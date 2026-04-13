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दाल मखनी से लेकर केसरी चावल तक, बैसाखी पर जरूर बनाएं ये 6 ट्रेडिशनल पंजाबी पकवान

बैसाखी का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस अवसर पर लोग तरह-तरह के व्यंजन बनाते हैं, ऐसे में, इन चार रेसिपीज...

From Dal Makhani to Kesari Rice, be sure to prepare these 6 traditional Punjabi dishes for Baisakhi.
दाल मखनी से लेकर केसरी चावल तक, बैसाखी पर जरूर बनाएं ये 6 ट्रेडिशनल पंजाबी पकवान (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 13, 2026 at 1:05 PM IST

5 Min Read
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बैसाखी उत्तर भारत (विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा) में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है, जिसका सिख समुदाय के लिए बहुत अधिक महत्व है. यह उत्सव रबी की फसलों के पकने की खुशी में मनाया जाता है, यह सिख नव वर्ष की भी शुरुआत का प्रतीक है और 1699 के उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है, जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी. इस वर्ष 2026 में यह शुभ उत्सव 14 अप्रैल मंगलवार को मनाया जा रहा है. यह उत्सव हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें परिवार, दोस्तों और बेशक स्वादिष्ट भोजन का साथ होता है. सच तो यह है कि स्वादिष्ट व्यंजनों के बिना कोई भी उत्सव अधूरा ही रहता है. इसलिए, यहां कुछ पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी दी गई हैं, जिन्हें आप इस बैसाखी पर अपने घर पर बनाकर देख सकते हैं...

कढ़ी पकौड़ा
अगर आपने छाछ या दही, बेसन, सरसों का तेल, राई, कढ़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और नमक से बनी इस स्वादिष्ट डिश का स्वाद नहीं चखा है, तो खुद को 'उत्तर भारतीय' मत कहिए. कढ़ी-पकोड़ा, जिसे छाछ या दही, बेसन, और सरसों के तेल, राई, हींग, कढ़ी पत्ता व सूखी लाल मिर्च के तड़के के साथ तैयार किया जाता है, उत्तर भारतीय खान-पान की शान है. यह एक पारंपरिक व्यंजन है जो अपने खट्टे-तीखे स्वाद और खुशबूदार तड़के (जो सरसों के तेल में तैयार किया जाता है) के लिए मशहूर है, यही खूबियां इसे बेहद स्वादिष्ट और हर जगह लोकप्रिय बनाती हैं. यह भारत की एक बहुत ही मशहूर करी डिश है. इस पीले रंग की करी को 'कढ़ी' कहा जाता है, जिसमें पकोड़े (यानी बेसन से बने पकौड़े) डाले जाते हैं. इसे आमतौर पर चावल के साथ गरमा-गरम परोसा जाता है. इसका स्वाद बेहद स्वादिष्ट होता है.आप इस बैसाखी पर इसे अपने घर पर बना सकते हैं.

दाल मखनी
यह एक और लोकप्रिय व्यंजन है जिसका उत्तर भारत में बड़े चाव से आनंद लिया जाता है. इसे दाल और बीन्स से बनाया जाता है, और ऊपर से थोड़ा मक्खन या क्रीम डाली जाती है. इसे बटर नान या बटर रोटी के साथ गरमा-गरम परोसा जाता है. इसका स्वाद बेहद स्वादिष्ट होता है. आप इस बैसाखी पर इसे अपने घर पर बना सकते हैं.

कड़ा प्रसाद
कड़ा प्रसाद, जिसे आमतौर पर 'आटे का हलवा' कहा जाता है, एक पारंपरिक मिठाई है जो मुख्य रूप से सिख धर्म से जुड़ी है. इसे घी, गेहूं के आटे, चीनी और सूखे मेवों से बनाया जाता है, धार्मिक समारोहों के दौरान और गुरुद्वारों में अक्सर भक्तों को कड़ा प्रसाद परोसा जाता है.

अमृतसरी छोले
अमृतसरी छोले या अमृतसरी चने एक और मशहूर, मसालेदार और पारंपरिक डिश है जो चने, पिसे मसालों और नींबू के रस से बनाई जाती है. इसे अक्सर पूरी या चावल के साथ खाया जाता है.

मीठे पीले चावल
मीठे पीले चावल या स्वीट येलो राइस एक पारंपरिक मीठी डिश है जिसे धार्मिक मौकों पर बनाया जाता है. इसे चावल, घी, चीनी, भुने हुए मेवे, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर बनाया जाता है.

लस्सी
पंजाब और सिख त्योहारों का मजा लस्सी के बिना अधूरा ही रहता है. गर्मियों में, जब सूरज की तपिश बढ़ जाती है, तो एक गिलास ठंडी-ठंडी लस्सी से बेहतर और कुछ नहीं होता है. लस्सी न केवल प्यास बुझाती है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं. पंजाब में यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि वहां की मेहमाननवाजी का हिस्सा है. दही को गुलाब के सिरप के साथ गूंथकर और ऊपर से बादाम-पिस्ता डालकर इसका स्वाद और भी शाही हो जाता है. अक्सर इसके ऊपर ताजी क्रीम की एक परत डाली जाती है, जो इसे और भी खास बना देती है.

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