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गणेश चतुर्थी 2026: जानिए मूर्ति स्थापित करने के मुख्य नियम और पूजा सामग्री की लिस्ट

गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक लोकप्रिय त्योहार है, जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस खास मौके पर लोग अपने घरों में भगवान विनायक की मूर्ति स्थापित करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं. सार्वजनिक पंडालों में भी गणपति बप्पा की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं. पूजा-अर्चना पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ की जाती है. ऐसी मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि उन्हें ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और शुभता का देवता माना जाता है. किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का आह्वान करने से वह कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूरा होता है.

मूर्ति स्थापना का शुभ समय

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि साल 2026 में गणेश चतुर्थी सोमवार, 14 सितंबर को मनाई जाएगी. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, चतुर्थी तिथि (चंद्र पखवाड़े का चौथा दिन) 14 सितंबर को सुबह 7:14 बजे शुरू होगी और 15 सितंबर को सुबह 7:54 बजे समाप्त होगी. मूर्ति स्थापना और पूजा समारोह के लिए सबसे शुभ समय (मुहूर्त) सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच है.

गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के चौथे दिन (चतुर्थी) मनाया जाता है. देश के अलग-अलग राज्यों में इस दिन को अलग-अलग नामों से जाना जाता है. ज्योतिषियों का कहना है कि गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है. भक्त भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और दस दिनों तक पूजा, आरती और भोग करते हैं. भगवान गणेश को 'विघ्नहर्ता' (बाधाओं को दूर करने वाला) कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और ज्ञान व बुद्धि की प्राप्ति होती है.

अलग-अलग रूपों का भी है खास महत्व

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि का कहना है कि भगवान गणेश के अलग-अलग रूपों का भी खास महत्व होता है. उनका बड़ा सिर ज्ञान और गहरी सोच का प्रतीक माना जाता है. उनके बड़े कान ज्यादा सुनने का संदेश देते हैं, जबकि उनका छोटा मुंह कम बोलने की अहमियत सिखाता है. गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है. बल्कि, यह परिवार में सकारात्मकता, अनुशासन और भक्ति का माहौल बनाने का भी एक अवसर है. इस दिन, भक्त भगवान गणेश से खुशी, शांति, समृद्धि, बुद्धि और अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं.

गणेश चतुर्थी 2026 के लिए पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट इस प्रकार है...

गणपति पूजा के लिए ढेर सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है. पूजा को कम सामग्री से भी की जा सकती है, बस इसे पूरी श्रद्धा और साफ-सफाई के साथ करना चाहिए. हालांकि, पूजा-पाठ के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है...