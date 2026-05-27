अगर आप भी लीची खाने के शौकीन हैं, तो इन बातों का जरूर रखें खास ध्यान, जानिए एक दिन में कितनी Litchi खानी चाहिए
अगर आप खाली पेट लीची खाते हैं या एक ही बार में बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो इसका आपके शरीर पर बुरा...
Published : May 27, 2026 at 3:45 PM IST
तरबूज और आम के साथ, मीठी लीची एक ऐसा फल है जो गर्मियों के मौसम में सबका ध्यान खींचता है. यह गर्मियों का फल न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है. लीची में विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. ये शरीर को हाइड्रेट रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं. यही वजह है कि 8 से 80 साल तक के सभी उम्र के लोग गर्मियों में लीची खाना पसंद करते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि लीची का ज्यादा सेवन आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? खासकर, अगर आप खाली पेट लीची खाते हैं या एक ही बार में बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो इसका आपके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, लीची में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो सीधे तौर पर हमारे ब्लड शुगर लेवल पर असर डालते हैं. इसकी वजह से सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अचानक से नींद आना और चक्कर आना आदि. इसलिए, लीची के स्वाद और फायदों का सही मायने में आनंद लेने के साथ-साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए, यह जानना बहुत जरूरी है कि लीची कब, कितनी और कैसे खानी चाहिए...
आप एक दिन में कितनी लीची खा सकते हैं?
लीची में चीनी और कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए इसे कम मात्रा में खाना सबसे अच्छा है. एक बड़ा आदमी हर दिन लगभग 10-12 लीची खा सकता है. लेकिन, अगर आपको डायबिटीज है, तो एक दिन में 6-8 से ज्यादा लीची न खाएं. लीची को साबुत फल के रूप में खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि पहले से पैक जूस और डिब्बाबंद वर्शन में अक्सर बहुत ज्यादा चीनी और प्रिजर्वेटिव होते हैं.
U.S. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के अनुसार, 100 ग्राम लीची में ये पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि पानी- 81.7 g, एनर्जी- 66 kcal, प्रोटीन- 0.8 g, फैट-0.4 g, कार्बोहाइड्रेट-16.5 g, फाइबर- 1.3 g, कैल्शियम-5 mg, मैग्नीशियम- 10 mg.
अगर आप बहुत ज्यादा लीची खा लें तो क्या होगा?
आयुर्वेद के अनुसार, लीची कम मात्रा में खाना सेहत के लिए अच्छा होता है. लेकिन, बताई गई मात्रा से ज्यादा खाने से ब्लड शुगर लेवल असामान्य रूप से बढ़ सकता है. खाली पेट लीची खाना खास तौर पर खतरनाक है. इससे अचानक तेज नींद आना, सिरदर्द, चक्कर आना और बहुत ज्यादा थकान हो सकती है. इसके अलावा, ज्यादा लीची खाने से पेट दर्द, गैस, सीने में जलन, डायरिया और स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
लीची खाने का सबसे अच्छा समय
लीची के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होता है और इसे सही समय पर सही मात्रा में खाना चाहिए. लीची खाने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट है. यह ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. आप इसे सुबह के नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं. ध्यान रहें कि फ्रिज में रखी लीची को तुरंत न खाएं. फ्रिज से निकालने के बाद थोड़ी देर बाहर रखें और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद ही खाएं. लीची खाने से पहले उसे पानी से अच्छी तरह धोना भी जरूरी है.