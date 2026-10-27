जानिए अहोई अष्टमी पर माताएं अपने बच्चों के लिए क्यों रखती हैं इतना कठिन व्रत
उत्तर भारत में माताएं अहोई अष्टमी को बहुत श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ मनाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे करवा चौथ मनाया जाता है.
Published : October 27, 2026 at 5:22 PM IST
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि इस साल 2026 में अहोई अष्टमी 1 नवंबर को मनाई जाएगी. यह एक बहुत ही खास हिंदू त्योहार है जिसे हर मां अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए मनाती हैं. इस शुभ दिन हर मां अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं. यहां तक कि पानी भी नहीं पीतीं. पहले के समय में यह व्रत बेटों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखा जाता था. लेकिन, आजकल यह व्रत माताएं अपने सभी बच्चों (बेटे और बेटियां दोनों) की अच्छी सेहत खुशहाली और लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं. अहोई अष्टमी को करवा चौथ के चार दिन बाद और दिवाली से लगभग आठ दिन पहले मनाया जाता है. इसी कारण से, इसे 'अहोई आठे' भी कहा जाता है. भारत के नॉर्थ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी को करवा चौथ की तरह ही गहरी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.
अहोई अष्टमी के दिन माताएं सुबह से शाम तक कड़ा व्रत रखती हैं. वे न कुछ खाती हैं, न पीती हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा करती हैं. शाम को आसमान में तारों के दिदार के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है. कुछ जगहों पर माताएं चांद निकलने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं.
अहोई अष्टमी व्रत के पीछे की कथा
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा बताते हैं कि अहोई अष्टमी से जुड़ी एक कहानी इस प्रकार है कि एक समय चंद्रभान नाम का एक राजा हुआ करता था. उसके सभी बच्चे कम उम्र में ही गुजर गए थे. अपने बच्चों को खोने के दुख में डूबकर राजा और रानी दोनों ने अपनी जान देने का फैसला किया और बद्रीकाश्रम के पास एक जंगल में चले गए, जहां उन्होंने खाना-पानी सब छोड़ दिया. कुछ समय बाद, एक साधु आए और बताया कि वे अपने पिछले जन्मों के पापों की वजह से इस जन्म में दुख झेल रहे हैं. साधु ने उन्हें 'अहोई अष्टमी' के दिन 'निर्जला' व्रत रखने की सलाह दी ताकि उन्हें देवी अहोई का आशीर्वाद मिल सके और संतान सुख मिल सके.
राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखा. नतीजतन, उन्हें आने वाले सालों में कई हेल्दी बच्चे हुए, और वे लंबी और खुशहाल जिंदगी जिए. तब से हिंदू महिलाओं के लिए हर साल एक खास तारीख को 'अहोई व्रत' रखना एक परंपरा बन गई है.
अहोई अष्टमी 2026 कैसे मनाएं
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, अहोई अष्टमी के दिन, माताएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं. वे एक साफ दीवार पर अहोई माता और उनके बच्चों का चित्र बनाती हैं. कई माताएं अहोई माता के चित्र वाले पहले से छपे कैलेंडर का भी उपयोग करती हैं. इसके बाद, चित्र के बाईं ओर पानी से भरा एक मिट्टी या चांदी का पात्र रखा जाता है, जिसके गले पर एक पवित्र धागा बंधा होता है. साथ ही, पानी से भरा एक गिलास भी रखा जाता है, जिसका उपयोग पूजा के बाद सूर्य देव को 'अर्घ्य' देने के लिए किया जाता है. इसके अलावा, गेहूं के दानों से भरा एक कटोरा रखा जाता है, और साथ ही गन्ना, सिंघाड़ा, चने, ज्वार, और (गेहूं के आटे से बना) हलवा या मीठी पूरियां जैसी कई खाद्य सामग्री भी रखी जाती हैं.
अहोई अष्टमी व्रत कथा
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि अहोई माता की प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है- एक समय की बात है एक महिला अपने सात बेटों के साथ एक गांव में रहती थी. दिवाली आने वाली थी और महिला ने उससे पहले अपने घर की मरम्मत करने का फैसला किया. मरम्मत के लिए वह मिट्टी लाने के लिए जंगल गई. जब वह एक खोह के पास कुल्हाड़ी से मिट्टी खोद रही थी, तो उसकी कुल्हाड़ी गलती से एक जानवर के बच्चे पर जा गिरी, जिससे उस बच्चे की वहीं मौत हो गई. इस घटना से महिला को बहुत बुरा लगा और बहुत पछतावा हुआ. लेकिन वह वहां से चुपचाप मिट्टी इकट्ठी की और भारी मन से उसे घर ले आई.
इस घटना के एक साल के भीतर, उसके सातों बेटे एक-एक करके चल बसे. इसके बाद, वह महिला गहरे अवसाद में चली गई. फिर एक दिन, उसने गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं को अपनी एक गलती के बारे में बताया, जो उसने एक साल पहले की थी. गांव की महिलाओं ने उससे कहा कि दूसरों के सामने अपना पाप स्वीकार करके, उसने आधे पाप का प्रायश्चित तो कर ही लिया है. बाकी आधे पाप के प्रायश्चित के लिए, महिलाओं ने उसे अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने और देवी अहोई की पूजा करने की सलाह दी. जिसके बाद उस महिला ने कई वर्षों तक पूरी श्रद्धा के साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखा, और इसके फलस्वरूप, उसे अपने सातों बेटे वापस मिल गए.
यह त्योहार एक मां के अपने बच्चों के प्रति प्यार और स्नेह को दिखाता है. माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने और अहोई अष्टमी की पूजा करने से बच्चों को सेहत, खुशहाली और लंबी उम्र मिलती है.
(डिस्क्लेमर: धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि पर आधारित यह लेख केवल पाठकों की जानकारी के लिए है. इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. हमारा मकसद सिर्फ पाठकों को जानकारी देना है, ETV भारत इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है.)