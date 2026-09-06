अच्छी और गहरी नींद के लिए सोने से ठीक दस मिनट पहले जरूर करें यह आसान काम
अगर आप सोने से पहले दस मिनट तक इस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आपको रात में बहुत अच्छी नींद आएगी, खबर में जानिए...
Published : September 6, 2026 at 9:01 AM IST
नींद सिर्फ शरीर को आराम देने का जरिया नहीं है. यह दिन भर एक्टिव रहने और मानसिक सेहत बनाए रखने के लिए भी जरूरी है. आजकल, कई लोगों को बिस्तर पर जाने के बाद भी नींद आने में परेशानी होती है. मेडिकल स्टडीज से पता चलता है कि भारत में 46 फीसदी से ज्यादा लोग छह घंटे से भी कम सोते हैं. जो कि पर्याप्त नहीं है. नतीजतन, सुबह थकान महसूस होना, लगातार चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगा पाना और सिरदर्द जैसी समस्याएं धीरे-धीरे हमारी जिंदगी पर बुरा असर डालती हैं.
बेहतर नींद पाने के लिए आपको अपनी जीवनशैली में बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है. बस सोने से पहले 10 मिनट का एक आसान रूटीन अपनाकर आप अपनी नींद की क्वालिटी को काफी बेहतर बना सकते हैं. आइए, 10 मिनट की इस आसान प्रैक्टिस पर नजर डालते हैं जो आपको जल्दी सोने में मदद करेगी.
अच्छी नींद के लिए तैयारी करना क्यों जरूरी है?
हमारा शरीर एक प्राकृतिक आंतरिक घड़ी के अनुसार काम करता है जिसे 'सर्कैडियन रिदम' कहते हैं. यह घड़ी तय करती है कि हमें कब जागना चाहिए और कब सोना चाहिए. कुछ आदतें, खासकर रात में रोशनी के संपर्क में आना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल, शरीर की इस प्राकृतिक लय को बिगाड़ देती हैं. नतीजतन, मस्तिष्क को यह बताने वाला संकेत कि 'रात हो गई है और सोने का समय हो गया है' प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाता. सोने से पहले शरीर और मन दोनों को नींद के लिए तैयार करना आवश्यक है.
बेहतर नींद के लिए 10 मिनट का रूटीन
1 और 2 मिनट के लिए रोशनी कम करना: सोने की तैयारी के शुरुआती दो मिनटों में आपको मुख्य लाइटें बंद कर देनी चाहिए. आपको कम रोशनी वाली जगह पर रहना चाहिए. शरीर में मेलाटोनिन (नींद लाने वाला हार्मोन) तभी बनता है जब रोशनी कम होती है. हल्की रोशनी दिमाग को साफ संकेत देती है कि अब आराम करने का समय हो गया है.
3 और 4 मिनट के लिए डिजिटल स्क्रीन को अलविदा कहें: मोबाइल फोन, टीवी और लैपटॉप से निकलने वाली नीली रोशनी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है. सोने से पहले बिना सोचे-समझे सोशल मीडिया चलाना या खबरें देखना दिमाग को सक्रिय कर देता है और नींद आने में देरी करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी नींद के लिए बेडरूम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना ही सबसे अच्छा है.
5 से 6 मिनट तक सांस लेने की एक्सरसाइज करें: अगले दो मिनट तक धीरे-धीरे और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा है. इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है और तनाव कम होता है. 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक सांस रोककर रखें और 4 सेकंड तक धीरे-धीरे सांस बाहर छोड़ें. छाती से उथली सांस लेने के बजाय, नाभि से सांस अंदर लेने की प्रैक्टिस करें, फिर धीरे-धीरे सांस बाहर छोड़ें और गहरी सांस लेने पर ध्यान दें.
7 और 8 मिनट की स्ट्रेचिंग: दिन भर काम करने के बाद, आपका शरीर (खासकर गर्दन और कंधे) अकड़ा हुआ और थका हुआ महसूस हो सकता है. आप धीरे-धीरे अपनी गर्दन घुमा सकते हैं, कंधों को स्ट्रेच कर सकते हैं या 'चाइल्ड्स पोज' (Child's Pose) जैसी आसान स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. मांसपेशियों का तनाव कम करने से शरीर को आराम मिलता है और स्वाभाविक रूप से नींद आती है.
आखिरी दो मिनट में यह करें: आखिर में, अपने हाथों और पैरों को ढीला छोड़ दें, उन्हें तनाव में न रखें. अपने शरीर को हल्का महसूस होने दें. अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन अपने शरीर को महसूस करें, अपना ध्यान सिर, कंधों और कमर से लेकर पैरों की उंगलियों तक ले जाएं. ऐसा करने से आपका शरीर शांत होगा और आपको जल्दी नींद आ जाएगी.
रात में नींद में खलल डालने वाली आदतें क्या हैं?
हमारी कुछ छोटी-छोटी गलतियां हमारी नींद को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं. रात में इन चीजों से बचें...
- सोने से पहले चाय, कॉफी या कैफीनयुक्त पेय पीना
- रात को देर से भारी भोजन करना
- शराब पीना
- अनियमित समय पर सोना
अच्छी नींद को बढ़ावा देने वाली आदतें
- हर सुबह कुछ समय धूप में बिताने से शरीर की प्राकृतिक घड़ी को नियमित करने में मदद मिलती है.
- दिन के दौरान लंबे समय तक सोने से बचें.
- हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)