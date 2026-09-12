गणेश चतुर्थी 2026: जानिए मूर्ति स्थापित करने के मुख्य नियम और पूजा सामग्री की लिस्ट
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि का कहना है कि भगवान गणेश के अलग-अलग रूपों का भी खास महत्व होता है, इस खबर...
Published : September 12, 2026 at 1:39 PM IST
गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक लोकप्रिय त्योहार है, जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस खास मौके पर लोग अपने घरों में भगवान विनायक की मूर्ति स्थापित करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं. सार्वजनिक पंडालों में भी गणपति बप्पा की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं. पूजा-अर्चना पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ की जाती है. ऐसी मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि उन्हें ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और शुभता का देवता माना जाता है. किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का आह्वान करने से वह कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूरा होता है.
मूर्ति स्थापना का शुभ समय
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि साल 2026 में गणेश चतुर्थी सोमवार, 14 सितंबर को मनाई जाएगी. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, चतुर्थी तिथि (चंद्र पखवाड़े का चौथा दिन) 14 सितंबर को सुबह 7:14 बजे शुरू होगी और 15 सितंबर को सुबह 7:54 बजे समाप्त होगी. मूर्ति स्थापना और पूजा समारोह के लिए सबसे शुभ समय (मुहूर्त) सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच है.
गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के चौथे दिन (चतुर्थी) मनाया जाता है. देश के अलग-अलग राज्यों में इस दिन को अलग-अलग नामों से जाना जाता है. ज्योतिषियों का कहना है कि गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है. भक्त भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और दस दिनों तक पूजा, आरती और भोग करते हैं. भगवान गणेश को 'विघ्नहर्ता' (बाधाओं को दूर करने वाला) कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और ज्ञान व बुद्धि की प्राप्ति होती है.
अलग-अलग रूपों का भी है खास महत्व
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि का कहना है कि भगवान गणेश के अलग-अलग रूपों का भी खास महत्व होता है. उनका बड़ा सिर ज्ञान और गहरी सोच का प्रतीक माना जाता है. उनके बड़े कान ज्यादा सुनने का संदेश देते हैं, जबकि उनका छोटा मुंह कम बोलने की अहमियत सिखाता है. गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है. बल्कि, यह परिवार में सकारात्मकता, अनुशासन और भक्ति का माहौल बनाने का भी एक अवसर है. इस दिन, भक्त भगवान गणेश से खुशी, शांति, समृद्धि, बुद्धि और अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं.
गणेश चतुर्थी 2026 के लिए पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट इस प्रकार है...
गणपति पूजा के लिए ढेर सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है. पूजा को कम सामग्री से भी की जा सकती है, बस इसे पूरी श्रद्धा और साफ-सफाई के साथ करना चाहिए. हालांकि, पूजा-पाठ के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है...
- भगवान गणेश की मूर्ति
- लकड़ी की चौकी
- लाल या पीला कपड़ा
- कलश
- आम या अशोक के पत्ते
- नारियल
- रोली और कुमकुम
- अक्षत
- हल्दी
- मौली या कलावा
- गंगाजल
- फूल और मालाएं
- दूर्वा घास
- अगरबत्ती और धूप
- दीपक और घी
- कपूर
- पंचामृत
- फल
- मोदक या लड्डू
- पान का पत्ता और सुपारी
- दक्षिणा
- मिठाइया
भगवान गणेश की मूर्ति कैसे स्थापित करें? सही तरीका और जरूरी नियम जानें
भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने के लिए सोमवार, 14 सितंबर 2026 की सुबह अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें. इसके बाद, पूजा के लिए एक जगह तैयार करें. जानकार ऐसी जगह चुनने की सलाह देते हैं जहां परिवार के सभी सदस्य आसानी से पूजा में शामिल हो सकें.
जगह तय हो जाने के बाद, लकड़ी का एक पाटा (चौकी) लें और उस पर साफ़ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं. फिर, उस चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति रखें. आप मूर्ति के नीचे थोड़े 'अक्षत' भी रख सकते हैं. ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे या खराब न हों.
मूर्ति स्थापित करने के बाद, भगवान गणेश के सामने या दाईं ओर एक कलश रखें और पूजा करें. पूजा की जगह को गंगाजल से पवित्र करने के बाद, भगवान गणेश का आह्वान करें.
अगर आप 'प्राण प्रतिष्ठा' (मूर्ति में प्राण डालने की विधि) की पूरी वैदिक प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं, तो किसी काबिल आचार्य या पंडित की मदद लेना सबसे अच्छा है. घर पर होने वाली आम पूजा के लिए, आप पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश का आह्वान, ध्यान और पूजा कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट धार्मिक मान्यताओं और जानकारी के साथ-साथ एक ज्योतिषी के बयानों पर आधारित है.किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद आवश्यक है. खबर केवल जानकारी के लिए है.)