रात 11 बजे के बाद सोने से हार्ट अटैक का बढ़ सकता है खतरा, जानिए कैसे

आज की दुनिया में लोगों की लाइफस्टाइल में कई बदलाव आए हैं. इन बदलावों में से एक है देर रात तक जागना और देर से सोना. अगर आप भी रात 11 बजे के बाद सोते हैं, तो आप कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को न्योता दे रहे हैं. मेडिकल एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि देर रात तक सोने से कई बीमारियां हो सकती हैं. इस रिपोर्ट के जरिए आइए जानते हैं कि रात 11 बजे के बाद सोने का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं...

डॉ. दीक्षा कहती हैं कि आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबके पास मोबाइल फोन है. लोग अपने मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और पूरे दिन उसी में लगे रहते हैं, जिससे कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. इनमें से एक समस्या है नींद की कमी. अच्छी सेहत के लिए पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है. यह आपको पूरे दिन खुश और एनर्जेटिक रहने में मदद करती है. अच्छी नींद हमारे दिमाग और शरीर को खुद को ठीक करने और डिटॉक्स करने में मदद करती है. पर्याप्त नींद कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोक सकती है.

रात 11 बजे के बाद सोना हानिकारक

युरोपियन हेल्थ जर्नल के अनुसार, अच्छी सेहत के लिए 7-8 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है. अगर आपको रात में पूरी नींद नहीं मिलती है, तो आप पूरे दिन सुस्त महसूस करेंगे. इसके अलावा, इसका आपकी पूरी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. डॉ. दीक्षा के अनुसार, हर रात 11 बजे के बाद सोना हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. वह कहती हैं कि देर तक जागने से न सिर्फ नींद की क्वालिटी खराब होती है, बल्कि पाचन पर भी असर पड़ता है.

दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन (BHF) के अनुसार, दिल की सेहत के लिए सोने का सबसे अच्छा समय रात 10 से 11 बजे के बीच है. रात 11 बजे या उसके बाद सोने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि यह शरीर की अंदरूनी घड़ी (सर्केडियन रिदम) को खराब कर सकता है. आदर्श रूप से, हर रात 7-9 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें.