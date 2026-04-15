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डार्क और बदबूदार अंडरआर्म्स से छुटकारा पाने के लिए ये टिप्स अपनाएं

डार्क और बदबूदार अंडरआर्म्स से छुटकारा पाने के लिए ये टिप्स अपनाएं ( Etv Bharat )

काले अंडरआर्म्स कई लड़कियों की एक आम समस्या है. वैसे तो, यह कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है, लेकिन यह किसी महिला के आत्मविश्वास को काफी हद तक कम कर सकती है. नतीजतन, जो लड़कियां मॉडर्न स्लीवलेस ड्रेस पहनना चाहती हैं, वे अक्सर इस समस्या के कारण उन्हें नहीं पहन पाती हैं. ऐसे में आज इस खबर में जानिए अंडरआर्म्स काले क्यों हो जाते हैं? इसके साथ ही जानें कि इस समस्या को कम कैसे किया जा सकता है...

एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोटापा डार्क अंडरआर्म्स का एक मुख्य कारण है. आपकी हाइट चाहे जो भी हो, अगर आपका वजन ज्यादा है, तो आपके अंडरआर्म्स की स्किन डार्क होने लगती है. इसलिए, अधिक वजन वाले लोगों को वजन कम करने के लिए व्यायाम करने की सलाह दी जाती है.

इसके अलावा, कुछ लोगों को शेविंग के बाद खुजली होती है. इसलिए, अंडरआर्म के बाल हटाने के लिए शेविंग के बजाय वैक्सिंग या दूसरे हेयर रिमूवल तरीकों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

अंडरआर्म की बदबू को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटीपर्सपिरेंट्स और डियोड्रेंट्स स्किन में जलन पैदा कर सकते हैं, जिससे वहां की स्किन काली पड़ सकती है. इसलिए, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते समय सावधान रहने और केमिकल-फ्री डियोड्रेंट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना नहाने के बाद अंडरआर्म्स को सूखे कपड़े से पोंछने से उनमें नमी जाने से रोका जा सकता है और इसके अच्छे नतीजे मिलते हैं.

ज्यादा कॉफी और मसालेदार खाना खाने से अंडरआर्म्स में बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पूरा एरिया काला हो जाएगा. इसलिए, जितना हो सके इन चीजों से बचने की सलाह दी जाती है.

टाइट कपड़े पहनने से स्किन पर रगड़ लग सकती है. असर वाली जगह काली पड़ सकती है. इसलिए ढीले कपड़े पहनें।

विटामिन C और नियासिनमाइड जैसे इंग्रीडिएंट्स वाली क्रीम और सीरम का इस्तेमाल करके डार्क अंडरआर्म्स को कम किया जा सकता है

नहाते समय बेकिंग सोडा या एप्पल साइडर विनेगर से बगल साफ करने से काले धब्बे हटाने में मदद मिल सकती है.

आलू के टुकड़े काटकर उन्हें एक या दो मिनट के लिए पानी में भिगो दें. अब इन टुकड़ों को अपनी बगल के काले धब्बों पर रगड़ें.

कहा जाता है कि ऐसा बार-बार करने से आलू में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट से काला रंग हट जाएगा.

एक कटोरी में एक बड़ा चम्मच दही, थोड़ा सा नींबू का रस, एक चुटकी हल्दी और एक बड़ा चम्मच बेसन डालकर अच्छी तरह मिला लें. इस मिश्रण को अपनी बगलों पर लगाएं और 20 मिनट बाद पानी से धो लें. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करने से लाभ होता है.

एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल

डार्क अंडरआर्म्स को कम करने में बहुत उपयोगी है. इसे डार्क अंडरआर्म्स पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह समस्या कुछ ही दिनों में कम हो जाएगी. 2018 में "इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी" में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, रिसर्चर्स ने पाया कि जो महिलाएं दिन में दो बार अपने अंडरआर्म्स पर एलोवेरा जेल लगाती हैं, उनके अंडरआर्म्स का कालापन कम हो जाता है. न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉ. डेविड डब्ल्यू. टेंग ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि एलोवेरा जेल लगाने से अंडरआर्म्स का कालापन कम होता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है)