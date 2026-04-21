Hair Care Tips : अगर आप भी चाहते हैं खूबसूरत घने बाल, तो रात को सोने से पहले जरूर करें ये 6 काम
चाहे औरत हो या मर्द, सुंदर और घने बाल हर किसी की चाहत होती है. लेकिन, बाल तभी सुंदर और हेल्दी होंगे जब बाल स्कैल्प...
Published : April 21, 2026 at 7:46 PM IST
हर कोई, खासकर महिलाएं, अपने बालों को सुंदर और मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश करती हैं. क्या आप भी लंबे, घने बाल पाने के लिए मेहनत कर रही हैं? तो ये खबर आपके लिए है... दरअसल, एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर रात सोने से पहले यह एक उपाय करने से आपके बालों को बहुत सारे फायदे होंगे, और बाल हेल्दी और शाइनी भी रहेंगे, जानिए क्या हैं वो उपाय...
सोने से पहले बालों की सेहत के लिए ये 6 काम जरूर करें
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने से पहले बालों में कंघी करने से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं. उनका कहना है कि ऐसा करने से बालों में नैचुरली बनने वाला ऑयल पूरे बालों तक पहुंचता है. इससे न सिर्फ बाल मजबूत होते हैं बल्कि झड़ने से भी बचते हैं. साथ ही, इससे उलझे बाल और डबल हेयर की प्रॉब्लम भी दूर होती है. हालांकि, एक्सपर्ट्स सॉफ्ट कंघी इस्तेमाल करने और स्कैल्प पर ज्यादा प्रेशर न डालने की भी सलाह देते हैं.
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि रात में तेल लगाकर सोने से बाल मॉइस्चराइज होते हैं और डैमेज बाल रिपेयर होते हैं. आर्गन ऑयल और नारियल तेल जैसे तेलों का इस्तेमाल खास तौर पर फायदेमंद होता है. ये तेल बालों को मॉइस्चराइज करते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं. साथ ही, यह बालों को शाइनी भी बनाता है. हालांकि, बालों में तेल लगाने से तेल का चिपचिपा होना आम बात है, इसलिए इसे सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाने की सलाह दी जाती है, स्कैल्प पर नहीं. (रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें)
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको अपने बाल बांधने चाहिए, खासकर रात को सोने से पहले, ऐसा करने से आपके बाल सुरक्षित रहेंगे और उलझने और टूटने से बचेंगे, एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि बाल खुले छोड़ने से तकिये से रगड़ लगने से बाल खराब हो सकते हैं. हालांकि, वे सलाह देते हैं कि आप अपने बालों को ढीला बांधकर सोएं, बहुत कसकर नहीं.
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पिलो कवर बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए एक्सपर्ट्स सिल्क या कॉटन फैब्रिक से बने पिलो कवर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि ये मुलायम फैब्रिक से बने होते हैं, जिससे बालों में रगड़ नहीं लगती है और इन्हें इस्तेमाल करने से बाल नमीयुक्त और चमकदार बने रहते हैं.
- बहुत से लोग सोचते हैं कि सोने से पहले नहाने से आपके बाल हेल्दी रहेंगे. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि गीले बालों के साथ सोने से कई प्रॉब्लम हो सकती हैं. वे चेतावनी देते हैं कि इस तरह सोने से बाल झड़ सकते हैं और टूट सकते हैं. वे यह भी बताते हैं कि तकिए के कवर गीले बालों से रगड़ खा सकते हैं, जिससे और नुकसान हो सकता है. अगर आप नहाते हैं, तो बेहतर है कि सोने से पहले अपने गिले बाल को सुखा लें.
- ड्राई और डैमेज बालों वाले लोगों को सोने से पहले हेयर मास्क लगाने की सलाह दी जाती है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बालों को मॉइस्चराइज करता है और डैमेज बालों को रिपेयर करता है. हालांकि, वे सलाह देते हैं कि आप अपने हेयर टाइप के हिसाब से हेयर मास्क चुनें. सुबह हेयर मास्क हटाना जरूरी है. इन सावधानियों को मानते हुए, एक्सपर्ट्स रात को सोने से पहले ज्यादा सावधान रहने की सलाह देते हैं, खासकर अगर आपके बाल सेंसिटिव हैं और जल्दी झड़ते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है)