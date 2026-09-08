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नॉन-स्टिक कुकवेयर से लेकर डिशवॉशिंग स्क्रबर तक, क्या आप जानते हैं कि इन वस्तुओं को कब बदला जाना चाहिए?

सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हम कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं. बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ये चीजें ठीक दिख रही हैं, तो वे इन्हें कुछ और समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही इन पर एक्सपायरी डेट साफ तौर पर न लिखी हो, फिर भी इनकी एक सीमित उम्र होती है. दूसरे शब्दों में, घर का सामान और पर्सनल केयर की चीजें एक निश्चित समय के बाद खराब हो सकती हैं, भले ही वे बाहर से अच्छी हालत में दिखें. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि बिना ध्यान दिए इनका इस्तेमाल करते रहने से अनजाने में हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. तो, हमें इन चीजों का इस्तेमाल कितने समय तक करना चाहिए? आइए, इस खबर में जानते हैं कि (Expiration dates of everyday items) इनकी तय उम्र से ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने के क्या नतीजे हो सकते हैं.

टूथब्रश: इसके बिना हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या अधूरी लगती है. फिर भी, बहुत से लोग अक्सर इसे बदलने की जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं और लंबे समय तक एक ही ब्रश का इस्तेमाल करते रहते हैं. एक्सपर्ट्स तीन महीने से ज्यादा समय तक टूथब्रश का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं. वरना, इसके ब्रिसल्स (रेशे) अपना आकार खो देते हैं, जिससे ठीक से सफाई नहीं हो पाती. इससे दांतों पर लाखों बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिससे मुंह से बदबू आती है और दांतों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, तय समय के अंदर इसे बदलना जरूरी है.

बालों को संवारने के लिए इस्तेमाल होने वाली कंघी और ब्रश: बालों को संवारने के लिए इस्तेमाल होने वाली कंघी और ब्रश को हर छह महीने से एक साल में बदल देना चाहिए. अगर इन्हें बदला न जाए, तो हर बार इस्तेमाल करने पर कंघी पर बालों का तेल, स्किन सेल्स और रूसी जमा हो जाती है. यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर इन्हें रेगुलर साफ़ न किया जाए या एक्सपायरी डेट के बाद बदला न जाए, तो स्कैल्प में इन्फेक्शन और बाल झड़ने की समस्या हो सकती है.

नॉन-स्टिक कुकवेयर: आजकल बहुत से लोग नॉन-स्टिक कुकवेयर का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर इसकी कोटिंग खराब हो जाए, तो इसे कुछ समय बाद बदल देना चाहिए. भले ही कोटिंग ठीक-ठाक रहे, फिर भी हर दो-तीन साल में नया कुकवेयर खरीदने की सलाह दी जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉन-स्टिक कुकवेयर पर खरोंच आने से टेफ्लॉन कोटिंग उखड़कर खाने में मिल सकती है, जिससे लिवर और सेहत से जुड़ी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं.

घर के अंदर पहनने वाली चप्पलें: बहुत से लोग चप्पलें सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी पहनते हैं. हालांकि, घर के अंदर इस्तेमाल होने की वजह से लोग अक्सर इन्हें अच्छी तरह साफ नहीं करते. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. वे यह भी बताते हैं कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने से चप्पलों के सोल घिस जाते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है। इसलिए, हर छह महीने में चप्पलें बदल लेने की सलाह दी जाती है.

एक्सपर्ट का क्या है कहना?