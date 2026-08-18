क्या शरीर में बढ़ गया है यूरिक एसिड लेवल? अगर हां, तो सुबह खाली पेट शुरू करें यह चाय पीना
आजकल यूरिक एसिड का स्तर बढ़ना एक बहुत आम समस्या बन गई है. हालांकि, इस समस्या को घर पर ही ठीक किया जा सकता है...
Published : August 18, 2026 at 2:43 PM IST
अगर हमारी डाइट में प्यूरीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो शरीर यूरिक एसिड बनाने लगता है. यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे गाउट और किडनी स्टोन आदि. आम तौर पर, शरीर किडनी के जरिए यूरिक एसिड को बाहर निकाल देता है. लेकिन अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यह ब्लडस्ट्रीम में मिल जाता है, जिससे हाइपरयूरिसीमिया जैसी स्थिति पैदा हो जाती है.
यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से क्रिस्टल बनते हैं जो जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे गाउट हो सकता है. इस स्थिति में अक्सर जोड़ों में तेज दर्द होता है, खासकर रात में; पैर के अंगूठे में दर्द गाउट का एक मुख्य लक्षण है. समय के साथ, यह जमाव जोड़ों, हड्डियों और टेंडन को नुकसान पहुंचाता है और दिल की बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी और फैटी लिवर जैसी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकता है. इसलिए, शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है. ऐसा करने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट में कई बदलाव करने की जरूरत होती है, जिसमें पानी का सेवन बढ़ाना भी शामिल है.
पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉ. क्षितिज रघुवंशी के अनुसार, यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव करने होंगे. एक्सरसाइज, पौष्टिक डाइट और भरपूर नींद दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. कैफीन और शराब से परहेज करने से भी शरीर में यूरिक एसिड का लेवल कम करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, आइए कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में जानें जो यूरिक एसिड को कम करने में फायदेमंद हैं....
ये जड़ी-बूटियां यूरिक एसिड का लेवल कम करने में मदद करती हैं
हिबिस्कस या गुड़हल की चाय: वैज्ञानिक अध्ययनों और साइंस डायरेक्ट के अनुसार, गुड़हल की चाय यूरिक एसिड के स्तर को धीरे-धीरे और प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद कर सकती है. इसे शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को संतुलित करने के लिए एक फायदेमंद सप्लीमेंट्री ड्रिंक माना जाता है और यह यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करती है. लेकिन यह किसी डॉक्टर द्वारा बताई गई मुख्य दवा का तुरंत काम करने वाला विकल्प नहीं है. इसे बनाने के लिए, गुड़हल को 5 मिनट तक पानी में उबालें, मिश्रण को छान लें और इसे गर्म-गर्म पिएं.
सिंहपर्णी या डंडेलियन: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, सिंहपर्णी एक ऐसा पौधा है जो यूरिक एसिड को कम करने में सहायक होता है. लैब और जानवरों पर हाल ही में हुई रिसर्च से पता चला है कि डंडेलियन (सिंहपर्णी) का अर्क खून में यूरिक एसिड का लेवल कम करने में मदद करता है. डंडेलियन की पत्तियां और जड़ें शरीर में यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाती हैं. यह किडनी को यूरिन के जरिए ज्यादा यूरिक एसिड बाहर निकालने के लिए स्टिम्युलेट करता है. अर्क में मौजूद कंपाउंड शरीर के अंदर 'जैंथिन ऑक्सीडेज' की एक्टिविटी को रोकते हैं. इसके अलावा, डंडेलियन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गाउट से जुड़े जोड़ों की सूजन और गंभीर दर्द को कम करने में मदद करते हैं. सुबह इसकी चाय बनाकर नियमित रूप से पीने से अच्छे परिणाम मिलते हैं.
अजवाइन: अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भरपूर मात्रा में होते हैं. यह गठिया से जुड़ी समस्याओं को कम करने और यूरिक एसिड का स्तर घटाने में असरदार है.
अदरक: अदरक वाली चाय या अदरक से बनी चीजें दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं. अदरक को उबालकर, कपड़े में लपेटकर दर्द वाली जगह पर लगाने से भी काफी आराम मिल सकता है.
केला: रोज केला खाने से यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. केले में भरपूर पोटैशियम होता है, जो आपके अंगों के सही ढंग से काम करने में मदद करता है. साथ ही, इसमें मौजूद फाइबर शरीर में यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है.
मैग्नीशियम: रेगुलर मैग्नीशियम लेने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो सकता है. बादाम और काजू जैसे नट्स, और पालक और कद्दू जैसी सब्ज़ियों में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है.
एप्पल साइडर विनेगर: एप्पल साइडर विनेगर न सिर्फ यूरिक एसिड का लेवल कम करने के लिए, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत फायदेमंद है.