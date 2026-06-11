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बालों का झड़ना रोका जा सकता है, इसके लिए अपनी डाइट में ये आम चीजें करें शामिल

कई स्टडीज से पता चलता है कि बालों की हेल्थ और हमारी डाइट के बीच सीधा लिंक है. जानिए अपने बालों को झड़ने से बचाने...

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बालों का झड़ना रोका जा सकता है, इसके लिए अपनी डाइट में ये आम चीजें करें शामिल (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 11, 2026 at 7:56 PM IST

5 Min Read
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आज के समय में, स्ट्रेस और एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन की वजह से बाल झड़ना एक आम समस्या बन गई है. लोग घने बाल पाने की उम्मीद में अलग-अलग सीरम, शैम्पू और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने में काफी पैसे खर्च करते हैं. हालाकि, इससे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके बाल सच में वापस उग आएंगे या नहीं. बहुत से लोग बिना किसी वजह के बाल झड़ने को लेकर चिंता करते हैं. हालांकि, घने और हेल्दी बाल सिर्फ जेनेटिक्स या महंगे शैम्पू पर निर्भर नहीं करते हैं. स्टडीज से पता चलता है कि बालों की हेल्थ और हमारी डाइट के बीच सीधा लिंक है.

बालों का झड़ना रोकने और घने बालों को बढ़ाने के लिए पौष्टिक डाइट जरूरी है. हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने और बालों का झड़ना कम करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स हमारी किचन में आसानी से मिल जाते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, आइए उन पांच खास फूड्स पर नजर डालते हैं जो बालों को अंदर से बढ़ाने में मदद करते हैं.

अंडे: अंडे बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छे फूड्स में से एक हैं. हमारे बाल 'केराटिन' नाम के प्रोटीन से बने होते हैं. एनसीबीआई के एक अध्ययन के अनुसार, अंडे में मौजूद हाई-क्वालिटी प्रोटीन बालों की जड़ों को मजबूत करता है. प्रोटीन की कमी से बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं. अंडे बायोटिन से भरपूर होते हैं, जो एक बी-विटामिन है और केराटिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है. इनमें मौजूद जिंक और सेलेनियम बालों को आवश्यक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और बालों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं. आप इन्हें नाश्ते में उबले अंडे के रूप में या सब्जियों के साथ आमलेट बनाकर खा सकते हैं.

पालक: पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन, फोलेट, विटामिन A और C भरपूर होता है. यह स्कैल्प को हेल्दी रखता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है. महिलाओं में बाल झड़ने का एक बड़ा कारण आयरन की कमी है. पालक में मौजूद आयरन रेड ब्लड सेल्स को जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है.

यह शरीर को आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे बालों का स्ट्रक्चर मजबूत होता है. इसे सलाद में मिलाया जा सकता है या खाने में हल्का फ्राई किया जा सकता है. आयरन से भरपूर खाना खाते समय विटामिन C से भरपूर खाना खाना जरूरी है. विटामिन C शरीर को आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है.

फैटी फिश: सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल जैसी मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर होता है. ओमेगा-3 एसिड रोमछिद्रों के आसपास की सूजन कम करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है. यह बालों को जरूरी नैचुरल ऑयल और चमक देता है. 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि इन मछलियों में मौजूद विटामिन D और B विटामिन बालों की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं. मछली को फ्राई करने के बजाय उबालना या ग्रिल करना ज्यादा फायदेमंद होता है.

नट्स और बीज: बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और कद्दू के बीज, साइज में छोटे होने के बावजूद, बालों के लिए न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं. बादाम में मौजूद विटामिन E एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है. यह बालों के सेल्स को डैमेज से बचाता है और बालों को बूढ़ा होने से रोकता है. कद्दू के बीजों में मौजूद जिंक बालों के टिशू की मरम्मत और ग्रोथ के लिए जरूरी है. जिंक की कमी से बाल टूटते और झड़ते हैं. इन्हें शाम के नाश्ते के तौर पर खाया जा सकता है या स्मूदी में मिलाकर पीया जा सकता है.

शकरकंद: शकरकंद में बीटा-कैरोटीन भरपूर होता है. हमारा शरीर इसे विटामिन A में बदल देता है. विटामिन A स्कैल्प को 'सीबम' नाम का एक नैचुरल तेल निकालने में मदद करता है. यह एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है जो बालों को सूखने से रोकता है. यह बालों की डेंसिटी बढ़ाता है और बालों की ग्रोथ को तेज करता है.

बालों की समस्याएं सिर्फ बाहरी दिखावट से ही जुड़ी नहीं होतीं, बल्कि शरीर की अंदरूनी सेहत का भी आईना होती हैं. प्रोटीन, आयरन और पौष्टिक फैट से भरपूर खाने की चीजों को रेगुलर खाने से 3 से 6 महीने में अच्छा बदलाव देखा जा सकता है. बालों को झड़ने से रोकने और इन नेचुरल चीजों को प्राथमिकता देने से पक्का हल मिल जाएगा.

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