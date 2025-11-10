ETV Bharat / lifestyle

6 महीने तक खराब नहीं होगा लहसुन, लंबे समय तक ऐसे करें स्टोर

लहसुन दुनिया भर के अनगिनत व्यंजनों में एक जरूरी सामग्री है. कोई भी भारतीय व्यंजन लहसुन के बिना अधूरा है. लहसुन भारतीय व्यंजनों में एक खास जगह रखता है. इसका इस्तेमाल खासकर मांसाहारी व्यंजनों में ज्यादा किया जाता है. लहसुन हमारे रोजमर्रा के खाने का एक हिस्सा है और इसकी हमेशा जरूरत होती है. इसे लंबे समय तक स्टोर करना किसी चुनौती से कम नहीं है. अगर आपकी रसोई में लहसुन खराब हो रहा है, तो आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस उपाय को अपनाकर लोग लहसुन को छह महीने तक आसानी से फ्रेश रख सकते हैं.

बहुत से लोगों का मानना होता है कि लहसुन को फ्रिज के सब्जी वाले डिब्बे में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से यह जल्दी खराब हो सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, लहसुन की ताजगी बनाए रखने के लिए प्रॉपर स्टोरेज जरूरी है. जानें लहसुन को लंबे समय तक रखने के लिए उसे कैसे स्टोर करें...