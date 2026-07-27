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चाय और कॉफी के दाग हटाने से लेकर चींटियों को भगाने तक, नमक के ये इस्तेमाल आपको कर देंगे हैरान

ज्यादातर घरों में तांबे और पीतल के बर्तन इस्तेमाल होते हैं. अगर कुछ दिनों तक इस्तेमाल न किया जाए या हवा के संपर्क में आने...

From removing tea and coffee stains to driving away ants, these uses of salt will surprise you.
चाय और कॉफ़ी के दाग हटाने से लेकर चींटियों को भगाने तक, नमक के ये इस्तेमाल आपको कर देंगे हैरान (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 27, 2026 at 7:37 PM IST

5 Min Read
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'बिना नमक के खाना बेकार है' यब वाक्य न केवल हमारे भोजन के स्वाद को बयां करता है, बल्कि इंसानी जिंदगी और संस्कृति में नमक के गहरे महत्व को भी दर्शाता है. आप कितना भी स्वादिष्ट खाना क्यों न बना लें, अगर उसमें एक चुटकी भी नमक न हो, तो डिश का स्वाद पूरी तरह बदल जाता है. हालांकि, नमक का जादू सिर्फ खाना पकाने तक ही सीमित नहीं है. बहुत से लोग यह नहीं जानते कि महंगे और केमिकल वाले क्लीनर खरीदने और इस्तेमाल करने के बजाय, हमारे घरों में मौजूद नमक में हमारे रहने की जगह को साफ और शरीर को स्वस्थ रखने की अद्भुत शक्ति होती है. नमक कैसे हर चीज के लिए एक संपूर्ण समाधान का काम करता है, चाहे वह चिकनाई वाले बर्तन हों, कपड़ों पर लगे जिद्दी दाग ​​हों, चींटियों की समस्या हो या शारीरिक थकान? आइए, इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं...

बर्तनों से दाग हटाता है
किचन के बर्तनों पर लगे जिद्दी तेल और जलने के निशान हटाने के लिए नमक एक बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट है. बस प्रभावित बर्तनों या पैन पर थोड़ा सेंधा नमक छिड़कें और नींबू के छिलके से अच्छी तरह रगड़ें, इससे जिद्दी, गहरे दाग आसानी से हट जाएंगे. इसके अलावा, बदबू दूर करने और किचन सिंक के पाइप साफ करने के लिए, आप उबलते गर्म पानी में नमक मिलाकर नाली में डाल सकते हैं.

कपड़ों पर चाय और कॉफी के दाग
कभी-कभी, हमारी पूरी कोशिश के बावजूद, कपड़ों पर तेल, चाय या कॉफी के जिद्दी दाग ​​लग जाते हैं. ऐसे में, धोने से पहले दाग वाली जगह को थोड़ी देर नमक के पानी में भिगोने से दाग आसानी से निकल जाते हैं. साथ ही, नए कपड़ों को पहली बार धोते समय पानी में थोड़ा नमक मिलाने से उनका रंग बना रहता है और वे लंबे समय तक चमकदार दिखते हैं.

पीतल और तांबे के बर्तनों की चमक लौटाता है
ज्यादातर घरों में तांबे और पीतल के बर्तन होते हैं. अगर इन्हें कुछ समय तक इस्तेमाल न किया जाए या हवा के संपर्क में रखा जाए, तो इनकी चमक फीकी पड़ जाती है और ये काले पड़ जाते हैं. इनकी चमक वापस लाने और इन्हें फिर से नया जैसा दिखाने के लिए, बस नमक और सिरके के मिश्रण से रगड़ें. इसी तरह, कांच के बर्तनों पर पानी के दागों को नमक वाले पानी से पोंछकर आसानी से हटाया जा सकता है.

चींटियों को दूर भगाने और बुरी गंध को खत्म करने में मददगार
मानसून के मौसम में घर के कोनों में नमी बढ़ जाती है, जिससे अक्सर बुरी गंध आने लगती है. इससे निपटने के लिए, कमरे के कोने में नमक का एक छोटा कटोरा रखें, यह हवा से अतिरिक्त नमी सोख लेगा और गंध को खत्म कर देगा. इसके अलावा, किचन और उन जगहों पर थोड़ा नमक छिड़कने से जहां चींटियां अक्सर घूमती हैं, वे जल्दी ही उन जगहों से दूर चली जाएंगी.

पैरों के दर्द से राहत और स्किन केयर के लिए
गुनगुने पानी से भरे एक बड़े कटोरे में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर उसमें कुछ देर तक पैर डुबोकर रखने से दिन भर की थकान दूर होती है और पैरों का दर्द व सूजन जल्दी कम होती है. इसके अलावा, बारीक पिसे हुए नमक को नारियल या जैतून के तेल में मिलाकर त्वचा पर रगड़ने से एक बेहतरीन बॉडी स्क्रब बनता है, जो डेड स्किन सेल्स को हटाता है और त्वचा को मुलायम बनाता है. गुनगुने नमकीन पानी से गरारे करने से मसूड़ों की समस्याओं और मुंह की दुर्गंध से भी राहत मिल सकती है.

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