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बालों का झड़ना रोका जा सकता है, इसके लिए अपनी डाइट में ये आम चीजें करें शामिल

आज के समय में, स्ट्रेस और एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन की वजह से बाल झड़ना एक आम समस्या बन गई है. लोग घने बाल पाने की उम्मीद में अलग-अलग सीरम, शैम्पू और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने में काफी पैसे खर्च करते हैं. हालाकि, इससे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके बाल सच में वापस उग आएंगे या नहीं. बहुत से लोग बिना किसी वजह के बाल झड़ने को लेकर चिंता करते हैं. हालांकि, घने और हेल्दी बाल सिर्फ जेनेटिक्स या महंगे शैम्पू पर निर्भर नहीं करते हैं. स्टडीज से पता चलता है कि बालों की हेल्थ और हमारी डाइट के बीच सीधा लिंक है.

बालों का झड़ना रोकने और घने बालों को बढ़ाने के लिए पौष्टिक डाइट जरूरी है. हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने और बालों का झड़ना कम करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स हमारी किचन में आसानी से मिल जाते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, आइए उन पांच खास फूड्स पर नजर डालते हैं जो बालों को अंदर से बढ़ाने में मदद करते हैं.

अंडे: अंडे बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छे फूड्स में से एक हैं. हमारे बाल 'केराटिन' नाम के प्रोटीन से बने होते हैं. एनसीबीआई के एक अध्ययन के अनुसार, अंडे में मौजूद हाई-क्वालिटी प्रोटीन बालों की जड़ों को मजबूत करता है. प्रोटीन की कमी से बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं. अंडे बायोटिन से भरपूर होते हैं, जो एक बी-विटामिन है और केराटिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है. इनमें मौजूद जिंक और सेलेनियम बालों को आवश्यक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और बालों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं. आप इन्हें नाश्ते में उबले अंडे के रूप में या सब्जियों के साथ आमलेट बनाकर खा सकते हैं.

पालक: पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन, फोलेट, विटामिन A और C भरपूर होता है. यह स्कैल्प को हेल्दी रखता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है. महिलाओं में बाल झड़ने का एक बड़ा कारण आयरन की कमी है. पालक में मौजूद आयरन रेड ब्लड सेल्स को जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है.

यह शरीर को आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे बालों का स्ट्रक्चर मजबूत होता है. इसे सलाद में मिलाया जा सकता है या खाने में हल्का फ्राई किया जा सकता है. आयरन से भरपूर खाना खाते समय विटामिन C से भरपूर खाना खाना जरूरी है. विटामिन C शरीर को आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है.