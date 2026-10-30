शिशुओं को शहद, गुड़ या चीनी का पानी देना हो सकता है खतरनाक, पारंपरिक खान-पान के तरीकों को अपनाने से जरूर जान लें ये बात
शिशुओं को शहद, गुड़ या चीनी का पानी देना एक पुरानी पारंपरिक प्रथा है. हालांकि, आधुनिक बाल चिकित्सा के अनुसार, यह बच्चे के स्वास्थ्य के...
Published : October 30, 2026 at 4:32 PM IST
कई भारतीय घरों में, बच्चे को पहली बार कुछ मीठा खिलाना प्यार जताने का एक तरीका माना जाता है. अक्सर दादा-दादी या नाना-नानी अच्छे इरादे से बच्चे को थोड़ा सा शहद, चुटकी भर गुड़ या एक चम्मच चीनी का पानी चटा देते हैं। लेकिन, एक शिशु का शरीर बड़ों के शरीर से बहुत अलग होता है, और ऐसी आम आदतें फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा सकती हैं.
1 साल से पहले बच्चे को शहद क्यों नहीं देना चाहिए?
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन डॉ. सत्यप्रिया साहू का कहना है कि शहद देखने में शुद्ध और प्राकृतिक लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत छोटे जर्म्स हो सकते हैं जिन्हें बच्चे का कम डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम संभाल नहीं पाता है. ये कीटाणु आंतों में पनप सकते हैं और 'इन्फेंट बोटुलिज्म' का कारण बन सकते हैं. यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो मांसपेशियों और नसों को प्रभावित करती है.
12 महीने से कम उम्र के किसी भी शिशु के लिए शहद हानिकारक है, भले ही उसे केवल एक बूंद ही क्यों न दी गई हो. अक्सर इसे खांसी के घरेलू नुस्खों, 'ग्राइप वॉटर' जैसे मिश्रणों, पैसिफायर (चूसनी) पर लगाकर या मिठाइयों और लड्डुओं में मिलाकर दिया जाता है. लेकिन, फायदेमंद होने के बजाय, यह नुकसान ही पहुंचाता है. यदि शहद खाने के बाद शिशु में कब्ज, बहुत कमजोर या धीमी आवाज में रोना, दूध पीने में कठिनाई, शरीर का ढीला पड़ जाना या बहुत अधिक नींद आना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
गुड़ प्राकृतिक होता है, लेकिन फिर भी यह एक तरह की चीनी ही है
डॉ. सत्यप्रिया साहू के मुताबिक, गुड़ से शिशु की आयरन की जरूरतें पूरी नहीं होतीं. सफेद चीनी की तुलना में, गुड़ कम रिफाइंड होता है और इसमें कुछ खनिज (मिनरल्स) होते हैं. लेकिन, एक शिशु जितनी मात्रा में गुड़ खाता है या उसे जितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए. वह उसके शरीर की आयरन की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है. गुड़ में आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, और इसे एनीमिया के इलाज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. शिशुओं (चाहे वे एक साल से कम उम्र के हों या उससे ज़्यादा के) और बढ़ते बच्चों के लिए, आयरन और अन्य सभी जरूरी पोषक तत्वों की जरूरतें दालें, रागी, अंडे, अच्छी तरह पका हुआ मांस और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ देकर पूरी की जानी चाहिए.
छोटे बच्चों को गुड़ देने के कई नुकसान हैं. इससे उनका छोटा पेट जल्दी भर जाता है, जिससे उनके पास मां के दूध, फॉर्मूला या अन्य पौष्टिक ठोस आहार के लिए जगह नहीं बचती. जिन बच्चों को मीठा खाने की आदत लग जाती है, वे आगे चलकर सादी सब्जियां या दालें खाने से मना कर सकते हैं. इसके अलावा, किसी भी तरह की चीनी बच्चों के शुरुआती दांतों (दूध के दांतों) को नुकसान पहुंचा सकती है. बाजार में मिलने वाला सारा गुड़ शुद्ध नहीं होता; कुछ किस्मों में अशुद्धियां या हानिकारक चीजें मिली हो सकती हैं.
