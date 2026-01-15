ETV Bharat / lifestyle

दुनिया के 10 ऐसे देश जहां रहते हैं सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग, जानिए भारत का कौन सा नंबर?

ब्राजील ब्राजील में हाल ही में शाकाहार ज्यादा पॉपुलर हुआ है, खासकर शहरों में रहने वालों और युवा पीढ़ी के बीच. रिपोर्ट्स के अनुसार, 14 फीसदी ब्राजीलियन शाकाहारी हैं. हालांकि ब्राजील अपने मीट-बेस्ड खाने, जैसे कि चुर्रास्को के लिए जाना जाता है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल की चाहत, जानवरों की भलाई की चिंता और पर्यावरण जागरूकता जैसे कई कारणों से शाकाहार का चलन तेजी से बढ़ रहा है. चूंकि ब्राजीलियाई आहार में फल, बीन्स, चावल और सब्जियां स्वाभाविक रूप से शामिल होता हैं, जिससे शाकाहारी जीवनशैली अपनाना आसान हो जाता है.

मेक्सिको साइंस डायरेक्ट वेबसाइट के अनुसार, मेक्सिको में लगभग 19 फीसदी आबादी शाकाहारी है, जो इसे दुनिया में शाकाहारियों के मामले में दूसरे स्थान पर रखता है, और यह आंकड़ा युवा पीढ़ी और पारंपरिक पौधों-आधारित आहारों (जैसे मक्का, बीन्स, मिर्च) के प्रति बढ़ते रुझान के कारण है, जिससे मेक्सिको शाकाहारी भोजन के लिए एक बड़ा बाजार बन गया है, जहां फ्लेक्सिटेरियन (मांस कम खाने वाले) भी 15 फीसदी हैं और 9 फीसदी वीगन हैं. स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और नैतिक बातों के बारे में बढ़ती जागरूकता भी शाकाहारी और प्लांट-बेस्ड डाइट की बढ़ती लोकप्रियता में योगदान दे रही है.

भारत इस लिस्ट में भारत सबसे ऊपर है, जहा लगभग एक तिहाई आबादी शाकाहारी है. डेटा के अनुसार, भारत में 29.5 प्रतिशत लोग शाकाहारी हैं. भारत में शाकाहार धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, खासकर हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदायों में, जहां जानवरों सहित अहिंसा के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया जाता है. भारतीय खाने में दुनिया के कुछ सबसे विविध पौधों पर आधारित व्यंजन शामिल हैं, जैसे दालें, सब्जियां और फर्मेंटेड फूड, साथ ही डेयरी उत्पाद भी, जो भारत में शाकाहार को संभव और बहुत आम बनाते हैं.

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के डेटा के अनुसार, कई देशों में बड़ी संख्या में लोग शाकाहारी खाना खाते हैं. ये देश पुरानी परंपराओं से लेकर हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को अपनाने वाले नए ट्रेंड्स तक, कई तरह की परंपराओं और मान्यताओं को दिखाते हैं. इस आर्टिकल में 10 ऐसे देशों के बारे में बताया गया है जहां पर ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं.

शाकाहार अब सिर्फ खाने की पसंद नहीं रह गया है, बल्कि यह दुनिया भर में अलग-अलग कल्चर और बैकग्राउंड के लोगों द्वारा अपनाया गया एक लाइफस्टाइल ट्रेंड बन गया है. यह सेहत, पर्यावरण की चिंताओं, जानवरों की भलाई और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा है. खासकर युवा पीढ़ी इसे अपनी पहचान और मूल्यों से जोड़ रही है, और यह सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कपड़े, कॉस्मेटिक्स और दूसरी लाइफस्टाइल पसंद भी शामिल हैं, जिससे यह एक बड़ा कल्चरल बदलाव बन गया है.

आजकल, डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स ज्यादा मांस खाने का सेवन करने से मना करते हैं क्योंकि इससे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, पाचन पर असर पड़ता है, और शरीर में सूजन हो सकती है. इसके बजाय, शाकाहारी या कम मांस वाला खाना लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने में मददगार माना जाता है. ऐसे में हेल्थ के प्रति जारूक लोग अब शाकाहार को ज्यादा-से ज्यादा अपना रहे है.

ताइवान

ताइवान में शाकाहारी लोगों की आबादी काफी ज्यादा है, आंकड़ों के अनुसार, देश की 13.5 प्रतिशत आबादी शाकाहारी है. ताइवान में बहुत से लोग ऐसे धर्मों को मानते हैं जो बिना मांस वाले खाने को बढ़ावा देते हैं, और देश में एक शानदार शाकाहारी खाने का कल्चर भी है, जहां इसके बड़े शहरों में कई शाकाहारी रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड के ऑप्शन उपलब्ध हैं. ताइवान में शाकाहारी व्यंजन अक्सर सोया प्रोटीन, मशरूम और सब्जियों से बनाए जाते हैं, जिन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि उनका स्वाद और टेक्सचर मांस जैसा लगे, जिससे वे मांस खाने वालों को भी पसंद आते हैं.

