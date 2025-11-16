ETV Bharat / lifestyle

रोजाना सिर्फ इस एक सब्जी को खाने से घट सकता है वजन, जानें कैसे

लौकी के फायदे जैसा कि पहले बताया गया है, लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है. यह वजन घटाने के लिए बहुत उपयोगी है. विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग अपना वजन कम कर रहे हैं उन्हें अपने आहार में लौकी को जरूर शामिल करना चाहिए. यह फाइबर से भरपूर होता है. इसमें विटामिन और मिनरल भी होते हैं. ये सभी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लौकी शरीर को डिटॉक्स करने में भी बहुत उपयोगी है. जूस के साथ-साथ आप लौकी को सूप और सलाद में भी शामिल कर सकते हैं. अगर इसे सही तरीके से पकाया जाए तो यह न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहतमंद भी होता है. नियमित रूप से लौकी खाने से कैलोरी की मात्रा कम होती है और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.

लौकी में 90 प्रतिशत पानी होता है. यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत उपयोगी है. लौकी में फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है. इसीलिए थोड़ा सा खाने के बाद भी पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है. नतीजतन, भूख कम लगती है. इसके अलावा, खाने की लालसा भी कम होती है. इस प्रकार, यह वजन कम करने में बहुत मदद करता है. लेकिन लौकी में और क्या-क्या गुण हैं? और आइए जानते हैं कि यह वजन कम करने में कैसे मदद करता है...

बहुत से लोग वजन कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं. ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए खूब पैसे खर्च करते हैं. हालांकि, अब वजन कम करने के लिए पैसे या दवाइयों की जरूरत नहीं है. कुछ तरह की सब्जियों से वजन कम करना बेहद आसान है. ऐसी ही एक सब्जी है लौकी. इसमें कई पोषक तत्व होते हैं. साथ ही, इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है. इसलिए, यह वजन प्रबंधन में बहुत उपयोगी है.

वजन कम करने में मददगार, जानें कैसे?

रिसर्च गेट द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि लौकी में कैलोरी बहुत कम होती है. इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो वजन प्रबंधन के लिए जरूरी हैं. अगर आप अपने आहार में बहुत ज्यादा कैलोरी शामिल किए बिना अपने शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो लौकी को अपने नियमित आहार में शामिल करना एक अच्छा विचार है. रोजाना सही मात्रा में लौकी खाने से आपको दूसरे अस्वास्थ्यकर स्नैक्स से बचने में मदद मिलेगी. इसका जूस पीने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और खाने की इच्छा कम होती है. लौकी कभी-कभार लगने वाली भूख और मन में जो भी आए उसे खाने की प्रवृत्ति को कम करने में बहुत मददगार है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, सूप और सलाद में लौकी शामिल करने से सेहत बेहतर होती है. लौकी में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. यानी आप जो भी खाते हैं वह ठीक से पचता है. ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. लौकी पाचन के लिए फायदेमंद है और यह आंतों के स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करती है, जो वजन घटाने के लिए महत्वपूर्ण है. लौकी में मौजूद डाइटरी फाइबर और पानी पाचन एंजाइम को एक्टिव करने में मदद करते हैं, जिससे वजन घटाने में सहायता मिलती है.

लौकी का जूस पीना ज्यादा फायदेमंद

लौकी को कई लोग सब्जी के रूप में खाते हैं. लेकिन आप इसका सेवन जूस के रूप में भी कर सकते हैं. जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उन्हें सुबह लौकी का जूस पीना चाहिए. सुबह लौकी का जूस पीने से भूख कम लगती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है. यह जूस प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर का काम करता है और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है. लौकी के जूस का नियमित सेवन दिन भर एक्टिव रहने में मदद करता है. जूस के अलावा इसे सूप के रूप में भी लिया जा सकता है. सब्जी के रूप में लेने पर यह बहुत अच्छा होता है. अगर आप हर दिन किसी न किसी रूप में लौकी का सेवन शुरू कर दें, तो आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट दिखने लगेंगे.

रोजाना सिर्फ इस एक सब्जी को खाने से घट सकता है वजन, जानें कैसे (GETTY IMAGES)

कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी

लौकी सेहत के लिए अच्छा तो होता है, लेकिन विशेषज्ञ इसे खाते समय कुछ सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं. कुछ लौकी का स्वाद कड़वा होता है. कड़वा लौकी नहीं खाना चाहिए. क्योंकि कड़वा लौकी खाने से विषाक्तता हो सकती है. इसलिए इसे करी या सलाद के रूप में खाने से पहले चखकर देख लें. अगर इसका स्वाद अच्छा लगे, तो इसे खा लें. साथ ही, कम मात्रा में लौकी का सेवन करना ज्यादा अच्छा होता है. यह लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए भी अच्छा होता है. किडनी की समस्या वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लौकी को अपने आहार में शामिल करना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं.. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना हमेशा बेहतर होता है.)