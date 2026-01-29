वजन घटाने के लिए ये 5 आसान टिप्स अपनाएं, आप आसानी से 45 kg तक वेट कर सकते हैं कम
एक महिला ने एक ही बार में 45 किलो वजन घटाया - वजन घटाने के लिए इन 5 आसान टिप्स को अपनाएं...
Published : January 29, 2026 at 1:22 PM IST
मोटापा आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक है. यह समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित करती है. नतीजतन, ज्यादातर लोग लगातार वजन कम करने और उसे कंट्रोल में रखने के लिए कड़ी मशक्त करते हैं. कुछ लोग वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज, वॉकिंग और योगा करते हैं, जबकि कुछ लोग डाइट और घरेलू नुस्खों अपनाकर से वजन कम करने की कोशिश करते हैं. लेकिन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजी शेड्यूल या दूसरे कई कारणों से बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते. ऐसे लोगों के लिए वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इन पांच आदतों को अपनाकर आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं? इस खबर में जानें कि वे 5 आदतें कौन सी हैं...
इन पांच आदतों से आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं...
30 से 45 मिनट तक पैदल चलना - एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैदल चलने के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इससे आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं. पैदल चलने से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है. हम अक्सर एक्सरसाइज को कुछ ज्यादा मुश्किल टास्क समझते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैदल चलना एक्सरसाइज का सबसे अच्छा और सबसे फायदेमंद तरीका है. दिन में सिर्फ 30 से 45 मिनट पैदल चलने से ही आपको अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगेंगे. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ताजी हवा में बाहर जाने से आप न सिर्फ फिजिकली फिट रहते हैं बल्कि मेंटली भी फिट रहते हैं. आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनकर या वेटेड वेस्ट पहनकर अपनी वॉक को और मजेदार बना सकते हैं.
पानी पीना न भूलें - एक्सपर्ट्स का कहना है कि वजन कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भी बहुत जरूरी है. हर दिन अपने शरीर के वजन का आधा पानी पीने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपको वजन कम करने में मदद मिलेगी. उदाहरण के लिए, 200 पाउंड (लगभग 100 किलोग्राम) वजन वाले व्यक्ति को लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर में पानी की कमी से भूख कम लगती है और पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है. एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आप रोजाना इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले सकते हैं.
प्रोटीन से अपनी भूख कंट्रोल करें - वजन घटाने में प्रोटीन का अहम रोल होता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि मसल्स बनाने और फैट बर्न करने के लिए प्रोटीन जरूरी है. एक्सपर्ट्स ने कहा कि हर दिन कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन लेने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और स्नैक खाने की इच्छा कम होगी. उन्होंने बताया कि वजन कम करने का यह बहुत आसान और कारगर तरीका है.
अपनी सुबह की शुरुआत ऐसे करें - अपनी सुबह की शुरुआत एक साफ लक्ष्य के साथ करना जरूरी है. सुबह मेडिटेशन, एक्सरसाइज या किसी और काम पर ध्यान दें. उठने के बाद पहले 30 मिनट तक फोन का इस्तेमाल न करें. यह वेट कम करने का एक सख्त नियम है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे सिर्फ दो हफ्ते आजमाएं और आपको कम स्ट्रेस, बेहतर नींद और मेंटल क्लैरिटी महसूस होगी.
डाइट में फाइबर जरूरी है – डाइजेशन को बेहतर बनाने और कार्बोहाइड्रेट को आसानी से पचाने के लिए फाइबर जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिन में तीन तरह की हरी सब्जियां खाएं, इस नियम को फॉलो करके आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं. फाइबर का इनटेक बढ़ाने से न सिर्फ पेट भरा रहता है, बल्कि वजन बढ़ने का डर भी खत्म हो जाता है. ये छोटे-छोटे बदलाव रातों-रात नतीजे नहीं देते है, लेकिन इनकी जर्नी यह साबित करती है कि अगर इन्हें लगातार फॉलो किया जाए, तो हेल्दी बदलाव होते हैं.
इस महिला ने इस 5 नियम को अपनाकर किया 18 महीनों में 45 kg वजन कम
असल में, इंस्टाग्राम पर हेली नाम की एक महिला ने इन 5 नियमों को अपनी जिंदगी में उतारा है और साबित किया है कि छोटी-छोटी आदतें, अगर लगातार फॉलो की जाएं, तो आसानी से वजन कम किया जा सकता है. असल में, हेली ने सिर्फ 18 महीनों में 45 kg वजन कम किया और अपनी वजन घटाने की जर्नी इंस्टाग्राम पर शेयर की. उनका कहना है कि सिर्फ इन पांच आदतों ने उनकी जिंदगी बदल दी. और अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं, तो हेली के टिप्स आपके काम आएंगे.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)