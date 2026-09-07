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गणेश चतुर्थी 2026: मूर्ति घर लाने से पहले ध्यान रखें ये 5 वास्तु टिप्स

भगवान गणेश को विघ्नहर्ता (बाधाओं को दूर करने वाला) और बुद्धि का देवता माना जाता हैच किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले इनकी पूजा की जाती है. हिन्दू धर्म और संस्कृति में भगवान श्रीगणेश को प्रथम पूज्य और सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, अर्थात किसी भी नये या शुभ कार्य को प्रारम्भ करने से पहले उनकी पूजा अनिवार्य मानी जाती है. गणेश चतुर्थी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का एक अहम हिस्सा है, जो लोगों को भक्ति और उल्लास के रंग में एक साथ लाता है. हर साल, यह त्योहार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बहुत धूमधाम और जोश के साथ मनाया जाता है.

गणेश चतुर्थी 2026: तारीख और समय

द्रिक पंचांग के अनुसार, भगवान गणेश का घर में स्वागत करने का सबसे अच्छा समय 14 सितंबर को सुबह 7:06 बजे शुरू होगा और समापन 15 सितंबर को सुबह 7 बजकर 44 मिनट पर होगा. दस दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव के बाद, यह त्योहार 25 सितंबर 2026 को समाप्त होगा.

आप भगवान गणेश को अपने घर में कैसे आमंत्रित करते हैं?

घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है. इसे ही भगवान गणेश को अपने घर में आमंत्रित करना भी कहा जाता है. इस शुभ कार्य से जुड़े कुछ नियम और सावधानियां इस प्रकार हैं...

सही रंग की मूर्ति चुनना

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, घर के लिए भगवान गणेश की सफेद रंग की मूर्तियां सबसे अच्छी होती हैं. सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है. यह आपके घर में समृद्धि और शांति लाने में मदद कर सकता है. भगवान गणेश के लिए पीली और लाल (गहरे लाल) रंग की मूर्तियां सबसे शुभ मानी जाती हैं. अलग-अलग रंगों की मूर्तियों का अपना खास महत्व होता है और उनसे अलग-अलग लाभ मिलते हैं.

आसन का ध्यान रखें

वास्तु विशेषज्ञ बैठी हुई मुद्रा या 'ललितासन' मुद्रा वाली मूर्ति खरीदने की सलाह देते हैं. यह मुद्रा आराम और शांति का अहसास कराती है, जिससे घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाने में मदद मिलती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सकारात्मक ऊर्जा, खुशी और शांति लाने के लिए ऐसी मूर्तियां आदर्श मानी जाती हैं.