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जानिए अहोई अष्टमी पर माताएं अपने बच्चों के लिए क्यों रखती हैं इतना कठिन व्रत

जानिए अहोई अष्टमी पर माताएं अपने बच्चों के लिए क्यों रखती हैं इतना कठिन व्रत ( ETV BHARAT )

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि इस साल 2026 में अहोई अष्टमी 1 नवंबर को मनाई जाएगी. यह एक बहुत ही खास हिंदू त्योहार है जिसे हर मां अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए मनाती हैं. इस शुभ दिन हर मां अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं. यहां तक ​​कि पानी भी नहीं पीतीं. पहले के समय में यह व्रत बेटों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखा जाता था. लेकिन, आजकल यह व्रत माताएं अपने सभी बच्चों (बेटे और बेटियां दोनों) की अच्छी सेहत खुशहाली और लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं. अहोई अष्टमी को करवा चौथ के चार दिन बाद और दिवाली से लगभग आठ दिन पहले मनाया जाता है. इसी कारण से, इसे 'अहोई आठे' भी कहा जाता है. भारत के नॉर्थ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी को करवा चौथ की तरह ही गहरी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

अहोई अष्टमी के दिन माताएं सुबह से शाम तक कड़ा व्रत रखती हैं. वे न कुछ खाती हैं, न पीती हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा करती हैं. शाम को आसमान में तारों के दिदार के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है. कुछ जगहों पर माताएं चांद निकलने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं.