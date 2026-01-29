ETV Bharat / lifestyle

वजन घटाने के लिए ये 5 आसान टिप्स अपनाएं, आप आसानी से 45 kg तक वेट कर सकते हैं कम

मोटापा आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक है. यह समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित करती है. नतीजतन, ज्यादातर लोग लगातार वजन कम करने और उसे कंट्रोल में रखने के लिए कड़ी मशक्त करते हैं. कुछ लोग वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज, वॉकिंग और योगा करते हैं, जबकि कुछ लोग डाइट और घरेलू नुस्खों अपनाकर से वजन कम करने की कोशिश करते हैं. लेकिन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजी शेड्यूल या दूसरे कई कारणों से बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते. ऐसे लोगों के लिए वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इन पांच आदतों को अपनाकर आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं? इस खबर में जानें कि वे 5 आदतें कौन सी हैं...

इन पांच आदतों से आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं...

30 से 45 मिनट तक पैदल चलना - एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैदल चलने के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इससे आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं. पैदल चलने से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है. हम अक्सर एक्सरसाइज को कुछ ज्यादा मुश्किल टास्क समझते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैदल चलना एक्सरसाइज का सबसे अच्छा और सबसे फायदेमंद तरीका है. दिन में सिर्फ 30 से 45 मिनट पैदल चलने से ही आपको अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगेंगे. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ताजी हवा में बाहर जाने से आप न सिर्फ फिजिकली फिट रहते हैं बल्कि मेंटली भी फिट रहते हैं. आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनकर या वेटेड वेस्ट पहनकर अपनी वॉक को और मजेदार बना सकते हैं.

पानी पीना न भूलें - एक्सपर्ट्स का कहना है कि वजन कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भी बहुत जरूरी है. हर दिन अपने शरीर के वजन का आधा पानी पीने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपको वजन कम करने में मदद मिलेगी. उदाहरण के लिए, 200 पाउंड (लगभग 100 किलोग्राम) वजन वाले व्यक्ति को लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर में पानी की कमी से भूख कम लगती है और पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है. एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आप रोजाना इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले सकते हैं.

प्रोटीन से अपनी भूख कंट्रोल करें - वजन घटाने में प्रोटीन का अहम रोल होता है. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि मसल्स बनाने और फैट बर्न करने के लिए प्रोटीन जरूरी है. एक्सपर्ट्स ने कहा कि हर दिन कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन लेने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और स्नैक खाने की इच्छा कम होगी. उन्होंने बताया कि वजन कम करने का यह बहुत आसान और कारगर तरीका है.