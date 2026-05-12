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अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए इन 5 आसान टिप्स को करें फॉलो, जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए इन 5 आसान टिप्स को करें फॉलो, जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ ( GETTY IMAGES )

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, देर तक बैठे रहना, बहुत ज्यादा कैफीन (कॉफी या चाय) पीना और देर रात तक फोन इस्तेमाल करना हमारे दिल पर बहुत बुरा असर डाल रहा है. लेकिन, डॉ. संजय भोजराज कहते हैं कि ये दिल की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. इसी मकसद से, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक का एक खास रूटीन शेयर किया है, जिससे दिल की सेहत बेहतर हो सकती है.

सूरज की रोशनी: हृदय रोग विशेषज्ञ संजय भोजराज के अनुसार, सुबह उठकर फोन देखने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी आंखों से नेचुरल धूप देखें. वह कहते हैं कि फोन का कंटेंट आपके दिमाग तक पहुचने से पहले धूप को अपनी आंखों तक पहुचने दें. सुबह थोड़ी देर बाहर टहलने से आपके शरीर को जरूरी सिग्नल मिल सकते हैं.

सुबह उठकर फोन देखने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी आंखों से नेचुरल धूप देखें. वह कहते हैं कि फोन का कंटेंट आपके दिमाग तक पहुचने से पहले धूप को अपनी आंखों तक पहुचने दें. सुबह थोड़ी देर बाहर टहलने से आपके शरीर को जरूरी सिग्नल मिल सकते हैं. प्रोटीन से भरपूर नाश्ता: कॉफी पीने से पहले प्रोटीन से भरपूर नाश्ता (अंडे, ग्रीक योगर्ट, या प्रोटीन स्मूदी) करें. इससे न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है बल्कि नर्वस सिस्टम भी अलर्ट रहता है. डॉ. संजय सलाह देते हैं कि इनका सख्ती से पालन करना चाहिए. इसके बाद उन्होंने बताया कि दिल की सेहत के लिए रोज क्या करना चाहिए.

कॉफी पीने से पहले प्रोटीन से भरपूर नाश्ता (अंडे, ग्रीक योगर्ट, या प्रोटीन स्मूदी) करें. इससे न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है बल्कि नर्वस सिस्टम भी अलर्ट रहता है. डॉ. संजय सलाह देते हैं कि इनका सख्ती से पालन करना चाहिए. इसके बाद उन्होंने बताया कि दिल की सेहत के लिए रोज क्या करना चाहिए. दोपहर के खाने के बाद टहलना: दोपहर के खाने के बाद टहलना बहुत जरूरी है. डॉक्टर ने चेतावनी दी कि कॉर्पोरेट ऑफिसों में घंटों तक कुर्सी से चिपके रहना एक खतरनाक आदत है. दोपहर के खाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक टहलने से ग्लूकोज का स्तर कंट्रोल में रहता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

दोपहर के खाने के बाद टहलना बहुत जरूरी है. डॉक्टर ने चेतावनी दी कि कॉर्पोरेट ऑफिसों में घंटों तक कुर्सी से चिपके रहना एक खतरनाक आदत है. दोपहर के खाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक टहलने से ग्लूकोज का स्तर कंट्रोल में रहता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. आहार: डॉ. संजय ने सुझाव दिया कि दोपहर के भोजन में प्रोटीन, फाइबर, सब्जियां और स्वस्थ वसा शामिल होनी चाहिए. शाम या रात में आराम को प्राथमिकता दें.

डॉ. संजय ने सुझाव दिया कि दोपहर के भोजन में प्रोटीन, फाइबर, सब्जियां और स्वस्थ वसा शामिल होनी चाहिए. शाम या रात में आराम को प्राथमिकता दें. हल्हे व्यायाम जरूर करें: डॉ. संजय ने कहा कि शाम के समय हेवी एक्सरसाइज की तुलना में हल्के-फुल्के व्यायाम बेहतर होते हैं. जैसे कि वेट ट्रेनिंग, योग या बच्चों के साथ खेलना शरीर को एक्टिव रखता है

डॉ. संजय ने कहा कि शाम के समय हेवी एक्सरसाइज की तुलना में हल्के-फुल्के व्यायाम बेहतर होते हैं. जैसे कि वेट ट्रेनिंग, योग या बच्चों के साथ खेलना शरीर को एक्टिव रखता है डिजिटल डिटॉक्स: रात को सोने से पहले रोशनी धीमी रखें. सोने से पहले फोन का इस्तेमाल करने से मानसिक तनाव बढ़ता है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि रात की नींद केवल आराम का एक जरिया नहीं है, यह दिल के लिए एक दवा है.

ध्यान देने वाली बात

दिल की सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक ही दिन में हासिल हो जाए, बल्कि, यह उन छोटे-छोटे कामों का नतीजा है जो हम हर रोज करते हैं. डॉ. संजय भोजराज कहते हैं कि व्यायाम, पर्याप्त प्रोटीन का सेवन, धूप में रहना, ग्लूकोज का सही प्रबंधन और उचित आराम ये पांच ऐसे सिद्धांत हैं जो दिल की रक्षा करते हैं.

बहुत से लोग सुबह उठते ही खाली पेट कॉफी पी लेते हैं. ऐसा करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन 'कोर्टिसोल' का लेवल अचानक बढ़ जाता है. इससे ब्लड शुगर लेवल अस्थिर हो जाता है और दिल पर दबाव पड़ता है. कॉफी पीने से पहले अंडे या दही जैसी प्रोटीन वाली चीजें खाने से ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है और दिन की शुरुआत के लिए नर्वस सिस्टम शांत रहता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)