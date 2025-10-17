ETV Bharat / lifestyle

धनतेरस पर करें ये 5 उपाय, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

धनतेरस की शाम को पूरा के साथ-साथ इन पांच महत्वपूर्ण उपायों को करने से साल भर घर में समृद्धि बनी रहती है. जानें क्या?

Follow these 5 steps on Dhanteras to improve your financial situation and shower blessings of Goddess Lakshmi.
धनतेरस पर करें ये 5 उपाय, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 17, 2025 at 7:21 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 7:57 PM IST

दिवाली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक धनतेरस का त्योहार इस वर्ष शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला यह पावन दिन धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है. लोगों का मानना ​​है कि धनतेरस की शाम को पूरा के साथ-साथ इन पांच महत्वपूर्ण उपायों को करने से साल भर घर में समृद्धि बनी रहती है. लोगों का यह भी मानना ​​है कि इन पांच महत्वपूर्ण उपायों से आर्थिक समस्याएं दूर होती है और देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं धनतेरस की शाम किन पांच महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहिए...

इन पांच उपायों को करने से आपको देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा प्राप्त हो सकती है

13 दीपक जलाना: ऐसा माना जाता है कि धनतेरस की शाम को 13 दीपक जलाने से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. यह भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक पारंपरिक उपाय है.

Follow these 5 steps on Dhanteras to improve your financial situation and shower blessings of Goddess Lakshmi.
धनतेरस पर करें ये 5 उपाय, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा (GETTY IMAGES)

कुबेर पूजा-मंत्र जप: दीपक जलाने के बाद घर में कुबेर और धन रखने वाले कोष (तिजोरी) की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. धूप, दीप, चंदन, प्रसाद, फूल और फल चढ़ाना चाहिए. साथ ही कुबेर पूजा के लिए "ओम यक्षाय कुबेरा वैश्रवणाय धनधान्यधिपतये धनधान्यसमृद्धि मे देहि दापय स्वाहा" और "ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेर अष्ट-लक्ष्मी मम घरे धनं पुरय पुरय नमः" मंत्र का जाप करना चाहिए. इसका मतलब है कि हे यक्ष, कुबेर, वैश्रवण, धन और धान्य के स्वामी, मुझे धन और समृद्धि प्रदान करें.

मुख्य द्वार पर ॐ का चिन्ह: अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल के लेप से ॐ का चिन्ह बनाएं. इसे घर में लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है.

शंख से जल छिड़कना: दाहिने हाथ में रखे शंख में स्वच्छ जल भरकर घर में चारों ओर छिड़कें. इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और समृद्धि आती है.

देवी लक्ष्मी का चित्र: धनतेरस पर घर में कमल पर विराजमान और धन-समृद्धि बरसाती देवी लक्ष्मी की तस्वीर लाएं. इस तस्वीर के दोनों ओर सूंड उठाए हुए दो हाथी भी होने चाहिए. ऐसी तस्वीर अत्यंत शुभ और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है. ऐसा माना जाता है कि पूजा के बाद ऐसी तस्वीर को तिजोरी या उत्तर दिशा में रखना चाहिए. इससे घर में सुख-शांति और धन-संपत्ति आती है.

Follow these 5 steps on Dhanteras to improve your financial situation and shower blessings of Goddess Lakshmi.
धनतेरस पर करें ये 5 उपाय, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा (GETTY IMAGES)

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इन उपायों का पालन करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक तंगी दूर होती है. घर में सुख-शांति और धन-संपत्ति आती है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

