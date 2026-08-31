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भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय क्या करें और क्या न करें, जानिए विनायक की सूंड दाईं ओर नहीं होनी चाहिए

गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है. यह दस दिन का यह त्योहार बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह त्योहार भगवान गणेश को समर्पित है, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं. आज इस खबर में गणेशोत्सव के लिए गणेश की मूर्तियां खरीदते समय क्या करें और क्या न करें, इस बारे में विस्तार से जानिए.

गणेशोत्सव भगवान गणेश को समर्पित एक बड़ा त्योहार है, जो दुनिया भर के लाखों हिंदुओं के लिए बहुत खुशी और भक्ति का समय होता है. गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाने वाला यह दस दिन का त्योहार बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है. यह बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश का सम्मान करता है.

इस साल, गणेश चतुर्थी 14 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगी. इस उत्सव की एक खास बात गणेश जी की मूर्तियों को खरीदना और स्थापित करना है, जो घरों और सार्वजनिक जगहों पर प्रिय देवता के आगमन का प्रतीक है. इस शुभ अवसर की तैयारी करते समय, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि उत्सव सम्मानजनक और पर्यावरण के प्रति जागरूक तरीके से मनाया जा सके. यहां कुछ मुख्य दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि...