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सावन के महीने में विवाहित और अविवाहित महिलाओं को क्या करना चाहिए, जानिए

सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और यह 28 अगस्त, 2026 तक चलेगा. हिंदू संस्कृति में सावन के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है. इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. यह समय विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है. हिंदू संस्कृति में सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दौरान कई धार्मिक रीति-रिवाज और शुभ अनुष्ठान किया जाता है. इस दौरान विवाहित और अविवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य, अच्छे जीवनसाथी और पारिवारिक सुख-शांति के लिए कई विशेष परंपराओं का पालन करती हैं. ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा ने बताया है कि सावन के महीने में विवाहित और अविवाहित महिलाओं को क्या करना चाहिए...

सही तरीके से पूजा करें- भगवान शिव को खुश करने के लिए, शादीशुदा महिलाओं और अच्छे जीवनसाथी की चाहत रखने वाली कुंवारी महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए, शिव मंदिर जाना चाहिए और दूध, घी, दही, गंगाजल और शहद का मिश्रण चढ़ाना चाहिए. इस मिश्रण को पंचामृत कहा जाता है. इसके साथ बेलपत्र भी चढ़ाएं. इस दौरान दूध से बनी चीजें, फल और अन्य सात्विक भोजन किया जा सकता है.

सावन में रोज करें पूजा– सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की रोजाना पूजा करना महिलाओं के लिए बहुत फलदायी और मानसिक शांति देने वाला माना जाता है. इस दौरान भगवान शिव की रोजाना पूजा-अर्चना करने से महिलाएं दैवीय ऊर्जा से जुड़ पाती हैं. इस दैनिक पूजा के लिए, महिलाएं अपने घर में भगवान शिव के लिए एक पवित्र स्थान बना सकती हैं और वहांं अगरबत्ती जलाना, भगवान शिव और माता पार्वती को फूल चढ़ाना और शिव मंत्रों या प्रार्थनाओं का जाप करना जैसे रीति-रिवाज निभा सकती हैं.

सावन के महीने में घर पर रोज भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से शादीशुदा जिंदगी में खुशी, शांति और तालमेल आती है. अविवाहित महिलाएं को मनपसंद वर की प्राप्ती होती है. भगवान शिव को 'भोलेनाथ' के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे सच्ची प्रार्थना से आसानी से खुश हो जाते हैं और उन्हें बहुत कम चढ़ावे की जरूरत होती है.