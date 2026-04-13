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दाल मखनी से लेकर केसरी चावल तक, बैसाखी पर जरूर बनाएं ये 6 ट्रेडिशनल पंजाबी पकवान

बैसाखी उत्तर भारत (विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा) में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है, जिसका सिख समुदाय के लिए बहुत अधिक महत्व है. यह उत्सव रबी की फसलों के पकने की खुशी में मनाया जाता है, यह सिख नव वर्ष की भी शुरुआत का प्रतीक है और 1699 के उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है, जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी. इस वर्ष 2026 में यह शुभ उत्सव 14 अप्रैल मंगलवार को मनाया जा रहा है. यह उत्सव हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें परिवार, दोस्तों और बेशक स्वादिष्ट भोजन का साथ होता है. सच तो यह है कि स्वादिष्ट व्यंजनों के बिना कोई भी उत्सव अधूरा ही रहता है. इसलिए, यहां कुछ पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी दी गई हैं, जिन्हें आप इस बैसाखी पर अपने घर पर बनाकर देख सकते हैं...

कढ़ी पकौड़ा

अगर आपने छाछ या दही, बेसन, सरसों का तेल, राई, कढ़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और नमक से बनी इस स्वादिष्ट डिश का स्वाद नहीं चखा है, तो खुद को 'उत्तर भारतीय' मत कहिए. कढ़ी-पकोड़ा, जिसे छाछ या दही, बेसन, और सरसों के तेल, राई, हींग, कढ़ी पत्ता व सूखी लाल मिर्च के तड़के के साथ तैयार किया जाता है, उत्तर भारतीय खान-पान की शान है. यह एक पारंपरिक व्यंजन है जो अपने खट्टे-तीखे स्वाद और खुशबूदार तड़के (जो सरसों के तेल में तैयार किया जाता है) के लिए मशहूर है, यही खूबियां इसे बेहद स्वादिष्ट और हर जगह लोकप्रिय बनाती हैं. यह भारत की एक बहुत ही मशहूर करी डिश है. इस पीले रंग की करी को 'कढ़ी' कहा जाता है, जिसमें पकोड़े (यानी बेसन से बने पकौड़े) डाले जाते हैं. इसे आमतौर पर चावल के साथ गरमा-गरम परोसा जाता है. इसका स्वाद बेहद स्वादिष्ट होता है.आप इस बैसाखी पर इसे अपने घर पर बना सकते हैं.

दाल मखनी

यह एक और लोकप्रिय व्यंजन है जिसका उत्तर भारत में बड़े चाव से आनंद लिया जाता है. इसे दाल और बीन्स से बनाया जाता है, और ऊपर से थोड़ा मक्खन या क्रीम डाली जाती है. इसे बटर नान या बटर रोटी के साथ गरमा-गरम परोसा जाता है. इसका स्वाद बेहद स्वादिष्ट होता है. आप इस बैसाखी पर इसे अपने घर पर बना सकते हैं.