ज्यादातर बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों को उनके जीवन के पहले साल में गुड़ न देने की सलाह देते हैं. इसके बाद, कभी-कभार और बहुत कम मात्रा में गुड़ दिया जा सकता है.
नवजात शिशुओं को चीनी या गुड़ का पानी देना सही नहीं है
डॉ. सत्यप्रिया साहू कहती हैं कि कुछ परिवारों में नवजात शिशुओं को पेट दर्द (कोलिक), पीलिया या ऊर्जा बढ़ाने के नाम पर चीनी या गुड़ का पानी दिया जाता है, यह तरीका बिल्कुल गलत है. शुरुआती छह महीनों तक, शिशु को केवल मां का दूध या फॉर्मूला दूध ही मिलना चाहिए. नवजात शिशुओं (6 महीने से कम उम्र के बच्चों) को चीनी या गुड़ का पानी देना बिल्कुल भी उचित नहीं है. बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार, इससे कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं.
- मीठा पानी पेट तो भर देता है, लेकिन इससे बच्चे को कोई पोषण नहीं मिलता है. इस वजह से बच्चा दूध कम पी पाता है, जिससे उसका वजन सही तरीके से नहीं बढ़ पाता है.
- अगर पानी को ठीक से उबाला न जाए, तो इससे पेट का संक्रमण और दस्त हो सकते हैं.
- इन चीजों से पेट दर्द या पीलिया ठीक नहीं होता है. अगर आपका बच्चा हेल्दी लगे, तो सबसे सही यही है कि आप उसे डॉक्टर को दिखाएं.
स्वाद बढ़ाने के हेल्दी तरीके
- बच्चों के खाने का स्वाद बड़ों के खाने जैसा हो, यह जरूरी नहीं है. क्योंकि उनके टेस्ट बड्स एकदम नए होते हैं, इसलिए उनके लिए सादा, सादा खाना ही काफी होता है.
- मसला हुआ पका केला, स्टीम किया हुआ सेब या नाशपाती, शकरकंद और कद्दू नैचुरली मीठे होते हैं और हेल्दी खाने के ऑप्शन हैं.
- इनमें थोड़ी मात्रा में घी डालने से स्वाद बढ़ता है और बच्चे को स्वस्थ ऊर्जा मिलती है
- अपने बच्चे को कई बार नई खाने की चीजें दें. अक्सर, बच्चों को किसी नए स्वाद की आदत पड़ने और उसे अपनाने से पहले कई बार उसे चखने की जरूरत होती है.
बुजुर्गों (खासकर दादा-दादी या नाना-नानी) से प्यार से बात करें
- बुजुर्ग हमेशा बच्चे का भला ही चाहते हैं, इसलिए, उनसे बहस करने के बजाय प्यार से बात करना ज्यादा असरदार होता है.
- उन्हें यह कहने के बजाय कि उनके तरीके गलत हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि डॉक्टर ने एक खास तरीका अपनाने की सलाह दी है.
- उन्हें कुछ काम देकर शामिल करें, जैसे फलों को मैश करना या बच्चे को सुरक्षित तरीके से खाना खिलाने में मदद करना आदि.
- उन्हें समझाएं कि बच्चे का पहला जन्मदिन मनाने के बाद, सब लोग मिलकर कुछ मीठी चीजें खा सकते हैं.
डॉक्टर को कब दिखाएं
अगर आपके बच्चे ने शहद खा लिया है और वह कमजोर लग रहा है, उसे कब्ज है या वह ठीक से दूध नहीं पी रहा है, तो अपने बाल रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) से संपर्क करें. अगर चीनी का पानी पीने के बाद बच्चे को उल्टी या दस्त हो जाएं, तो भी डॉक्टर से बात करें. अगर बच्चा बहुत सुस्त (ढीला-ढाला) लग रहा है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है या उसे जगाना मुश्किल हो रहा है, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल मदद लें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)