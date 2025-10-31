ETV Bharat / lifestyle

घर पर गमले में इस आसान तरीके से उगाएं पान के पत्ते, जानें पूरी प्रक्रिया

घर पर गमले में इस आसान तरीके से उगाएं पान के पत्ते, जानें पूरी प्रक्रिया ( GETTY IMAGES )

एनसीबीआई (नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन) की वेबसाइट पर उपलब्ध शोध के अनुसार, पान के पत्ते डिटॉक्सिफायर के रूप में काम कर सकते हैं, यानी ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं. पान के पत्तों के नियमित सेवन से मुंह के रोगों और डायबिटीज से बचाव में मदद मिल सकती है. पान के पत्ते प्रतिरक्षा प्रणाली और दिल के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं. इसके अलावा, पान के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-डायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर और एंटी-अल्सर गुण होते हैं.

हमारे देश में लगभग हर धर्म के धार्मिक आयोजनों में पान के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा, पान के पत्तों को एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर भी माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पान के पत्तों में औषधीय गुण भी प्रचुर मात्रा में होते हैं? अंग्रेजी में बीटल लीफ और आयुर्वेद में नागबल्ली, श्रीवटी, अमलवती और अमलरस के नाम से जाना जाने वाला पान का पत्ता कई स्वास्थ्य समस्याओं में फायदेमंद होता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि पान के पत्तों का सेवन सिरदर्द, आंखों के रोग, कान के दर्द, मुंह के रोगों और बच्चों के सर्दी-जुकाम में फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा, यह काली खांसी, जुकाम, हार्ट डिजीज और सांस संबंधी बीमारियों में भी लाभकारी है. पोषण की दृष्टि से, पान के पत्तों में पानी, प्रोटीन, फैट, मिनरल, फाइबर, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, निकोटिनिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन और कैलोरी होती हैं. ये पाचन संबंधी समस्याओं के इलाज में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं. ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में भी मदद करते हैं.

रोजाना बाजार से पान के पत्ते खरीदना थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है. ऐसे में आप घर पर ही पान के पत्ते उगा सकते हैं, और इन्हें घर पर उगाना भी आसान है. इस लेख में दिए गए कुछ आसान सुझावों को अपनाकर आप इसे बिना किसी परेशानी के उगा सकते हैं. आइए विस्तार से जानें कि घर पर पान के पत्ते कैसे उगाएं...

पान के पत्ते उगाने के लिए इन सुझावों का पालन करें

पान के पत्तों को उगाने के लिए, सबसे पहले एक हेल्दी पत्ता लेना होगा, जिसमें तना हो, फिर उसे साफ पानी से भरे एक कप में इस तरह रखें कि वह पूरी तरह से डूब जाए. अब इस कप को अलग रख दें और हर तीन से चार दिन में पानी बदलते रहें. इस प्रक्रिया से जड़ों को अच्छी तरह पनपने में मदद मिलेगी और दो हफ्ते बाद जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी.

अब, इन पत्तियों को (जिनमें जड़ें निकल आई हैं) सावधानी से निकालकर अलग रख दें. एक गमले में मिट्टी भरें, अपनी पसंद की कोई भी खाद डालें और पानी दें. फिर, इन जड़ों वाली पत्तियों को उसमें रोप दें. ध्यान रखें कि मिट्टी नम रहे और पत्तियों को धूप मिलती रहे.

पान के पत्ते बेल की तरह उगते हैं. इसलिए, आपको उन्हें सही मिट्टी देनी होगी. तभी वे लंबे समय तक पत्ते दे पाएंगे. इसके लिए, एक चौड़ा और गहरा गमला चुनें. साधारण मिट्टी की बजाय, उसमें कम्पोस्ट खाद डालें. साथ ही, नारियल की पीट भी डालें. इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे. गमले में नमी बनी रहे, यह भी ध्यान रखें. चूंकि ये बेलों की तरह रेंगते हैं, इसलिए इन्हें पर्याप्त सहारे की जरूरत होती है. इसलिए, इन्हें चौड़े गमले में लगाना सबसे अच्छा है.

पान के पौधे के समुचित विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना आवश्यक है. इसे बार-बार पानी दें. हालांकि, पानी देने से पहले मिट्टी में नमी सुनिश्चित कर लें, क्योंकि ज्यादा पानी देने से जड़ों को नुकसान हो सकता है. पौधे को सीधी धूप में रखने के बजाय थोड़ी छायादार जगह पर रखना बेहतर है. इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष धूप में पौधा तेजी से बढ़ेगा. पत्तियों को सीधी धूप में रखने से उन्हें नुकसान हो सकता है. पत्तियों को ताज़ा रखने के लिए समय-समय पर उन पर पानी छिड़कना भी जरूरी है और जैविक खाद का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है.

अगर आपको पत्तों पर कीड़े या काले धब्बे दिखाई दें, तो तुरंत सतर्क हो जाएं. ऐसे में बिना किसी अन्य केमिकल का इस्तेमाल किए, नीम के तेल का छिड़काव ही काफी है. इससे कीड़ों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा. अगर आप इसका ध्यान रखेंगे, तो साल भर आपके पास पत्ते रहेंगे.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)