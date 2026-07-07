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जानिए बरसात में कौन-कौन सी सब्जी लगानी चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

आजकल गार्डनिंग बहुत से लोगों की जीवनशैली का हिस्सा बन गई है. चाहे शौक के लिए हो, पर्यावरण बचाने के लिए हो या बस घर को सुंदर बनाने के लिए, गार्डनिंग का महत्व बढ़ रहा है. इस काम में कुछ लोग फूल उगाते हैं, तो कुछ लोग पत्तेदार साग-सब्जियां उगाते हैं. मॉनसून के मौसम में प्रकृति हरी-भरी हो जाती है. हालांकि, इस दौरान बाजार में मिलने वाली पत्तेदार साग-सब्जियों में बैक्टीरिया हो सकते हैं. साथ ही, दूषित पानी की वजह से संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है. इसीलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आप अपने घर के आंगन या गमलों में ज्यादा पोषक तत्वों वाली पत्तेदार साग-सब्जियां उगाएं. तो, इस मौसम में घर पर उगाने के लिए कौन सी पत्तेदार सब्जियां सही रहेंगी? और उन्हें उगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए, इस लेख में विस्तार से जानते हैं...

क्या उगाया जा सकता है?

मॉनसून के मौसम में नमी का स्तर ज्यादा होता है. जानकारों का कहना है कि जब इस मौसम में नमी ज्यादा होती है, तो पालक, लेट्यूस, मेथी और धनिया जैसी सब्जियां सिर्फ 30-35 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. इसी तरह, गमलों में पुदीना और पालक भी तेजी से उगते हैं.

क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?