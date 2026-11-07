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जानिए छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या न करें?

जानिए छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या न करें? ( GETTY IMAGES )

आज, 7 नवंबर 2026 को छोटी दिवाली मनाई जा रही है. इसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है. प्राचीन मान्यताओं और कथाओं के अनुसार, इसी दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था. इस दिन शाम के समय 14 दीपक जलाने का रिवाज है. इनमें से एक दीपक, जो आटे से बना होता है और जिसमें चार बत्तियां होती हैं. उसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर यमराज (मृत्यु के देवता) के लिए रखा जाता है. माना जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु या अप्राकृतिक मृत्यु का भय दूर हो जाता है. बाकी 13 दीपक घर के अलग-अलग स्थानों पर रखे जाते हैं, जैसे कि तुलसी के पौधे के पास, पीपल के पेड़ के नीचे, घर के मंदिर में, मुख्य द्वार पर, घर की नाली या पानी निकासी के स्थान के पास, रसोईघर में, सीढ़ियों पर, शौचालय के पास, आंगन में, आदि.

नरक चतुर्दशी पर 'औषधीय स्नान' की विधि और महत्व

लखनऊ के जाने-माने ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए. सुबह के नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद, शरीर पर तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए. इसके बाद, एक लौकी और अपामार्ग (एक पवित्र जड़ी-बूटी, जिसका उपयोग अक्सर हवन में किया जाता है) को अपने सिर के चारों ओर सात बार घुमाकर एक प्रकार की शुद्धि क्रिया (प्रोक्षण) करनी चाहिए. इसके बाद, इन चीजों को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर फेंक देना चाहिए. फिर, स्नान करना चाहिए.