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जानिए अगर आपको सांप काट ले, तो क्या करें और क्या न करें

सांप का काटना जानलेवा हो सकता है और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए. अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को सांप काट ले, तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं और पास के अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल मदद लें. जहर निकालने के लिए घाव को काटने या टूर्निकेट (कसकर पट्टी बांधने) की कोशिश न करें. आधुनिक मेडिकल स्टैंडर्ड और मेयो क्लिनिक के अनुसार, ये पुराने तरीके फायदा पहुंचाने के बजाय शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं. इसके बजाय, कोई भी तंग कपड़े उतार दें और मदद आने तक मरीज को जितना हो सके शांत रखें.

सांप के काटने को दो कैटेगरी में बांटा जाता है: जहरीले और बिना जहर वाले. हालांकि बिना जहर वाले सांप का काटना कम खतरनाक होता है, फिर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए. अस्पताल में, डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए इमरजेंसी इलाज करेंगे और जरूरत पड़ने पर एंटीवेनम देंगे. चूंकि सांप के काटने के मामले में बचाव इलाज से बेहतर है, इसलिए बाहर जाते समय हमेशा बहुत सावधान रहें.

सांप का काटना ज्यादार लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आम और जानलेवा है. WHO का अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 54 लाख (5.4 मिलियन) लोगों को सांप काटते हैं. इनमें से 18 लाख (1.8 मिलियन) से 27 लाख (2.7 मिलियन) लोगों को जहरीले सांप काटते हैं.

जहरीले और बिना जहर वाले सांप के काटने में क्या अंतर है?

जब सांप आपको काटता है, तो वह आपकी नसों में जहर छोड़ सकता है. अगर वह ऐसा करता है, तो वह जहरीला सांप है. खून में मिलने के बाद, जहर पूरे शरीर में फैल सकता है और दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों पर असर डाल सकता है, जिससे आंशिक या पूरी तरह से लकवा मार सकता है और अंत में मौत भी हो सकती है. जहर छोड़ने का मकसद सांप के शिकार को छटपटाने या दूर भागने से रोकना होता है. फिर भी, बिना जहर वाले सांप का काटना भी खतरनाक हो सकता है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.