशन बंद कर दें
- सोने से कम से कम एक घंटा पहले फोन का इस्तेमाल न करें
- समय देखने के लिए फोन की जगह टेबल घड़ी का इस्तेमाल करें
- सोशल मीडिया का इस्तेमाल और स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें.
- अपने मोबाइल फोन एक तरफ रख दें और टीवी शो देखने में समय बिताएं.
- टीवी पर पुरानी फिल्में देखकर उन पुराने दिनों को याद करें.
- किताबें, कहानियों की किताबें और अखबार पढ़ने की आदत डालें
- अगर घर पर बैठे-बैठे बोर हो रहे हैं, तो सिनेमा हॉल में फिल्म देख आएं
- घर पर या दोस्तों के साथ कैरम बोर्ड और क्रिकेट जैसे खेल खेलें
- घर के काम करके अपने माता-पिता की मदद करें.
- माता-पिता को आदर्श बनना चाहिए. अगर वे फोन या अन्य स्क्रीन से दूर रहेंगे, तो आपके बच्चे भी आपका अनुसरण करेंगे
इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) के दिशानिर्देश क्या कहते हैं?
- दो साल से कम उम्र के बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए. इसका मतलब है कि उन्हें किसी भी प्रकार की स्क्रीन के संपर्क से दूर रखना चाहिए.
- 24 से 59 महीने की उम्र के बच्चों को प्रतिदिन एक घंटे से अधिक समय तक स्क्रीन का उपयोग नहीं करना चाहिए. यह माता-पिता की देखरेख में ही होना चाहिए. इसका अर्थ है कि जब बच्चे फोन देख रहे हों तो माता-पिता को उन पर नजर रखनी चाहिए.
- 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिदिन दो घंटे से कम समय तक स्क्रीन स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए. यहां भी माता-पिता की निगरानी आवश्यक है.
- स्क्रीन टाइम की योजना बनाई जानी चाहिए और उसे समय-सारणी के अनुसार तय किया जाना चाहिए. इसका मतलब यह है कि बच्चों को यह बताया जाना चाहिए कि वे अपने फोन या लैपटॉप का उपयोग केवल निश्चित समय के दौरान ही करें.
- बच्चों की फोन पर एक्टिविटीज पर नजर रखें. उन्हें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने के फायदे समझाएं
पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि बच्चों की इस आदत को छुड़वाने के लिए सख्ती सही तरीका नहीं है. ऐसा करने से बच्चों में बागी बर्ताव आ सकता है. यह अच्छा तरीका नहीं है. बच्चों पर रोक लगाने के बजाय, उन्हें प्यार से समझाएं और धीरे-धीरे टाइम लिमिट तय करें. अपने टीनएज बच्चों को अकेला न छोड़ें. उनसे दोस्तों की तरह बात करें. उन्हें बाहर खेलने के लिए बढ़ावा दें. उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए बढ़ावा दें. फिजिकल एक्टिविटी उन्हें एक्टिव रखती है. अगर आपको अपने बच्चे के बर्ताव में कोई खास बदलाव दिखे, तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेने की सलाह दी जाती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है)