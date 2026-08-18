जानिए अगर आपको सांप काट ले, तो क्या करें और क्या न करें
बहुत से लोग सांपों का नाम सुनते ही डर जाते हैं. बारिश के मौसम में यह समस्या और बढ़ जाती है. जानिए साप काट लें...
Published : August 18, 2026 at 7:53 PM IST
सांप का काटना जानलेवा हो सकता है और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए. अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को सांप काट ले, तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं और पास के अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल मदद लें. जहर निकालने के लिए घाव को काटने या टूर्निकेट (कसकर पट्टी बांधने) की कोशिश न करें. आधुनिक मेडिकल स्टैंडर्ड और मेयो क्लिनिक के अनुसार, ये पुराने तरीके फायदा पहुंचाने के बजाय शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं. इसके बजाय, कोई भी तंग कपड़े उतार दें और मदद आने तक मरीज को जितना हो सके शांत रखें.
सांप के काटने को दो कैटेगरी में बांटा जाता है: जहरीले और बिना जहर वाले. हालांकि बिना जहर वाले सांप का काटना कम खतरनाक होता है, फिर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए. अस्पताल में, डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए इमरजेंसी इलाज करेंगे और जरूरत पड़ने पर एंटीवेनम देंगे. चूंकि सांप के काटने के मामले में बचाव इलाज से बेहतर है, इसलिए बाहर जाते समय हमेशा बहुत सावधान रहें.
सांप का काटना ज्यादार लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आम और जानलेवा है. WHO का अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 54 लाख (5.4 मिलियन) लोगों को सांप काटते हैं. इनमें से 18 लाख (1.8 मिलियन) से 27 लाख (2.7 मिलियन) लोगों को जहरीले सांप काटते हैं.
जहरीले और बिना जहर वाले सांप के काटने में क्या अंतर है?
जब सांप आपको काटता है, तो वह आपकी नसों में जहर छोड़ सकता है. अगर वह ऐसा करता है, तो वह जहरीला सांप है. खून में मिलने के बाद, जहर पूरे शरीर में फैल सकता है और दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों पर असर डाल सकता है, जिससे आंशिक या पूरी तरह से लकवा मार सकता है और अंत में मौत भी हो सकती है. जहर छोड़ने का मकसद सांप के शिकार को छटपटाने या दूर भागने से रोकना होता है. फिर भी, बिना जहर वाले सांप का काटना भी खतरनाक हो सकता है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.
भारत में सबसे खतरनाक सांप कौन से हैं?
भारत में सांपों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 15 ही इतनी जहरीली होती हैं कि इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकें. भारत में सांप के काटने की ज्यादातर घटनाओं के लिए चार प्रजातियां जिम्मेदार हैं...
- इंडियन कोबरा
- कॉमन क्रेट
- रसेल्स वाइपर
- सॉ-स्केल्ड वाइपर
अगर आपको या आपके किसी परिचित को सांप काट ले, तो सांप की लंबाई, मोटाई और रंग का अंदाजा लगाना मददगार होता है. यह जानकारी बचाव या प्राथमिक उपचार (फर्स्ट-एड) टीमों को इलाज का सही तरीका तय करने में मदद कर सकती है. अगर इस बात को लेकर कोई शक हो कि सांप जहरीला है या नहीं, तो आम तौर पर यही सुरक्षित रहता है कि इलाज इस आधार पर किया जाए कि यह जहरीले सांप के काटने का मामला है.
सांप के काटने पर सही प्राथमिक चिकित्सा क्या है?
सांप का काटना जानलेवा हो सकता है और इसके लिए तुरंत इलाज की जरूरत होती है. सबसे पहले, आपको एम्बुलेंस बुलानी चाहिए. मेडिकल मदद का इंतज़ार करते समय, आप ये कदम उठा सकते हैं...
- सांप से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. किसी भी हाल में दोबारा कटने से बचें
- शांत रहें और अपनी सांस की गति धीमी करने की कोशिश करें. घबराहट से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे जहर शरीर में तेजी से फैलता है.
- कोई भी गहना या टाइट कपड़े उतार दें. इससे काटे गए हिस्से में सूजन को रोकने में मदद मिलती है.
- अगर हो सके, तो सांप की फोटो लें और काटने का समय नोट कर लें.
सांप के काटने पर फर्स्ट एड के कुछ पुराने तरीके हैं जिनकी सलाह डॉक्टर अब नहीं देते और जिनसे बचना चाहिए
- सांप के काटने वाली जगह पर कसकर पट्टी (टूर्निकेट) न बांधें और न ही वहां कोई चीरा लगाएं.
- वहां बर्फ या ठंडी चीजें न लगाएं.
- मुंह से जहर चूसकर निकालने की कोशिश न करें.
- काटे गए हिस्से को मरीज के दिल के लेवल से ऊपर न उठाएं, काटे गए हिस्से को दिल के लेवल से नीचे रखने पर दिल की तरफ खून का बहाव धीमा हो जाता है, जिससे जहर को शरीर के बाकी हिस्सों और जरूरी अंगों तक तेजी से फैलने से रोका जा सकता है.
- अंधविश्वासों पर यकीन न करें और न ही पारंपरिक झाड़-फूंक या अंधविश्वास पर आधारित इलाज के तरीकों को अपनाएं.
- दर्द कम करने के लिए शराब न पिएं और डॉक्टर की सलाह के बिना बिना-पर्ची वाली (OTC) दर्द की दवाएं न लें.