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अच्छी और गहरी नींद के लिए सोने से ठीक दस मिनट पहले जरूर करें यह आसान काम

अच्छी और गहरी नींद के लिए सोने से ठीक दस मिनट पहले जरूर करें यह आसान काम ( GETTY IMAGES )

नींद सिर्फ शरीर को आराम देने का जरिया नहीं है. यह दिन भर एक्टिव रहने और मानसिक सेहत बनाए रखने के लिए भी जरूरी है. आजकल, कई लोगों को बिस्तर पर जाने के बाद भी नींद आने में परेशानी होती है. मेडिकल स्टडीज से पता चलता है कि भारत में 46 फीसदी से ज्यादा लोग छह घंटे से भी कम सोते हैं. जो कि पर्याप्त नहीं है. नतीजतन, सुबह थकान महसूस होना, लगातार चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगा पाना और सिरदर्द जैसी समस्याएं धीरे-धीरे हमारी जिंदगी पर बुरा असर डालती हैं.

बेहतर नींद पाने के लिए आपको अपनी जीवनशैली में बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है. बस सोने से पहले 10 मिनट का एक आसान रूटीन अपनाकर आप अपनी नींद की क्वालिटी को काफी बेहतर बना सकते हैं. आइए, 10 मिनट की इस आसान प्रैक्टिस पर नजर डालते हैं जो आपको जल्दी सोने में मदद करेगी.

अच्छी नींद के लिए तैयारी करना क्यों जरूरी है?

हमारा शरीर एक प्राकृतिक आंतरिक घड़ी के अनुसार काम करता है जिसे 'सर्कैडियन रिदम' कहते हैं. यह घड़ी तय करती है कि हमें कब जागना चाहिए और कब सोना चाहिए. कुछ आदतें, खासकर रात में रोशनी के संपर्क में आना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल, शरीर की इस प्राकृतिक लय को बिगाड़ देती हैं. नतीजतन, मस्तिष्क को यह बताने वाला संकेत कि 'रात हो गई है और सोने का समय हो गया है' प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाता. सोने से पहले शरीर और मन दोनों को नींद के लिए तैयार करना आवश्यक है.

बेहतर नींद के लिए 10 मिनट का रूटीन

1 और 2 मिनट के लिए रोशनी कम करना: सोने की तैयारी के शुरुआती दो मिनटों में आपको मुख्य लाइटें बंद कर देनी चाहिए. आपको कम रोशनी वाली जगह पर रहना चाहिए. शरीर में मेलाटोनिन (नींद लाने वाला हार्मोन) तभी बनता है जब रोशनी कम होती है. हल्की रोशनी दिमाग को साफ संकेत देती है कि अब आराम करने का समय हो गया है.

3 और 4 मिनट के लिए डिजिटल स्क्रीन को अलविदा कहें: मोबाइल फोन, टीवी और लैपटॉप से ​​निकलने वाली नीली रोशनी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है. सोने से पहले बिना सोचे-समझे सोशल मीडिया चलाना या खबरें देखना दिमाग को सक्रिय कर देता है और नींद आने में देरी करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी नींद के लिए बेडरूम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना ही सबसे अच्छा है.