रात 11 बजे के बाद सोने से हार्ट अटैक का बढ़ सकता है खतरा, जानिए कैसे

यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश रिसर्च के अनुसार, रात 10 बजे से 11 बजे के बीच सोने से दिल और सर्कुलेटरी बीमारियों का खतरा...

Going to bed after 11 PM can increase the risk of a heart attack; find out how.
रात 11 बजे के बाद सोने से हार्ट अटैक का बढ़ सकता है खतरा, जानिए कैसे (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 2, 2026 at 7:47 PM IST

आज की दुनिया में लोगों की लाइफस्टाइल में कई बदलाव आए हैं. इन बदलावों में से एक है देर रात तक जागना और देर से सोना. अगर आप भी रात 11 बजे के बाद सोते हैं, तो आप कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को न्योता दे रहे हैं. मेडिकल एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि देर रात तक सोने से कई बीमारियां हो सकती हैं. इस रिपोर्ट के जरिए आइए जानते हैं कि रात 11 बजे के बाद सोने का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं...

डॉ. दीक्षा कहती हैं कि आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबके पास मोबाइल फोन है. लोग अपने मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और पूरे दिन उसी में लगे रहते हैं, जिससे कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. इनमें से एक समस्या है नींद की कमी. अच्छी सेहत के लिए पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है. यह आपको पूरे दिन खुश और एनर्जेटिक रहने में मदद करती है. अच्छी नींद हमारे दिमाग और शरीर को खुद को ठीक करने और डिटॉक्स करने में मदद करती है. पर्याप्त नींद कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोक सकती है.

रात 11 बजे के बाद सोना हानिकारक
युरोपियन हेल्थ जर्नल के अनुसार, अच्छी सेहत के लिए 7-8 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है. अगर आपको रात में पूरी नींद नहीं मिलती है, तो आप पूरे दिन सुस्त महसूस करेंगे. इसके अलावा, इसका आपकी पूरी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. डॉ. दीक्षा के अनुसार, हर रात 11 बजे के बाद सोना हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. वह कहती हैं कि देर तक जागने से न सिर्फ नींद की क्वालिटी खराब होती है, बल्कि पाचन पर भी असर पड़ता है.

दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है
ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन (BHF) के अनुसार, दिल की सेहत के लिए सोने का सबसे अच्छा समय रात 10 से 11 बजे के बीच है. रात 11 बजे या उसके बाद सोने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि यह शरीर की अंदरूनी घड़ी (सर्केडियन रिदम) को खराब कर सकता है. आदर्श रूप से, हर रात 7-9 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें.

मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप रात 11 बजे के बाद सोते हैं, तो आपकी बॉडी क्लॉक खराब हो जाएगी, और आपको गहरी, आरामदायक नींद नहीं आएगी. इससे सुबह थकान और सुस्ती महसूस होती है। इसके अलावा, देर से सोने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है. देर तक जागने से दिमाग को ठीक से आराम नहीं मिल पाता, जिससे स्ट्रेस और एंग्जायटी बढ़ जाती है. इससे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है. सिर्फ इतना ही नहीं, यह बुरी आदत आपके इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकती है. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है. लेकिन अगर आप रोजाना देर से सोते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, और आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं.

देर रात तक जागने से वजन बढ़ सकता है
ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक, जो लोग देर रात तक जागते हैं, वे अक्सर अनहेल्दी स्नैक्स खाते हैं, जिससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है. यह मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है, जिससे एनर्जी लेवल कम होता है और पाचन खराब होता है. इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि देर रात तक जागने से न सिर्फ काम की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, बल्कि देर रात तक जागने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है. देर रात तक सोने से प्रोडक्टिविटी कम होती है, और आप पूरे दिन थका हुआ महसूस करते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. इस जानकारी पर अमल करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

