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चाय और कॉफी के दाग हटाने से लेकर चींटियों को भगाने तक, नमक के ये इस्तेमाल आपको कर देंगे हैरान

चाय और कॉफ़ी के दाग हटाने से लेकर चींटियों को भगाने तक, नमक के ये इस्तेमाल आपको कर देंगे हैरान ( GETTY IMAGES )