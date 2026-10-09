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जानिए क्यों मनाया जाता है महालया और इस दिन क्या करना चाहिए?

जानिए क्यों मनाया जाता है महालया और इस दिन क्या करना चाहिए? ( ANI )

सनातन धर्म में महालया को पितृ पक्ष की समाप्ति और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के बीच का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव का समय माना जाता है. महालया अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है, और इसके अगले दिन से देवी पक्ष और शारदीय नवरात्रि या दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है. इस तरह, शारदीय दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत महालया से ही हो जाती है. शास्त्रों के अनुसार, इसी दिन देवी दुर्गा को महिषासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसी दिन वे धरती पर अवतरित हुई थीं.

महालय का दिन न केवल शारदीय नवरात्र और दूर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल चढ़ाने का दिन भी है. जो लोग अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर वार्षिक श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते, उनके लिए शास्त्रों में इस दिन यह अनुष्ठान करना उचित माना गया है. चूंकि अमावस्या की तिथि दिवंगत आत्माओं के लिए शुभ मानी जाती है, इसलिए पितृ पक्ष का आखिरी दिन (जो अमावस्या को पड़ता है) पूर्वजों को जल अर्पित करने और उनका आशीर्वाद पाने का एक शुभ अवसर होता है.