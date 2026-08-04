सावन के महीने में विवाहित और अविवाहित महिलाओं को क्या करना चाहिए, जानिए
सावन के महीने में सभी महिलाओं (चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित) को कुछ खास रीति-रिवाज जरूर निभाने चाहिए. इस रिपोर्ट में जानें क्या...
Published : August 4, 2026 at 5:28 PM IST
सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और यह 28 अगस्त, 2026 तक चलेगा. हिंदू संस्कृति में सावन के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है. इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. यह समय विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है. हिंदू संस्कृति में सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दौरान कई धार्मिक रीति-रिवाज और शुभ अनुष्ठान किया जाता है. इस दौरान विवाहित और अविवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य, अच्छे जीवनसाथी और पारिवारिक सुख-शांति के लिए कई विशेष परंपराओं का पालन करती हैं. ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा ने बताया है कि सावन के महीने में विवाहित और अविवाहित महिलाओं को क्या करना चाहिए...
सही तरीके से पूजा करें- भगवान शिव को खुश करने के लिए, शादीशुदा महिलाओं और अच्छे जीवनसाथी की चाहत रखने वाली कुंवारी महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए, शिव मंदिर जाना चाहिए और दूध, घी, दही, गंगाजल और शहद का मिश्रण चढ़ाना चाहिए. इस मिश्रण को पंचामृत कहा जाता है. इसके साथ बेलपत्र भी चढ़ाएं. इस दौरान दूध से बनी चीजें, फल और अन्य सात्विक भोजन किया जा सकता है.
सावन में रोज करें पूजा– सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की रोजाना पूजा करना महिलाओं के लिए बहुत फलदायी और मानसिक शांति देने वाला माना जाता है. इस दौरान भगवान शिव की रोजाना पूजा-अर्चना करने से महिलाएं दैवीय ऊर्जा से जुड़ पाती हैं. इस दैनिक पूजा के लिए, महिलाएं अपने घर में भगवान शिव के लिए एक पवित्र स्थान बना सकती हैं और वहांं अगरबत्ती जलाना, भगवान शिव और माता पार्वती को फूल चढ़ाना और शिव मंत्रों या प्रार्थनाओं का जाप करना जैसे रीति-रिवाज निभा सकती हैं.
सावन के महीने में घर पर रोज भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से शादीशुदा जिंदगी में खुशी, शांति और तालमेल आती है. अविवाहित महिलाएं को मनपसंद वर की प्राप्ती होती है. भगवान शिव को 'भोलेनाथ' के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे सच्ची प्रार्थना से आसानी से खुश हो जाते हैं और उन्हें बहुत कम चढ़ावे की जरूरत होती है.
मंगला गौरी व्रत – सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत का बहुत महत्व है, शादीशुदा महिलाएं सावन के हर मंगलवार को यह व्रत रखती हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहे, पति की उम्र लंबी हो और परिवार में खुशहाली बनी रहे. कुंवारी लड़कियां भी अच्छा जीवनसाथी पाने की उम्मीद में यह व्रत रखती हैं. इस व्रत में 'सोलह श्रृंगार' (सोलह तरह से सजने-संवरने) की रस्म और देवी पार्वती व भगवान गणेश की पूजा की जाती है. पूजा-पाठ के दौरान, शादीशुदा महिलाएं दूसरी महिलाओं को श्रृंगार की चीजें (पारंपरिक गहने और सजावट का सामान) भेंट करती हैं.
शिवलिंग से जुड़े नियम – हिंदू मान्यताओं के अनुसार, औरतों को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, इसके अलावा, श्रावण के पवित्र महीने में, नॉन-वेजिटेरियन खाना, प्याज, लहसुन और कच्चा दूध खाने से बचना चाहिए.
सावन के महीने का महत्व
सावन के महीने में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने से सौभाग्य और शांति मिलती है. यह निस्वार्थ भाव से दया और दान-पुण्य के काम करने का भी समय है. महिलाएं दान-पुण्य के कार्यों में योगदान दे सकती हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकती हैं या समाज सेवा के कामों में हिस्सा ले सकती हैं. सावन का महीना न केवल आध्यात्मिक साधना का समय है, बल्कि संस्कृति और परंपराओं का उत्सव भी है. महिलाएं लोक नृत्य, भजन और धार्मिक जुलूस जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकती हैं. इस महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.
(डिस्क्लेमर- ऊपर बताई गई बातें सुझाव हैं और लोगों की अपनी मान्यताओं और रीति-रिवाजों के आधार पर इनमें बदलाव हो सकता है. यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से दी गई है. ETV भारत ज्योतिषी के दावों का समर्थन नहीं करता है)