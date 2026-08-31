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भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय क्या करें और क्या न करें, जानिए विनायक की सूंड दाईं ओर नहीं होनी चाहिए

भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते समय पूर्व, पश्चिम या उत्तर-पूर्व जैसी शुभ दिशाओं का चुनाव करें. इन दिशाओं को शुभ माना जाता है...

Ganesh Chaturthi 2026: Know what to do and what not to do while buying the idol of Lord Ganesha.
भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय क्या करें और क्या न करें (Eenadu)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 31, 2026 at 7:44 PM IST

6 Min Read
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गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है. यह दस दिन का यह त्योहार बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह त्योहार भगवान गणेश को समर्पित है, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं. आज इस खबर में गणेशोत्सव के लिए गणेश की मूर्तियां खरीदते समय क्या करें और क्या न करें, इस बारे में विस्तार से जानिए.

गणेशोत्सव भगवान गणेश को समर्पित एक बड़ा त्योहार है, जो दुनिया भर के लाखों हिंदुओं के लिए बहुत खुशी और भक्ति का समय होता है. गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाने वाला यह दस दिन का त्योहार बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है. यह बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश का सम्मान करता है.

इस साल, गणेश चतुर्थी 14 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगी. इस उत्सव की एक खास बात गणेश जी की मूर्तियों को खरीदना और स्थापित करना है, जो घरों और सार्वजनिक जगहों पर प्रिय देवता के आगमन का प्रतीक है. इस शुभ अवसर की तैयारी करते समय, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि उत्सव सम्मानजनक और पर्यावरण के प्रति जागरूक तरीके से मनाया जा सके. यहां कुछ मुख्य दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि...

क्या करें

  • पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियां चुनें: मिट्टी, पेपर-मेशे या ऑर्गेनिक रंगों जैसी प्राकृतिक और आसानी से नष्ट होने वाली (बायोडिग्रेडेबल) चीजों से बनी मूर्तियां ही लें. ये चीजें पर्यावरण के लिए अच्छी होती हैं और पानी में आसानी से घुल जाती हैं, जिससे विसर्जन के समय प्रदूषण कम होता है.
  • मुकुट वाली गणेश प्रतिमा: गणेशोत्सव के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उसमें मुकुट हो. माना जाता है कि प्रतिमा को भव्य मुकुट से सजाने से सौभाग्य और समृद्धि आती है.
  • बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति चुनें: ध्यान रखें कि मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में हो, यह मुद्रा पारंपरिक है और स्थिरता व शांति का प्रतीक है. साथ ही, भगवान गणेश को एक सुंदर सिंहासन या कमल के फूल पर विराजमान होना चाहिए, जिसमें एक पैर जमीन की ओर हो और दूसरा मुड़ा हुआ हो. यह मुद्रा स्थिरता, शांति और आशीर्वाद देने की तत्परता को दर्शाती है. माना जाता है कि ये तत्व सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और भगवान गणेश के दिव्य गुणों व पसंद को दर्शाते हैं.
  • मूर्ति का लाल चुनरी से स्वागत: मूर्ति खरीदने के बाद, मूर्ति के चेहरे को लाल चुनरी से जरूर ढकें. लाल रंग एनर्जी और शुभता से जुड़ा होता है.
  • सूंड की दिशा जरूर देखें: भगवान गणेश की मूर्ति खरीदने से पहले, उनकी सूंड की दिशा और बैठने के तरीके (मुद्रा) को जरूर देखें. घर में शांति और आसानी से पूजा-पाठ के लिए ऐसी मूर्ति चुनें जिसकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो और जो बैठी हुई मुद्रा में हो. इससे शांति, सफलता और खुशी मिलती है और इनकी पूजा करना आसान होता है.
  • भगवान गणेश की सूंड दाईं ओर नहीं होनी चाहिए: अगर आप रोजाना के कड़े नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली या उग्र रूप वाली मूर्ति न लें. दाईं ओर सूंड वाली मूर्तियों को बहुत शक्तिशाली माना जाता है. इनके लिए कड़े नियमों और रोजाना की शुद्धता से जुड़ी रीतियों का पालन करना जरूरी होता है, इसीलिए ये आमतौर पर मंदिरों में ही मिलती हैं.
  • शुभ समय में गणेश जी की मूर्ति खरीदें: भक्तों को गणेश चतुर्थी पर शुभ समय में ही गणेश जी की मूर्ति खरीदना चाहिए.
  • मूर्ति स्थापना के लिए शुभ दिशाओं का चयन: भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते समय पूर्व, पश्चिम या उत्तर-पूर्व जैसी शुभ दिशाओं का चुनाव करें. इन दिशाओं को शुभ माना जाता है और ये पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुरूप होती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थापना से आपके स्थान पर सामंजस्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे.
  • मंत्रों का जाप करें: गणेश की मूर्ति खरीदते समय ओम गं गणपतये नमः जैसे वैदिक मंत्रों का जाप करें.
  • प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों से बचें: प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) या दूसरे नॉन-बायोडिग्रेडेबल मटीरियल से बनी मूर्तियों से दूर रहें. ये मूर्तियां पानी में आसानी से नहीं घुलतीं और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में योगदान देती हैं.
  • तामसिक भोजन से बचें: गणेशोत्सव के लिए गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय तामसिक भोजन (जैसे प्याज, लहसुन और मांस) का सेवन न करें. इसके बजाय, फल, डेयरी उत्पाद और अनाज जैसे सात्विक भोजन का सेवन करें.
  • तंबाकू और शराब से बचें: गणेश जी की मूर्ति खरीदने से पहले तंबाकू या शराब का सेवन न करें. ऐसा करना देवता का अनादर माना जाता है.

(यहां दी गई जानकारी पूरी तरह से मान्यताओं और कहानियों पर आधारित है. इस जानकारी को असल जिंदगी में लागू करने से पहले कृपया किसी संबंधित एक्सपर्ट से सलाह लें.)

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