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शिशुओं को शहद, गुड़ या चीनी का पानी देना हो सकता है खतरनाक, पारंपरिक खान-पान के तरीकों को अपनाने से जरूर जान लें ये बात

शिशुओं को शहद, गुड़ या चीनी का पानी देना हो सकता है खतरनाक ( GETTY IMAGES )

कई भारतीय घरों में, बच्चे को पहली बार कुछ मीठा खिलाना प्यार जताने का एक तरीका माना जाता है. अक्सर दादा-दादी या नाना-नानी अच्छे इरादे से बच्चे को थोड़ा सा शहद, चुटकी भर गुड़ या एक चम्मच चीनी का पानी चटा देते हैं। लेकिन, एक शिशु का शरीर बड़ों के शरीर से बहुत अलग होता है, और ऐसी आम आदतें फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा सकती हैं.

1 साल से पहले बच्चे को शहद क्यों नहीं देना चाहिए?

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन डॉ. सत्यप्रिया साहू का कहना है कि शहद देखने में शुद्ध और प्राकृतिक लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत छोटे जर्म्स हो सकते हैं जिन्हें बच्चे का कम डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम संभाल नहीं पाता है. ये कीटाणु आंतों में पनप सकते हैं और 'इन्फेंट बोटुलिज्म' का कारण बन सकते हैं. यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो मांसपेशियों और नसों को प्रभावित करती है.