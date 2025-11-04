हर सुबह इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें, एक महीने में कम हो जाएगा आपका मोटापा
फैट लॉस कोच का कहना है कि गलत खान-पान नींद की कमी और अपर्याप्त व्यायाम जैसे फैक्टर्स मोटापे को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं...
Published : November 4, 2025 at 7:01 AM IST
वजन कम करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जल्दी हासिल किया जा सके, इसमें समय लगता है. वेट लॉस करने के लिए सही डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज जरूरी हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक वजन होने से डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और इससे कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जाती हैं. इसलिए, जितना हो सके अपने वेट को कंट्रोल में रखें. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बहुत जल्दी वजन कम करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. वजन कम करने के कई तरीके हैं और उन तरीकों का पालन करना उचित और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है.
मेटाबॉलिक फैट लॉस कोच, टेगन के अनुसार, शरीर की जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेने से वजन बढ़ सकता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी के फैट में बदलने के कारण होता है. वह बताती हैं कि खराब खान-पान, नींद की कमी और अपर्याप्त व्यायाम जैसे फैक्टर्स इस समस्या में योगदान दे सकते हैं. इसके अलावा, कुछ जीन और दवाएं भी वजन बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं. इसलिए, इन सभी फैक्टर्स पर विचार करना जरूरी है. है
फिटनेस कोच एलेव कहती हैं कि वजन कम करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, खासकर कुछ खास आदतें रोजाना अपनानी चाहिए. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में वह कहती हैं कि अगर आप रोज सुबह ये पांच काम करेंगे, तो आपका वजन तेजी से कम होगा. जानें किन 5 आदतों को सुबह के समय अपनाना चाहिए....
सुबह उठते ही नींबू का रस और सेब साइडर सिरका
रात में आठ घंटे तक हमारे शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिससे शरीर थका हुआ महसूस करता है. इसलिए, सुबह उठते ही हमें गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू का रस या सेब का सिरका मिलाकर पीना चाहिए. इस ड्रिंक को कॉफी या चाय से पहले पीना चाहिए. इससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है. इससे पाचन संबंधी समस्याएं कम होंगी और आंतें स्वस्थ रहती है. यह ड्रिंक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और सूजन को कम करने में मदद करता है.. अल्कलाइन वाटर आपके लिवर को डिटॉक्सीफाई करने और ब्लड शुगर के लेवल को बेहतर बनाने में मदद करता है.
कुछ समय धूप में रहना
आजकल, बहुत कम लोग धूप में रहना पसंद करते हैं, और बहुत से लोग इसके फायदों से वाकिफ भी नहीं हैं. गौरतलब है कि थोड़े समय के लिए धूप में रहना त्वचा और आंखों के लिए फायदेमंद होता है. इससे विटामिन डी मिलता है. यह हड्डियों और पूरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है. सुबह उठते ही कम से कम 30 मिनट धूप में बिताने की कोशिश करें. इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और हमारे शरीर को कैलोरी तेजी से बर्न करने में मदद मिलती है. यह सेरोटोनिन, जो खुशी का हार्मोन है, बढ़ाता है. यह कोर्टिसोल को संतुलित करता है और चर्बी जमा होने से रोकता है. इसी तरह, यह नींद की समस्या वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है.
लाइट एक्सरसाइज
कई लोग इस वर्कआउट के बारे में सुनकर ही थक जाते हैं. लेकिन, अगर आप इसे कुछ दिनों तक लगातार करते हैं, तो आपको इसके फायदों की आदत हो जाएगी. आपको जिम जाने या ऐसे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है जो आपको पसंद नहीं हैं. ऐसे एक्सरसाइज करें जिनमें आपको मजा आता हो, जैसे योग, डांस आदि. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पाचन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और आपके पैरों और बाहों की मांसपेशियों में ऐंठन नहीं होगी. इससे स्ट्रेस भी कम होगा.
नाश्ता
बर्गर या चिप्स खाने के बजाय, हेल्दी, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं. इससे आपका पेट भरा रहेगा और आपका ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा. आपको भूख कम लगेगी और खाने की इच्छा भी कम होगी. इससे आपको स्नैक्स खाने से बचने में मदद मिलेगी, जिससे कैलोरी बढ़ने और वजन बढ़ने से रोका जा सकेगा. कहना का मतलब है कि बर्गर और चिप्स जैसे अनहेल्दी फूड्स की जगह प्रोटीन युक्त नाश्ते के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से भूख कम करने, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, लालसा कम करने और कैलोरी कम करके वजन नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.
मेडिटेशन
यह मत सोचिए कि मेडिटेशन का मोटापा कम करने से क्या लेना-देना है. स्ट्रेस हमारे शरीर में कई समस्याओं का मुख्य कारण है. तनाव पेट की चर्बी और वजन बढ़ने का भी कारण है. इसलिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए मेडिटेशन करें. इससे कॉर्टिसोल कम होता है. यह चर्बी जमा होने से रोकता है. पाचन क्रिया बेहतर होती है. ऐसा करने से आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)