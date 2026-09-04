अमरूद के पत्ते बालों को घना बनाने और डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में मददगार, जानें कैसे करें इस्तेमाल
अमरूद पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जानकारों का कहना है कि इसके पत्ते सेहत के साथ-साथ सुंदरता और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद...
Published : September 4, 2026 at 6:30 PM IST
हर कोई जानता है कि अमरूद की पत्तियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके कई और भी फायदे हैं. ये त्वचा और बालों से जुड़ी कई तरह की छोटी-बड़ी समस्याओं से राहत दिला सकती हैं और एक आयुर्वेदिक उपाय की तरह काम करती हैं. इन पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. ये कैसे काम करती हैं, इसके बारे में और जानने के लिए ये खबर विस्तार से पढ़ें....
मुंहासों से राहत दिलाने में मदद करता है
मुंहासों से परेशान लोगों के लिए अमरूद का पत्ता एक बेहतरीन उपाय है. इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं. जानकारों का कहना है कि यह मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है. इसके लिए अमरूद के पत्ते का पेस्ट बनाकर प्रभावित जगहों पर लगाना चाहिए. ऐसा नियमित रूप से करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं. जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल रिसर्च के अनुसार, अमरूद की पत्तियों में टैनिन, सैपोनिन, टेरपेनॉइड, एल्कलॉइड और फेनोलिक कंपाउंड होते हैं, जिनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और ये मुंहासों के इलाज में मदद करते हैं.
ब्लैकहेड्स से छुटकारा पाने के लिए
आजकल ब्लैकहेड्स स्किन की सबसे परेशान करने वाली समस्याओं में से एक हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमरूद के पत्तों के पेस्ट और एलोवेरा जेल का मिश्रण इनसे बचाव में मदद कर सकता है. इसे बनाने के लिए, एक बड़ा चम्मच अमरूद के पत्तों का पेस्ट लें, उसमें उतनी ही मात्रा में एलोवेरा का गूदा मिलाएं और एक चुटकी हल्दी डालें. इस मिश्रण को ब्लैकहेड्स पर लगाएं, 20 मिनट तक सूखने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें. इसे नियमित रूप से लगाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
स्वस्थ और घने बालों के लिए
अमरूद और उसकी पत्तियों में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है. जानकारों का कहना है कि इससे शरीर में कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है, जिससे बाल स्वस्थ और घने होते हैं. इन पत्तियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण बालों को नुकसान से बचाते हैं.
सिल्की बालों के लिए फायदेमंद
एक बर्तन में एक लीटर पानी डालें और उसे गर्म करें. अच्छी तरह से साफ किए हुए अमरूद के पत्तों को पानी में डालें और 20 मिनट तक उबालें. मिश्रण को ठंडा होने दें, फिर इसे छानकर दूसरे बर्तन में निकाल लें. जानकारों का कहना है कि यह मिश्रण हेयर कंडीशनर का काम करता है. हल्के शैम्पू से बाल धोने के बाद, उन्हें पूरी तरह सूखने दें. फिर, मिश्रण को बालों की जड़ों से सिरों तक लगाएं और 10 मिनट तक बालों की मालिश करें. इसे कुछ देर तक लगा रहने दें, फिर अच्छे नतीजों के लिए गुनगुने पानी से बाल धो लें. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स के अनुसार, अमरूद के पत्तों का हेयर मास्क बालों को मजबूत बनाता है, बालों का झड़ना कम करता है और बालों को चमकदार और मुलायम बनाता है.
डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा
स्ट्रेस और प्रदूषण की वजह से कई लोगों को डैंड्रफ की समस्या होती है, जिससे खुजली और बाल झड़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमरूद की पत्तियों से बना हेयर पैक इस समस्या को दूर करने में बहुत असरदार होता है. इस मिश्रण को स्कैल्प पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखने दें. कहा जाता है कि इसके रेगुलर इस्तेमाल से डैंड्रफ कम करने में मदद मिलती है. हालांकि यह एक नेचुरल उपाय है, फिर भी एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट कर लें ताकि किसी भी तरह के बुरे रिएक्शन का पता चल सके. वे यह भी सलाह देते हैं कि इस्तेमाल से पहले अमरूद की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें ताकि धूल या गंदगी निकल जाए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)