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30 दिनों तक हल्दी शॉट्स लेने से क्या होता है? इनके फायदों और बनाने के तरीके के बारे में जानें

30 दिनों तक हल्दी शॉट्स लेने से क्या होता है? इनके फायदों और बनाने के तरीके के बारे में जानें ( Getty Images and Richa Gangani Instagram )

जूसर में डालने से पहले हल्दी, अदरक और फलों को धो लें. जूस निकालें और सर्व करने के लिए शॉट ग्लास में डालें. बचा हुआ जूस 3-4 दिनों तक फ्रिज में रखा जा सकता है.

आजकल कई लोगों को मुंहासों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बहुत से लोग मुंहासों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं. ऐसे में, जानी-मानी न्यूट्रिशनिस्ट रिचा गंगानी कहती हैं कि हल्दी के शॉट्स मुंहासों को रोकने में असरदार होते हैं. इन शॉट्स में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, ये न सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने वाले मुंहासों से राहत देते हैं बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि 30 दिनों तक हल्दी के शॉट्स लेने से कई हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं. इस खबर में मशहूर डाइटीशियन रिचा गंगानी से जानिए कि हल्दी के शॉट्स कैसे तैयार करें और उनके फायदे क्या-क्या हैं...

इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार

हल्दी इस ड्रिंक का मुख्य इंग्रीडिएंट है. स्टडीज से पता चला है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता होती है. इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीवायरल गुण होते हैं. यह शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है. इम्यूनिटी बढ़ाता है.

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. इस ड्रिंक में हल्दी, अदरक और कमल हैं. इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं. यह शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है.

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण

शरीर में सूजन मुंहासों का मुख्य कारण है. हल्दी और अदरक में मौजूद शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं. इससे मुंहासों की समस्या से बचाव होता है.

एंटीमाइक्रोबियल गुण

हल्दी के एंटीमाइक्रोबियल गुण बैक्टीरिया से होने वाले मुंहासों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं. यह सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करता, बल्कि मुंहासों के मूल कारण को ही रोकता है.

फोटो-प्रोटेक्टिव

इस ड्रिंक में कमल का फल है. इसमें विटामिन C भरपूर होता है. इस विटामिन में फोटो-प्रोटेक्टिव गुण होते हैं. यह त्वचा को UV किरणों से बचाने में मदद करता है.

ग्लूकोज रेगुलेटर

हल्दी के औषधीय गुण ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. स्टेबल ब्लड शुगर लेवल हार्मोनल बैलेंस में मदद करता है, जिससे स्किन को इनडायरेक्टली फायदा होता है. इस तरह, मुंहासों की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.