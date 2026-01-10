जानिए मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है उत्तरायण? इस दिन क्यों जरूर खाना चाहिए दही-चूड़ा और तिल
Published : January 10, 2026 at 4:05 PM IST
भारत में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह त्योहार देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है: इसे बिहार और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पोंगल, महाराष्ट्र और तेलंगाना में मकर संक्रांति, असम में भोगली बिहू और पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है. यह न्यूज रिपोर्ट बताएगी कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इस त्योहार को क्या खास बनाता है, और इस दौरान पारंपरिक रूप से दही-चूड़ा (पोहा) और तिल क्यों खाए जाते हैं...
मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है?
मकर संक्रांति, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है, एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य की दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की यात्रा का प्रतीक है. यह एकमात्र हिंदू त्योहार है जो सौर कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और उस दिन पड़ता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है. आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को मनाया जाने वाला यह त्योहार, कुछ अपवादों को छोड़कर, नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह पृथ्वी पर शांति और सद्भाव की बहाली और एक अंधेरी और बुरी शक्ति के अंत के बाद एक नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक है. यह त्योहार पूरे भारत में अलग-अलग नामों और रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है, जो इसे विविधता में एकता का सच्चा प्रतीक बनाता है.
मकर संक्रांति को उत्तरायण क्यों कहा जाता है?
लोग मकर संक्रांति को उत्तरायण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने का प्रतीक है. मतलब, इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है. इसलिए, मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में गोचर का प्रतीक है. इस दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, और सर्दियों का मौसम कम होने लगता है. इस दिन से दिन की लंबाई बढ़ जाती है और रात की लंबाई कम हो जाती है. रात अंधेरे का प्रतीक है और दिन रोशनी का, इसलिए एक तरह से प्रकृति हमें अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है. अंधेरा अज्ञान, बुरी नीयत, नकारात्मकता और वासना का प्रतीक है, जबकि रोशनी ज्ञान, आत्मज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक है. यह त्योहार अंधेरे को दूर करने और उसे रोशनी से भरने का प्रतीक है. मकर संक्रांति फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है.
जानें क्यों खाया जाता है दही-चूड़ा
सूर्य देव को समर्पित यह त्योहार देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है. हर राज्य में इस त्योहार का अपना नाम है और इस दिन अलग-अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं. वैसे तो, भारत में सभी त्योहारों के दौरान खास पकवान बनाने और खाने की परंपरा है. ये पकवान आमतौर पर मौसमी होते हैं और साल के उस समय के लिए सही होते हैं. इसी तरह, मकर संक्रांति के मौके पर, लोग, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में, दही-चूड़ा (दही और पोहा) खाते हैं.
दरअसल, दही-चूड़ा को भगवान सूर्य का प्रिय भोग माना जाता है. मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को दही-चूड़ा अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, साथ ही मान्यता यह भी है कि इस मौके पर दही-चूड़ा खाने से सौभाग्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, दही-चूड़ा खाने से कुंडली में स्थित ग्रह दोष दूर भी होत जाते हैं. इसके साथ ही मकर संक्रांति के मौके पर मान्यता है कि संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करना और खिचड़ी खाना बेहद फलदाई होता है. इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है.
इन अंतरों के बावजूद, कुछ बातें पूरी तरह से कॉमन हैं, जो इस त्योहार की असली भावना को दिखाती हैं. हर राज्य इस त्योहार को एक ही मकसद से मनाता है: सूर्य देवता की पूजा करना और फसल के मौसम का जश्न मनाना.