इजराइल

इजराइल दुनिया के सबसे ज्यादा शाकाहारी और वीगन-फ्रेंडली देशों में से एक है. इजराइल में 13 प्रतिशत आबादी शाकाहारी है. देश में प्लांट-बेस्ड डाइट को अपनाने के कई कारण हैं. इजराइल के कई व्यंजन स्वाभाविक रूप से शाकाहारी होते हैं, जैसे कि हुम्मस, सलाद और मेजे, और फलाफेल और हुम्मस शाकाहारी डाइट का मुख्य हिस्सा हैं. कई इजराइलियों ने इसके स्वास्थ्य लाभों के कारण भी इस डाइट को अपनाया है.

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में, शाकाहारी समुदाय, खासकर युवा लोग, पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता के कारण अपनी जीवनशैली की पसंद से कंज्यूमर बिहेवियर में बड़े बदलाव ला रहे हैं. इससे प्लांट-बेस्ड खाने की डिमांड बढ़ी है, मीट के ऑप्शन और वीगन प्रोडक्ट्स ज्यादा आसानी से मिल रहे हैं, और ये बदलाव रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट में साफ दिख रहे हैं, जिससे प्लांट-बेस्ड खाना एक मेनस्ट्रीम ट्रेंड बन गया है. बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूकता, और जानवरों के कल्याण के मुद्दों ने भी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को हेल्दी, ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल, या फ्लेक्सिटेरियन डाइट अपनाने में योगदान दिया है. आंकड़ों के अनुसार, 12.1 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई शाकाहारी हैं. ऑस्ट्रेलिया की अलग-अलग खाने की संस्कृति, जो इंटरनेशनल खानों से प्रभावित है, कैफे, रेस्टोरेंट और किराना स्टोर में हेल्दी शाकाहारी ऑप्शन आसानी से उपलब्ध कराती है.

अर्जेंटीना

अर्जेंटीना में, लगभग 12 फीसदी आबादी शाकाहारी है, जो पारंपरिक रूप से मांस खाने वाले देश में शाकाहार की ओर एक बड़ा बदलाव है. यह बदलाव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जानवरों के कल्याण से जुड़ी चिंताओं के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण हो रहा है. यह संख्या लगातार बढ़ रही है, खासकर युवा पीढ़ी में, और शहरी इलाकों में शाकाहारी और वीगन रेस्टोरेंट ज्यादा आम हो रहे हैं, साथ ही पारंपरिक व्यंजनों के प्लांट-बेस्ड वर्जन भी लोकप्रिय हो रहे हैं.

स्वीडन

स्वीडन में, लगभग 12 प्रतिशत आबादी शाकाहारी है. स्वीडन में, शाकाहारी समुदाय देश में सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को दी जाने वाली ज्यादा अहमियत से जुड़ा हुआ है. कार्बन उत्सर्जन कम करने के तरीके के तौर पर अक्सर शाकाहारी डाइट की सलाह दी जाती है, और ज्यादातर संस्थान शाकाहारी ऑप्शन देते हैं. स्वीडिश खाने में भी कई पारंपरिक व्यंजनों के शाकाहारी वर्शन शामिल किए गए हैं.

फिनलैंड

फिनलैंड में भी अपने पड़ोसी स्वीडन जैसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां लगभग 12 प्रतिशत आबादी शाकाहारी है. स्वास्थ्य और पर्यावरण कारणों से देश में शाकाहार बढ़ा है. पब्लिक फूड पॉलिसी कम मांस खाने को बढ़ावा देती हैं, और खाने के समय शाकाहारी ऑप्शन ज्यादा आम होते जा रहे हैं. फिनिश खाने ने अपने पारंपरिक स्वाद से समझौता किए बिना ज्यादा प्लांट-बेस्ड फूड को अपनाया है.

ऑस्ट्रिया

इस लिस्ट में ऑस्ट्रिया भी शामिल है, जहां 11 प्रतिशत से ज्यादा आबादी शाकाहारी है. हालांकि ऑस्ट्रिया का खाना पारंपरिक रूप से मांस पर आधारित है, लेकिन आजकल के खाने के ट्रेंड्स ने मांस खाने से दूर रहने पर जोर दिया है, जिससे शाकाहारी खाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. इसलिए, शाकाहार देश के बदलते फूड कल्चर का एक रेगुलर हिस्सा है.