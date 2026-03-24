Special: पश्चिम एशिया युद्ध के बीच फिर चर्चा में आया E20 पेट्रोल? जानें Ethanol क्या है, इसे Petrol में कैसे मिलाया जाता है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में E20 पेट्रोल रणनीति को भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक "गेम-चेंजर" बताया है, जानिए क्यों... लेखक- स्नेहा भारती
Published : March 24, 2026 at 3:44 PM IST
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने ग्लोबल तेल बाजार में काफी उतार-चढ़ाव पैदा कर दी है, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडराने लगा है. इसी संदर्भ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में E20 पेट्रोल रणनीति को भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक "गेम-चेंजर" बताया है. PM मोदी ने साफ किया कि 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की नीति ने न केवल भारत का आयात बिल कम किया है, बल्कि ग्लोबल अस्थिरता के समय देश को एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है. PM मोदी ने बताया कि पिछले एक साल में, 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की पहल की वजह से भारत लगभग 45 मिलियन बैरल कम कच्चा तेल आयात कर पाया. इस उपाय से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, बल्कि गन्ने की खेती करने वाले किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में जानें क्या होता है इथेनॉल, इसे कैसे बनाया जाता है और इसका क्या इस्तेमाल है...
इथेनॉल क्या है?
भारत में मक्का, गेहूं, गन्ना और धान मुख्य फसलें हैं, जिनकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. हालांकि, भारत में ये फसलें अब केवल खाने की थाली तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वे देश की ऊर्जा सुरक्षा का भी एक अहम हिस्सा बन गई हैं. दरअसल, इथेनॉल एक लिक्विड अल्कोहल है. यह एक रंगहीन, ज्वलनशील और सुगंधित केमिकल कंपाउंड है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य बायोमास के फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है. यह एक रिन्यूअल, हेल्दी और हाई-ऑक्टेन वाला फ्यूल है, जिसे प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है. भारत में इथेनॉल गन्ने की चाशनी (मोलासेस) से ज्यादा बनता है. यह प्रोसेस न सिर्फ सस्ती है, बल्कि बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने में आसान भी है.
इथेनॉल कैसे बनाया जाता है?
इथेनॉल बनाने के दो मुख्य तरीके हैं: पहला ड्राई मिलिंग और दूसरा वेट मिलिंग. भारत में, मुख्य रूप से ड्राई मिलिंग तरीके को अपनाया जाता है, जिसमें मक्का, गन्ना या इसी तरह की अन्य फसलों का उपयोग किया जाता है.
- मक्के से इथेनॉल बनाने के लिए, सबसे पहले अनाज को पीसकर बारीक पाउडर बना लिया जाता है. यदि कच्चे माल के रूप में गन्ने का उपयोग किया जा रहा है, तो सबसे पहले उसका रस निकाला जाता है, इसके बाद उसमें से चीनी अलग कर ली जाती है, और इस प्रोसेस के फलस्वरूप प्राप्त गाढ़े सिरप का उपयोग आगे की प्रक्रिया के लिए किया जाता है. इस शुरुआती फेज का एकमात्र उद्देश्य कच्चे माल को ऐसे रूप में परिवर्तित करना है, जिससे उत्पादन के बाद के चरण आसानी से पूरे किए जा सकें.
- इसके बाद, पिसे हुए मक्के में पानी मिलाया जाता है और इस मिश्रण को गर्म किया जाता है. फिर इसमें एक विशेष प्रकार का "एंजाइम" मिलाया जाता है।. यह विशेष एंजाइम एक Natural Biochemical Factors है, जो मक्के में मौजूद स्टार्च (जो कि इसका गैर-शर्करा (non-sugary) घटक है) को तोड़कर चीनी के छोटे-छोटे अणुओं में बदल देता है. इस फेज पर पहुंचकर, यह मिश्रण एक गाढ़े और चिपचिपे घोल में परिवर्तित हो जाता है, जो काफी हद तक गन्ने से प्राप्त होने वाले गाढ़े सिरप जैसा ही होता है.
- अब इसमें दूसरा एंजाइम डाला जाता है. यह बचे हुआ स्टार्च को भी पूरी तरह मीठी शक्कर (ग्लूकोज) में बदल देता है. ये इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगला स्टेप है यीस्ट डालना, और सिर्फ यीस्ट ही शुगर को अल्कोहल में बदल सकता है.
फर्मेंटेशन फेज
इसके बाद फर्मेंटेशन (fermentation) का फेज आता है. इस फेज में, सबसे पहले यीस्ट मिलाया जाता है. यीस्ट चीनी को खाता है और दो पदार्थ बनाता है: कार्बन डाइऑक्साइड गैस (जो निकल जाती है) और इथेनॉल—यानी, अल्कोहल. यह प्रक्रिया 2–3 दिनों तक चलती है, जिसके दौरान तापमान को थोड़ा गर्म स्तर पर (30°C और 35°C के बीच) बनाए रखा जाता है. इस दौरान बनने वाले तरल पदार्थ में लगभग 10–15 प्रतिशत इथेनॉल होता है, और बाकी हिस्सा पानी तथा अन्य पदार्थों की बहुत कम मात्रा से बना होता है.
सेपरेशन फेज
अब सेपरेशन (separation) का फेज आता है. मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि इथेनॉल का बॉयलिंग प्वाइंट (boiling point) पानी से कम होता है, इसलिए यह भाप बनकर पहले ऊपर उठता है, फिर इस भाप को ठंडा किया जाता है और संघनित करके वापस तरल अवस्था में बदल दिया जाता है. इस तरह जो तरल पदार्थ बनता है, उसे ही इथेनॉल कहा जाता है, जिसकी शुद्धता का लेवल 99 फीसदी से ज्यादा होता है.
सेल्युलोजिक इथेनॉल प्रोडक्शन
वैसे, यदि कोई खेती-बाड़ी के बचे हुए अवशेषों (जैसे कि डंठल, भूसा या पत्तियों) से इथेनॉल बनाना चाहता है, तो एक अलग तकनीक (जिसे सेल्युलोजिक इथेनॉल उत्पादन के नाम से जाना जाता है) का उपयोग किया जाता है. हालांकि, यह तरीका अभी भारत में बहुत ज्यादा फेमश नहीं है. बता दें, भारत में, गन्ने से हर साल लाखों लीटर इथेनॉल बनाया जाता है, जो किसानों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स भी है.
पेट्रोल में इथेनॉल कैसे मिलाया जाता है?
इथेनॉल को तेल डिपो या टर्मिनल पर एक 'ब्लेंडिंग प्रोसेस' के जरिए पेट्रोल में मिलाया जाता है. यह एक साइंटिफिक और कंट्रोल प्रोसेस है, जिसमें इथेनॉल की एक तय मात्रा (उदाहरण के लिए, E20 के लिए 20 फीसदी) को पाइपलाइनों के जरिए पेट्रोल के मुख्य स्टोरेज टैंक में डाला जाता है. पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के मुख्य फायदों में पर्यावरण की सुरक्षा, फॉरेन करेंसी सेविंग और किसानों की आय में बढ़ोतरी शामिल है. इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, इसके साथ ही यह पेट्रोल से सस्ता होता है, जिससे यह ईंधन की लागत को भी प्रभावी ढंग से कम कर सकता है.