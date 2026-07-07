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जानिए बरसात में कौन-कौन सी सब्जी लगानी चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

मानसून का मौसम नमी और मॉइस्चर के लिए एकदम सही होता है, इसलिए यह आपके कंटेनर गार्डन को नया रूप देने का बेहतरीन समय है...

Find out which vegetables should be planted during the rainy season and what precautions should be taken.
जानिए बरसात में कौन-कौन सी सब्जी लगानी चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 7, 2026 at 7:58 PM IST

4 Min Read
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आजकल गार्डनिंग बहुत से लोगों की जीवनशैली का हिस्सा बन गई है. चाहे शौक के लिए हो, पर्यावरण बचाने के लिए हो या बस घर को सुंदर बनाने के लिए, गार्डनिंग का महत्व बढ़ रहा है. इस काम में कुछ लोग फूल उगाते हैं, तो कुछ लोग पत्तेदार साग-सब्जियां उगाते हैं. मॉनसून के मौसम में प्रकृति हरी-भरी हो जाती है. हालांकि, इस दौरान बाजार में मिलने वाली पत्तेदार साग-सब्जियों में बैक्टीरिया हो सकते हैं. साथ ही, दूषित पानी की वजह से संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है. इसीलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आप अपने घर के आंगन या गमलों में ज्यादा पोषक तत्वों वाली पत्तेदार साग-सब्जियां उगाएं. तो, इस मौसम में घर पर उगाने के लिए कौन सी पत्तेदार सब्जियां सही रहेंगी? और उन्हें उगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए, इस लेख में विस्तार से जानते हैं...

क्या उगाया जा सकता है?
मॉनसून के मौसम में नमी का स्तर ज्यादा होता है. जानकारों का कहना है कि जब इस मौसम में नमी ज्यादा होती है, तो पालक, लेट्यूस, मेथी और धनिया जैसी सब्जियां सिर्फ 30-35 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. इसी तरह, गमलों में पुदीना और पालक भी तेजी से उगते हैं.

क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

  • गमलों का चयन: गमलों में सब्जियां उगाने वाले लोग कहते हैं कि सही गमले चुनना बहुत जरूरी है. 10-12 इंच गहरे और नीचे जल निकासी छेद वाले प्लास्टिक के गमले या ग्रो बैग चुनना सबसे अच्छा होता है. अन्यथा, उनका कहना है कि पानी जमा हो जाएगा और जड़ें जल्दी सड़ जाएंगी.
  • मिट्टी का मिश्रण: गमलों में, वर्मीकम्पोस्ट, थोड़ी सी रेत या कोको पीट और सामान्य मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाएं. इससे मिट्टी ढीली रहेगी और अतिरिक्त पानी आसानी से निकल जाएगा. बागवानी करने वाले भी कहते हैं कि इसी प्रक्रिया का पालन करके मिट्टी का मिश्रण तैयार करने और सब्जियां उगाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं.
  • बीज बोने का तरीका: गमलों या बगीचे में हरी सब्जियों के बीज बोने के बाद, उन्हें सिर्फ आधे इंच मिट्टी से ढक दें. साथ ही, गमलों को बालकनी में रखें ताकि बीज अंकुरित होने (3-5 दिन) तक सीधे बारिश के संपर्क में न आएं. यह भी पक्का करें कि उन्हें रोजाना कम से कम 3-4 घंटे की धूप मिले.

समस्या का समाधान

  • बारिश के मौसम में, हरी सब्जियों या दूसरे सब्जी वाले पौधों में ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ने और कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, अगर जोरदार बारिश हो रही हो, तो सब्जी के गमलों को किसी ढकी हुई या छायादार जगह पर रख दें.
  • इस मौसम में ज्यादा नमी के कारण फंगल इन्फेक्शन और कीड़े भी लग सकते हैं. कीड़ों की समस्या से बचने के लिए, हफ़्ते में एक बार एक लीटर पानी और एक चम्मच नीम के तेल के मिश्रण का पत्तियों पर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है.
  • सबसे जरूरी बात यह है कि बारिश का पानी पौधों से जरूरी पोषक तत्व बहा ले जा सकता है. इसलिए, आपको हर दो हफ्ते में एक मुट्ठी खाद या कम्पोस्ट डालना चाहिए.

टिप्स
जानकारों का सुझाव है कि हरी सब्जियां तोड़ते समय, पौधे को पूरी तरह उखाड़ने के बजाय ऊपर की पत्तियां काटनी चाहिए. इससे उसी पौधे से नई पत्तियां उगती रहती हैं. नतीजतन, दोबारा बीज बोए बिना सब्जियां उगती रहेंगी.

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