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गणेश चतुर्थी 2026: मूर्ति घर लाने से पहले ध्यान रखें ये 5 वास्तु टिप्स

भगवान गणेश का यह वर्णन उनकी महिमा और हिंदू धर्म में उनके सर्वोच्च स्थान को बहुत सुंदर ढंग से उजागर करता है...

Ganesh Chaturthi 2026: 5 Vastu tips to keep in mind before bringing the idol home
गणेश चतुर्थी 2026: मूर्ति घर लाने से पहले ध्यान रखें ये 5 वास्तु टिप्स (IANS)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 7, 2026 at 6:20 PM IST

4 Min Read
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भगवान गणेश को विघ्नहर्ता (बाधाओं को दूर करने वाला) और बुद्धि का देवता माना जाता हैच किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले इनकी पूजा की जाती है. हिन्दू धर्म और संस्कृति में भगवान श्रीगणेश को प्रथम पूज्य और सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, अर्थात किसी भी नये या शुभ कार्य को प्रारम्भ करने से पहले उनकी पूजा अनिवार्य मानी जाती है. गणेश चतुर्थी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का एक अहम हिस्सा है, जो लोगों को भक्ति और उल्लास के रंग में एक साथ लाता है. हर साल, यह त्योहार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बहुत धूमधाम और जोश के साथ मनाया जाता है.

गणेश चतुर्थी 2026: तारीख और समय
द्रिक पंचांग के अनुसार, भगवान गणेश का घर में स्वागत करने का सबसे अच्छा समय 14 सितंबर को सुबह 7:06 बजे शुरू होगा और समापन 15 सितंबर को सुबह 7 बजकर 44 मिनट पर होगा. दस दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव के बाद, यह त्योहार 25 सितंबर 2026 को समाप्त होगा.

आप भगवान गणेश को अपने घर में कैसे आमंत्रित करते हैं?
घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है. इसे ही भगवान गणेश को अपने घर में आमंत्रित करना भी कहा जाता है. इस शुभ कार्य से जुड़े कुछ नियम और सावधानियां इस प्रकार हैं...

सही रंग की मूर्ति चुनना
वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, घर के लिए भगवान गणेश की सफेद रंग की मूर्तियां सबसे अच्छी होती हैं. सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है. यह आपके घर में समृद्धि और शांति लाने में मदद कर सकता है. भगवान गणेश के लिए पीली और लाल (गहरे लाल) रंग की मूर्तियां सबसे शुभ मानी जाती हैं. अलग-अलग रंगों की मूर्तियों का अपना खास महत्व होता है और उनसे अलग-अलग लाभ मिलते हैं.

आसन का ध्यान रखें
वास्तु विशेषज्ञ बैठी हुई मुद्रा या 'ललितासन' मुद्रा वाली मूर्ति खरीदने की सलाह देते हैं. यह मुद्रा आराम और शांति का अहसास कराती है, जिससे घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाने में मदद मिलती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सकारात्मक ऊर्जा, खुशी और शांति लाने के लिए ऐसी मूर्तियां आदर्श मानी जाती हैं.

यह सब सूंड पर निर्भर करता है
आदर्श रूप से, भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए. यह खुशी और समृद्धि का प्रतीक है और इसे बहुत शुभ और सुखद माना जाता है. इससे घर में खुशी, शांति और समृद्धि आती है। इस तरह की मूर्ति की पूजा करना गृहस्थ जीवन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

भगवान गणेश की मूर्ति कहां रखनी चाहिए?
वास्तु विशेषज्ञ मूर्ति को घर के पश्चिमी, उत्तरी या उत्तर-पूर्वी कोने में रखने की सलाह देते हैं. चूंकि भगवान शिव (जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं) घर की उत्तरी दिशा में वास करते हैं, इसलिए गणेश जी की मूर्ति का मुख भी उसी दिशा में होना चाहिए.

गणेश जी की मूर्ति को इन जगहों पर न रखें
भगवान गणेश की मूर्ति को बाथरूम, गैराज, बेडरूम, लॉन्ड्री एरिया या सीढ़ियों के नीचे जैसी जगहों पर स्थापित नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: खबर धार्मिक मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद आवश्यक है. खबर केवल जानकारी के लिए है.)

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