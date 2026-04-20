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क्या आप भी रात में सो नहीं पाते? तो जरूर अपनाएं ये टिप्स, बिस्तर पर जाते ही तुरंत आएगी गहरी नींद

नींद पूरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. अगर आप रात में पूरी नींद नहीं लेते हैं, तो अगले दिन आप चिड़चिड़े, थके हुए और उदास महसूस करेंगे. साथ ही, फिजिकल रिएक्शन की स्पीड भी धीमी हो जाती है. इससे सिरदर्द और मेंटल स्ट्रेस जैसी कई प्रॉब्लम हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक पूरी नींद न लेने से इंसोम्निया हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके कई कारण हो सकते हैं. आइए जानते हैं...

दिन में सोना: हालांकि दिन में झपकी लेना ठीक है, लेकिन मायोक्लिनिक का कहना है कि दोपहर 3 बजे के बाद सोने से रात में नींद आने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा, विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सर्कैडियन रिदम में बदलाव आ सकता है. इससे दिन में एक्टिव रहने और रात में सोने के प्रोसेस में रुकावट आ सकती है. इसलिए, इंसोम्निया से परेशान लोगों के लिए दिन में झपकी लेना बंद कर देना बेहतर है.

रात में लंबे समय तक काम करना: कुछ लोग लगातार काम करते रहते हैं जैसे पढ़ाई या ऑफिस का काम. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरे दिन काम करने के बाद थके हुए दिमाग और मसल्स को आराम की जरूरत होती है. ऐसे में बेहतर नींद के लिए एड्रेनालाईन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होना बहुत जरूरी है. इसलिए, एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि सोने सो पहले ये यह पक्का करना चाहिए कि एड्रेनालाईन हार्मोन का लेवल, जो हमें तब तक एक्टिव रखता है, कम हो जाए. यानी, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सोने से कुछ घंटे पहले शरीर को नींद के लिए तैयार कर लेना चाहिए. सोने से पहले कोई काम नहीं करना चाहिए. इसके बजाय, वे सोने से पहले कोई पसंदीदा किताब पढ़ना, सुकून देने वाला म्यूजिक सुनने और मेडिटेशन करने जैसी आरामदायक चीजें करना चाहिए. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है कि सोने से पहले किताब पढ़ने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है.

एक्सरसाइज की कमी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिजिकल एक्टिविटी से बेहतर नींद है. इसलिए, हर सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा होता है. उनका कहना है कि बाहर घूमना, दौड़ना और साइकिल चलाना ताज़ी हवा में आपके मन और शरीर को तरोताजा कर देगा. ऐसा करने से आपको रात में अच्छी नींद आएगी.