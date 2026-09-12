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गणेश चतुर्थी 2026: गणपति स्थापना के दौरान कलश स्थापित करना क्यों है जरूरी?

गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना के दौरान कलश स्थापित करना पूजा की जगह को पवित्र और पॉजिटिव बनाने की एक महत्वपूर्ण परंपरा है...

Ganesh Chaturthi 2026: Why is it essential to install a Kalash during the installation of Ganpati?
गणेश चतुर्थी 2026: गणपति स्थापना के दौरान कलश स्थापित करना क्यों है जरूरी? (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 12, 2026 at 6:06 PM IST

5 Min Read
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हिंदू धर्म में, गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति के साथ कलश स्थापित करना बहुत शुभ और जरूरी माना जाता है, क्योंकि कलश सभी देवी-देवताओं, भगवान वरुण और पवित्र तीर्थ स्थलों का प्रतीक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कलश शुभता, कल्याण, समृद्धि और पवित्रता का भी प्रतीक है. इसे पूजा स्थल को पवित्र करने के बाद, लेकिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने से पहले रखा जाता है.

  • कलश स्थापित करने से पहले, पूजा की जगह को साफ करें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं. फिर, मिट्टी से भरा एक चौड़ा मिट्टी का बर्तन रखें, उसमें जौ के बीज बोएं और उसके ऊपर कलश रखें. या फिर, कलश के आधार के लिए चावल का एक छोटा ढेर बनाएं
  • कलश को साफ पानी या गंगाजल से लगभग तीन-चौथाई भरें. इसमें एक सिक्का, कुछ अक्षत (बिना टूटे चावल के दाने), दूर्वा घास, एक सुपारी और थोड़ी हल्दी डालें. 'ॐ' का जाप करते हुए कलश के गले पर कलावा बांधें. आप मिट्टी, तांबे या स्टील से बना कलश इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • कलश के मुंह पर आम या पान के पांच या सात पत्ते इस तरह रखें कि वे बाहर की ओर फैले हों. फिर एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटें और उसे पत्तों के ऊपर मजबूती से रखें, जो कलश के मुकुट का काम करेगा.
  • कलश पर रोली और कुमकुम का तिलक लगाएं, फूल और अक्षत चढ़ाएं, और देवी-देवताओं का आह्वान करें. चाहे 'ॐ अपावा सिंधु राजनम' जैसे मंत्रों का जाप करके या बस गणेश, लक्ष्मी और वरुण को बुलाकर. एक दीया और अगरबत्ती जलाए, नैवेद्य (पवित्र भोग) चढ़ाएं और स्थापित कलश के सामने आरती करें.
  • कलश को अपने पूजा स्थल के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) कोने में या वेदी के बीच में रखें, जिसका मुंह पूर्व की ओर हो. पू पूजा पूरी होने तक कलश को न हिलाएं और न ही खाली करें. पूजा के बाद पानी और कलश के अंदर के सामग्री को सम्मानपूर्वक विसर्जित कर दें.

ध्यान रखने योग्य बातें- साफ और बिना टूटा-फूटा कलश इस्तेमाल करें. कभी भी दरार वाला या टूटा हुआ कलश न लें. कलश को शुभ मुहूर्त में ही स्थापित करें. पंचांग से सही समय की पुष्टि कर लें.

कलश में क्या-क्या रख सकते हैं?
परंपरा के अनुसार कलश में सामान्यतः ये चीजें रखी जाती हैं:

  • गंगा जल और शुद्ध जल
  • अक्षत यानी चावल
  • सुपारी
  • सिक्का
  • आम या अशोक के पत्ते
  • नारियल
  • कलश स्थापना के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा की जाती है. हालांकि कलश में रखी जाने वाली सामग्री और पूजा विधि अलग-अलग परिवारों की परंपरा के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है.

घर पर गणेश पूजा का आसान तरीका

  • सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहनें
  • पूजा की जगह और चौकी (ऊंचा आसन) को साफ करें
  • चौकी पर एक कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान गणेश की मूर्ति रखें
  • भगवान गणेश का ध्यान करें
  • भगवान गणेश को जल, पंचामृत और फिर साफ जल अर्पित करें.
  • रोली , अक्षत, फूल और दूर्वा (पवित्र घास) अर्पित करें
  • भगवान गणेश को मोदक या अपनी पसंद का सात्विक (शुद्ध) भोग अर्पित करें
  • गणेश मंत्र का जाप करें
  • भगवान गणेश की आरती करें
  • परिवार के सभी सदस्यों को सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए.

भगवान गणेश को क्या अर्पित करें?
भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा और मोदक का विशेष महत्व है. उन्हें लाल फूल, दूर्वा की छोटी-छोटी गड्डियां, लाल फूल, गुड़, नारियल, केले और मोदक अर्पित कर सकते हैं

भगवान गणेश के पसंदीदा भोग में शामिल हैं

  • मोदक
  • लड्डू
  • गुड़
  • नारियल
  • केला
  • पंचामृत
  • फल
  • ड्राई फ्रूट्स

(डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट धार्मिक मान्यताओं और जानकारी के साथ-साथ एक ज्योतिषी के बयानों पर आधारित है.किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद आवश्यक है. खबर केवल जानकारी के लिए है.)

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