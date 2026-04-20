क्या आप भी रात में सो नहीं पाते? तो जरूर अपनाएं ये टिप्स, बिस्तर पर जाते ही तुरंत आएगी गहरी नींद
अच्छी नींद के लिए टिप्स: अच्छी नींद के लिए एड्रेनालाईन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम करना बहुत ज़रूरी है, जानिए क्या करें...
Published : April 20, 2026 at 7:59 PM IST
नींद पूरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. अगर आप रात में पूरी नींद नहीं लेते हैं, तो अगले दिन आप चिड़चिड़े, थके हुए और उदास महसूस करेंगे. साथ ही, फिजिकल रिएक्शन की स्पीड भी धीमी हो जाती है. इससे सिरदर्द और मेंटल स्ट्रेस जैसी कई प्रॉब्लम हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक पूरी नींद न लेने से इंसोम्निया हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके कई कारण हो सकते हैं. आइए जानते हैं...
दिन में सोना: हालांकि दिन में झपकी लेना ठीक है, लेकिन मायोक्लिनिक का कहना है कि दोपहर 3 बजे के बाद सोने से रात में नींद आने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा, विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सर्कैडियन रिदम में बदलाव आ सकता है. इससे दिन में एक्टिव रहने और रात में सोने के प्रोसेस में रुकावट आ सकती है. इसलिए, इंसोम्निया से परेशान लोगों के लिए दिन में झपकी लेना बंद कर देना बेहतर है.
रात में लंबे समय तक काम करना: कुछ लोग लगातार काम करते रहते हैं जैसे पढ़ाई या ऑफिस का काम. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरे दिन काम करने के बाद थके हुए दिमाग और मसल्स को आराम की जरूरत होती है. ऐसे में बेहतर नींद के लिए एड्रेनालाईन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होना बहुत जरूरी है. इसलिए, एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि सोने सो पहले ये यह पक्का करना चाहिए कि एड्रेनालाईन हार्मोन का लेवल, जो हमें तब तक एक्टिव रखता है, कम हो जाए. यानी, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सोने से कुछ घंटे पहले शरीर को नींद के लिए तैयार कर लेना चाहिए. सोने से पहले कोई काम नहीं करना चाहिए. इसके बजाय, वे सोने से पहले कोई पसंदीदा किताब पढ़ना, सुकून देने वाला म्यूजिक सुनने और मेडिटेशन करने जैसी आरामदायक चीजें करना चाहिए. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है कि सोने से पहले किताब पढ़ने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है.
एक्सरसाइज की कमी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिजिकल एक्टिविटी से बेहतर नींद है. इसलिए, हर सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा होता है. उनका कहना है कि बाहर घूमना, दौड़ना और साइकिल चलाना ताज़ी हवा में आपके मन और शरीर को तरोताजा कर देगा. ऐसा करने से आपको रात में अच्छी नींद आएगी.
समय पर न सोना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वालों और देर तक जागने वालों में नींद की दिक्कतों की मुख्य वजह समय पर न सोना है. इसलिए, हर दिन एक ही समय पर सोना और जागना जरूरी है. इससे आपको एक रेगुलर स्लीप साइकिल बनाने में मदद मिलेगी. इसके लिए, शाम को गर्म पानी से नहाने, एक गिलास दूध पीने और घर में लाइट कम करने की सलाह दी जाती है, जिससे आपको जल्दी नींद आने में मदद मिलेगी.
देर रात का भोजन: एक्सपर्ट्स का कहना है कि देर रात खाना खाने और कच्चा खाना खाने से हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है. उनका कहना है कि इससे नींद में खलल पड़ सकता है. इसलिए, सोने से दो घंटे पहले खाने की सलाह दी जाती है. वे फैट वाले खाने के बजाय आसानी से पचने वाले खाने की सलाह देते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का कहना है कि रात में अधिक चीनी युक्त भोजन करने से भी नींद में खलल पड़ सकता है.
बहुत ज्यादा कॉफी और चाय: CDC की एक स्टडी कहती है कि दोपहर या शाम को कैफीन से बचना चाहिए. कोल्ड ड्रिंक्स, रेड वाइन, चॉकलेट और चीज नींद में खलल डाल सकते हैं. साथ ही, कुछ लोगों का मानना है कि रात में बहुत ज्यादा शराब पीने से उन्हें अच्छी नींद आती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का कहना है कि जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उनकी नींद की गुणवत्ता खराब होती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी एक्सपर्ट्स की सलाह और रिसर्च के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है)