जानिए छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या न करें?
मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से व्यक्ति नरक के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे यमलोक में नहीं...
Published : November 7, 2026 at 10:27 AM IST
आज, 7 नवंबर 2026 को छोटी दिवाली मनाई जा रही है. इसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है. प्राचीन मान्यताओं और कथाओं के अनुसार, इसी दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था. इस दिन शाम के समय 14 दीपक जलाने का रिवाज है. इनमें से एक दीपक, जो आटे से बना होता है और जिसमें चार बत्तियां होती हैं. उसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर यमराज (मृत्यु के देवता) के लिए रखा जाता है. माना जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु या अप्राकृतिक मृत्यु का भय दूर हो जाता है. बाकी 13 दीपक घर के अलग-अलग स्थानों पर रखे जाते हैं, जैसे कि तुलसी के पौधे के पास, पीपल के पेड़ के नीचे, घर के मंदिर में, मुख्य द्वार पर, घर की नाली या पानी निकासी के स्थान के पास, रसोईघर में, सीढ़ियों पर, शौचालय के पास, आंगन में, आदि.
नरक चतुर्दशी पर 'औषधीय स्नान' की विधि और महत्व
लखनऊ के जाने-माने ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए. सुबह के नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद, शरीर पर तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए. इसके बाद, एक लौकी और अपामार्ग (एक पवित्र जड़ी-बूटी, जिसका उपयोग अक्सर हवन में किया जाता है) को अपने सिर के चारों ओर सात बार घुमाकर एक प्रकार की शुद्धि क्रिया (प्रोक्षण) करनी चाहिए. इसके बाद, इन चीजों को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर फेंक देना चाहिए. फिर, स्नान करना चाहिए.
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा कहते हैं कि माना जाता है कि इस विधि का पालन करने से व्यक्ति 'नरक' के भय से मुक्त हो जाता है और बुरी आदतों को छोड़ने में मदद मिलती है. कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से व्यक्ति नरक के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे यमलोक (यमराज का लोक) में नहीं जाना पड़ता है. इसी दिन, यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को (जो आज, 7 नवंबर को है) भगवान हनुमान का जन्म प्रदोष काल (संध्या बेला) के दौरान हुआ था, जब मेष लग्न चल रहा था. इस वर्ष, प्रदोष काल में मेष लग्न शाम 4:25 बजे से शाम 6:05 बजे के बीच रहेगा. इसी समय मंदिरों और घरों में भगवान हनुमान की जयंती मनाई जाएगी.
छोटी दिवाली 2026: क्या करें और क्या न करें
- क्या करें
सूर्योदय से पहले 'अरुणोदय' के समय तिल के तेल से मालिश करें और उबटन लगाकर स्नान करें.
- स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 'यम तर्पण' करें या भगवान यम की प्रार्थना करें.
- भगवान कृष्ण को याद करें और उनकी पूजा करें, जिन्होंने राक्षस नरकासुर का वध किया था.
- शाम को 'प्रदोष काल' के दौरान घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला चार मुखों वाला 'यम दीया' रखें.
- घर के अंधेरे कोनों, रसोई, पानी के स्रोतों के पास और तुलसी के पौधे के पास दीये जलाएं.
- लक्ष्मी पूजा से पहले अपने घर को मिट्टी के दीयों से रोशन करें.
- जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें.
- अपने पूर्वजों को याद करें और उनका आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करें.
- इस त्योहार को अपने परिवार के साथ, प्यार, सकारात्मकता और श्रद्धा के साथ मनाएं.
क्या न करें
- सूर्योदय के बाद सोने से बचें, क्योंकि सुबह का समय पारंपरिक रूप से 'अभ्यंग स्नान' के लिए शुभ माना जाता है.
- 'यम दीया' के ऊपर से न गुजरें, उसे इधर-उधर न खिसकाएं और न ही जानबूझकर बुझाएं.
- परंपरा के अनुसार, यम दीया हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही रखा जाना चाहिए, इसे किसी अन्य दिशा में न रखें.
- इस्तेमाल किए गए दीपकों को सीधे कूड़ेदान में न फेंकें.
- जब दीपक ठंडे हो जाएं, तो उन्हें सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा दें या फिर धोकर दोबारा इस्तेमाल के लिए रख लें.
- जलते हुए दीपकों के पास कभी भी पर्दे, कपड़े या आग पकड़ने वाली कोई अन्य चीज न रखें.
- जब बच्चे दीपक जला रहे हों या पटाखे फोड़ रहे हों, तो उन्हें कभी भी अकेला न छोड़ें.
- पटाखों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें और ऐसी कोई भी गतिविधि न करें जिससे प्रदूषण फैले या किसी को चोट लगे.
- याद रखें कि छोटी दिवाली भक्ति, प्रकाश, बुराई पर अच्छाई की जीत और अपने पूर्वजों को याद करने का त्योहार है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)