ETV Bharat / lifestyle

बेहद काम का होता है जूतों के डिब्बों में मिलने वाला यह छोटा-सा पैकेट, जानिए इसे क्यों नहीं फेंकना चाहिए?

बेहद काम का होता है जूतों के डिब्बों में मिलने वाला यह छोटा-सा पैकेट, जानिए इसे क्यों नहीं फेंकना चाहिए? ( GETTY IMAGES )

अपने जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें- समय के साथ, नमी कागज को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे वह मुड़ सकता है, उस पर फफूंदी लग सकती है, या उसका रंग फीका पड़ सकता है. इसे रोकने के लिए, आप उनके साथ सिलिका जेल का एक पैकेट रख सकते हैं. इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके जरूरी दस्तावेज आने वाले कई सालों तक सुरक्षित बने रहें.

जूतों को बदबू-मुक्त रखें- जूते नमी सोख लेते हैं, जिससे बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया के पनपने के लिए एकदम सही माहौल बन जाता है. नमी सोखने और बदबू कम करने के लिए, रात भर अपने जूतों के अंदर सिलिका जेल के पैकेट रख दें.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नमी से बचाएं- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए नमी सबसे बड़ा खतरा होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट, जंग लगने और परफॉर्मेंस में कमी आने की समस्याएं पैदा होती हैं. सिलिका जेल एक असरदार डेसिकेंट है, यानी ऐसा पदार्थ जो नमी को सोख लेता है और यह हवा से नमी खींचकर उपकरणों को सूखा रखता है. जंग लगने और खराबी से बचाने के लिए, कैमरे, स्मार्टफोन और सर्किट बोर्ड की पैकेजिंग में खास तौर पर सिलिका जेल के छोटे-छोटे पाउच इस्तेमाल कर सकते हैं.

बेहद काम का होता है जूतों के डिब्बों में मिलने वाला यह छोटा-सा पैकेट, जानिए इसे क्यों नहीं फेंकना चाहिए? (GETTY IMAGES)

बहुत से लोग सिलिका जेल पैकेट को बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन, उन्हें फेंकने के बजाय, आप घर के आस-पास अलग-अलग कामों के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि

दरअसल, सिलिका जेल एक शक्तिशाली डेसिकेंट (नमी सोखने वाला पदार्थ) है, जिसका मतलब है कि यह अपने आस-पास के वातावरण से नमी सोख लेता है. यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है. यह अपने वजन का 40 फीसदी तक पानी सोख सकता है, जिससे यह हवा से नमी, गंध और फफूंदी को हटाकर वस्तुओं को सुरक्षित रखता है. इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाओं, जूतों और चमड़े के सामान की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है.

बहुत से लोगों ने जूते के डिब्बों, बैगों या इलेक्ट्रॉनिक सामान की पैकेजिंग के अंदर रखे उन छोटे-छोटे पैकेटों को जरूर देखा होगा, जिन पर "Do Not Eat" (इसे न खाएं) का लेबल लगा होता है. ये सिलिका जेल के पैकेट होते हैं, जिन्हें अक्सर बिना सोचे-समझे फेंक दिया जाता है. हालांकि, बहुत से लोग इस बात से अनजान होते हैं कि इन छोटे पैकेटों के कई प्रैक्टिकल यूज होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकते हैं.

इसके साथ ही अपने देखा होगा घर की अलमारी में रखी पुरानी किताबों से बदबू आने लगती है इसका कारण भी नमी ही होती है. सिलिका जेल के पाउच को किताबों में रख दे इससे किताबो की बदबू दूर हो जायेगी.

गहनों को काला होने से बचाएं- गहने, खासकर चांदी के गहने, नमी के संपर्क में आने पर काले पड़ सकते हैं. इस समस्या से बचने के लिए या चांदी की चीजों को काला होने से रोकने के लिए सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है. बस अपनी चांदी की चीजों के बीच सिलिका जेल के कुछ पाउच रख दें, ये हवा में मौजूद नमी को सोख लेंगे, जिससे चांदी काली नहीं पड़ेगी.

मेकअप और कॉस्मेटिक्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाएं- कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, खासकर पाउडर-बेस्ड प्रोडक्ट्स, नमी से खराब हो सकते हैं. इस लिहाज से, अपने मेकअप ड्रॉअर में सिलिका जेल के पैकेट रखना, पाउडर प्रोडक्ट्स (जैसे फेस पाउडर, आईशैडो और ब्लश) की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है. ये पैकेट हवा से नमी सोख लेते हैं, जिससे मेकअप में गुठलियां नहीं बनतीं और बैक्टीरिया या फंगस पनपने का खतरा भी कम हो जाता है.

अपने जिम बैग को फ्रेश रखें- जिम बैग में अक्सर पसीना और नमी जमा हो जाती है, जिससे उसमें से बदबू आने लगती है. इससे बचने के लिए, बैग के अंदर कुछ सिलिका जेल के पैकेट रख दें, ये नमी को सोख लेंगे और बैग को महकता हुआ फ्रेश रखेंगे.

कपड़ों को सुरक्षित रखें- अलमारी में सिलिका जेल के पैकेट रखना, कपड़ों को नमी और फफूंदी से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है. यह हवा में मौजूद नमी को सोख लेता है, जिससे कपड़े सूखे रहते हैं और उनमें से बदबू नहीं आती. इस तरीके से कपड़े लंबे समय तक ताजे और सुरक्षित रहते हैं.

धातु की वस्तुओं को जंग से बचाएं- धातु की चीजों को जंग से बचाने के लिए, उन्हें सूखा और नमी से दूर रखना बहुत जरूरी है. इसका एक बहुत असरदार तरीका यह है कि टूलबॉक्स के अंदर सिलिका जेल के पैकेट रख दिए जाएं, जो नमी को सोख लेते हैं. आप औजारों पर तेल या ग्रीस लगाकर, उन पर पेंट करके, या उन्हें हवा-बंद डिब्बों में रखकर भी उन्हें जंग से बचा सकते हैं. हालांकि सिलिका जेल बहुत काम की चीज है, लेकिन इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए.

सिलिका जेल पैकेट पर "इसे न खाएं" की चेतावनी इसलिए दी जाती है, क्योंकि यह नमी सोखने वाला एक पदार्थ (डेसिकेंट) है, जिससे शरीर में सूखापन, मुंह सूखना और पेट में परेशानी हो सकती है. हालांकि यह आमतौर पर जहरीला नहीं होता, लेकिन इससे दम घुटने का खतरा रहता है, साथ ही, अगर इसे ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए, तो इससे आंतों में रुकावट भी आ सकती है.

ऐसे में, इसे...बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें, जब पैकेट नमी सोखना बंद कर दें, तो उन्हें बदल दें.