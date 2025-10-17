ETV Bharat / lifestyle

धनतेरस पर करें ये 5 उपाय, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

दिवाली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक धनतेरस का त्योहार इस वर्ष शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला यह पावन दिन धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है. लोगों का मानना ​​है कि धनतेरस की शाम को पूरा के साथ-साथ इन पांच महत्वपूर्ण उपायों को करने से साल भर घर में समृद्धि बनी रहती है. लोगों का यह भी मानना ​​है कि इन पांच महत्वपूर्ण उपायों से आर्थिक समस्याएं दूर होती है और देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं धनतेरस की शाम किन पांच महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहिए...

इन पांच उपायों को करने से आपको देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा प्राप्त हो सकती है

13 दीपक जलाना: ऐसा माना जाता है कि धनतेरस की शाम को 13 दीपक जलाने से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. यह भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक पारंपरिक उपाय है.

कुबेर पूजा-मंत्र जप: दीपक जलाने के बाद घर में कुबेर और धन रखने वाले कोष (तिजोरी) की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. धूप, दीप, चंदन, प्रसाद, फूल और फल चढ़ाना चाहिए. साथ ही कुबेर पूजा के लिए "ओम यक्षाय कुबेरा वैश्रवणाय धनधान्यधिपतये धनधान्यसमृद्धि मे देहि दापय स्वाहा" और "ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेर अष्ट-लक्ष्मी मम घरे धनं पुरय पुरय नमः" मंत्र का जाप करना चाहिए. इसका मतलब है कि हे यक्ष, कुबेर, वैश्रवण, धन और धान्य के स्वामी, मुझे धन और समृद्धि प्रदान करें.