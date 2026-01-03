ETV Bharat / lifestyle

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्टाइलिश दिखने के लिए मौके के हिसाब से पारंपरिक कपड़े पहनना जरूरी है, क्योंकि यह...

Follow these fashion rules to look stylish and fashionable, and everyone will admire you at first sight.
स्टाइलिश और फैशनेबल दिखने के इन फैशन रूल्स को जरूर करें फॉलो, जो भी इसे देखेगा, करेगा तारीफ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 3, 2026 at 4:38 PM IST

हर कोई सुंदर, आकर्षक और स्टाइलिश दिखना चाहता है. लेकिन कैसे? यही सवाल होता है. बहुत से लोगों को फैशन और स्टाइल की ज्यादा समझ नहीं होती है. वे बस अपनी पसंद के कपड़े खरीदते हैं और पहन लेते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि वे उतने आकर्षक नहीं दिख पाते जितने दिख सकते हैं. लेकिन, स्टाइलिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फैशन के कुछ बेसिक नियम हैं, और अगर आप उन्हें फॉलो करें, तो जो भी आपको देखेगा, वह आपकी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा. आइए जानते हैं कि वे क्या हैं...
स्टाइलिश दिखने के लिए इन नियमों को फॉलो करें
स्टाइलिश दिखने के लिए, अच्छी ग्रूमिंग, फिटिंग के कपड़े, अपने बॉडी टाइप और मौके के हिसाब से कपड़े पहनना, और एक्सेसरीज का सही इस्तेमाल जरूरी है, किन आत्मविश्वास सबसे जरूरी चीज होता है, और वह हेल्दी डाइट, एक्सरसाइजल और अच्छी हाइजीन से आता है. विस्तार से जानिए इन नियमों को...

  • बॉडी शेप: हर इंसान का बॉडी शेप अलग होता है. कुछ पतले होते हैं, तो कुछ मोटे. इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप ऐसे कपड़े चुनें जो आरामदायक हों और आपकी बॉडी टाइप पर सूट करें, तो आप आकर्षक दिखेंगे. वे कहते हैं कि पतले लोगों पर ढीले कपड़े अच्छे नहीं लगते, और मोटे लोगों पर टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते.
  • बॉडी फिट: मार्केट में कई तरह के कपड़े मिलते हैं. चाहे वे सस्ते हों या महंगे, अगर वे ठीक से फिट नहीं होते तो बेकार हैं. एक्सपर्ट्स कपड़े खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. वे कहते हैं कि आप जो भी कपड़े खरीदें, उन्हें अपनी हाइट के हिसाब से टेलर करवा लें. वे यह भी सलाह देते हैं कि अगर आपकी पसंदीदा जींस बहुत लंबी है, तो आप उसे अपनी लंबाई के हिसाब से छोटा करवा सकते हैं.
  • सिंपल लुक: बहुत से लोग मानते हैं कि भारी डिजाइन वाले कपड़े पहनने से आप स्टाइलिश दिखते हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है. वे कहते हैं कि सिर्फ सिंपल डिजाइन वाले कपड़े ही हमेशा ट्रेंडी लगते हैं. वे सेक्विन और एम्ब्रॉयडरी जैसे भारी काम वाले कपड़ों से बचने की सलाह देते हैं. अगर आप फिर भी ऐसे कपड़े पहनना चाहते हैं, तो वे कम डिजाइन वाले कपड़े चुनने की सलाह देते हैं.
  • कलर कोऑर्डिनेशन: चमकीले रंग पहनना हमेशा अच्छा आइडिया नहीं होता. एक्सपर्ट्स का कहना है कि महिलाएं कभी-कभी एक ही रंग के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग सकती हैं. लेकिन, पुरुष आमतौर पर इसे पसंद नहीं करते. सलाह दी जाती है कि ऐसे रंग चुनें जो आपकी स्किन टोन से मेल खाते हों और शर्ट या टी-शर्ट और पैंट का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं. महिलाएं सलाह देती हैं कि आपको अपने कपड़ों में दो या तीन से ज्यादा रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
  • जगह: हर जगह एक जैसे कपड़े पहनना सही नहीं होता है क्योंकि मौके और जगह के हिसाब से कपड़े पहनने से आप ज्यादा इंप्रेसिव दिखते हैं और इससे प्रोफेशनलिज्म, इज्जत और पर्सनल समझदारी झलकती है.उदाहरण के लिए, इंटरव्यू के लिए फॉर्मल कपड़े पहनना, दोस्तों से मिलने के लिए कैजुअल कपड़े पहनना, और मौसम के हिसाब से हल्के या गर्म कपड़े चुनना जरूरी है ताकि आप हर जगह सही दिखें और अच्छा इंप्रेशन डालें. लेकिन कुछ लोग अपनी पहचान बनाने के लिए 'पर्सनल यूनिफॉर्म' (जैसे स्टीव जॉब्स) अपनाते हैं, लेकिन आम तौर पर, मौके के हिसाब से कपड़े बदलना बेहतर होता है.
  • हाइजीन: एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कपड़े कितने भी महंगे क्यों न हों, अगर वे गंदे और सिकुड़े हुए हैं, तो पूरा लुक खराब हो जाता है. इसीलिए वे सलाह देते हैं कि हम जो भी पहनें, वह हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए. वे बिना सिकुड़न वाले कपड़ों को आयरन करने की सलाह देते हैं. उनका मानना ​​है कि अगर हमारे कपड़े साफ-सुथरे होंगे, तो हम भी साफ और सुंदर दिखेंगे.
  • एक्सेसरीज: चेन, घड़ियां और बेल्ट जैसी एक्सेसरीज आपके लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बना सकती हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनका ज्यादा इस्तेमाल करने से लुक भारी और अजीब लग सकता है. वे सलाह देते हैं कि इन्हें अपने आउटफिट के हिसाब से चुनें. वे कहते हैं कि पतली चेन और क्लासिक घड़ियां फॉर्मल कपड़ों के साथ अच्छी लगती हैं, जबकि मोटी चेन और ट्रेंडी घड़ियां सही नहीं लगतीं.
  • ट्रेंड्स: फैशन इंडस्ट्री में नए-नए ट्रेंड्स आते रहते हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि हमें उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें फॉलो करना चाहिए. वे कहते हैं कि हमें सिर्फ वही कपड़े खरीदने चाहिए जो हमारी बॉडी शेप और कम्फर्ट के हिसाब से हों, जब वे मार्केट में मिलें. उनका मानना ​​है कि बिना सोचे-समझे किसी ट्रेंड को अपनाने से बाद में दिक्कतें हो सकती हैं और पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं.
  • कॉन्फिडेंस: हम कुछ भी पहनें या कहीं भी जाएं, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब हम अच्छे से कपड़े पहनते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हम खास और आकर्षक दिखते हैं.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)

