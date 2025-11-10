6 महीने तक खराब नहीं होगा लहसुन, लंबे समय तक ऐसे करें स्टोर
पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि लहसुन को छीलकर फ्रिज में रखने से उसमें फंगस जमा हो सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है...
Published : November 10, 2025 at 7:21 PM IST
लहसुन दुनिया भर के अनगिनत व्यंजनों में एक जरूरी सामग्री है. कोई भी भारतीय व्यंजन लहसुन के बिना अधूरा है. लहसुन भारतीय व्यंजनों में एक खास जगह रखता है. इसका इस्तेमाल खासकर मांसाहारी व्यंजनों में ज्यादा किया जाता है. लहसुन हमारे रोजमर्रा के खाने का एक हिस्सा है और इसकी हमेशा जरूरत होती है. इसे लंबे समय तक स्टोर करना किसी चुनौती से कम नहीं है. अगर आपकी रसोई में लहसुन खराब हो रहा है, तो आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस उपाय को अपनाकर लोग लहसुन को छह महीने तक आसानी से फ्रेश रख सकते हैं.
बहुत से लोगों का मानना होता है कि लहसुन को फ्रिज के सब्जी वाले डिब्बे में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से यह जल्दी खराब हो सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, लहसुन की ताजगी बनाए रखने के लिए प्रॉपर स्टोरेज जरूरी है. जानें लहसुन को लंबे समय तक रखने के लिए उसे कैसे स्टोर करें...
- विशेषज्ञों के अनुसार, लहसुन को छह महीने तक बिना छिलका उतारे और सही जगह पर रखा जाए तो स्टोर किया जा सकता है. एक बार छिलका हटा दिए जाने के बाद, लहसुन जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसे तभी छीलें या काटें जब आप इसे पकाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हों.
- साबुत लहसुन को ठंडी, सूखी और हवादार जगह, जैसे जालीदार बैग या टोकरी में रखें. इसे फ्रिज में रखने से बचें, क्योंकि इससे यह समय से पहले अंकुरित हो सकता है. याद रखें, लहसुन को ठंडा वातावरण पसंद होता है. आपको इसे कमरे के तापमान पर रखना चाहिए.
- आपको इसे पूरी तरह से सूखा भी रखना होगा. लहसुन को नमी बिल्कुल पसंद नहीं है. इसलिए इसे ठंडी, सूखी जगह पर रखें. लहसुन को ज्यादा धूप में रखने से बचें. लहसुन के लिए Ideal environment ठंडा, अंधेरा और मंद रोशनी वाला होता है.
- लहसुन को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ हवा आसानी से आ-जा सके. बंद दराजों से बचें. लहसुन के लिए यह अच्छी जगह नहीं है.
- छिलके वाली लहसुन की कलियों को एक एयरटाइट कंटेनर या सीलबंद प्लास्टिक बैग में फ्रिज में एक हफ्ते तक रखा जा सकता है.
- कटे हुए या बारीक कटे हुए लहसुन को फ्रिज में रखे तीन दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)