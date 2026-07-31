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डायबिटीज के मरीजों को किन फलों से परहेज करना चाहिए, जानिए यहां

अगर आपको डायबिटीज है, तो आपको ये मीठे फल खाने से बचना चाहिए, जानिए ये कौन-से फल हैं...

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डायबिटीज के मरीजों को किन फलों से परहेज करना चाहिए, जानिए यहां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 31, 2026 at 8:52 PM IST

5 Min Read
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आजकल डायबिटीज की समस्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है. अब वो दिन नहीं रहे जब टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होती थी. भारत में अब यह बीमारी 20 से 30 साल की उम्र के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है. देश में डायबिटीज एक बड़ी महामारी बनने की कगार पर है. मोटापा इस बीमारी का मुख्य कारण माना जाता है. इसके अलावा, खराब जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर खान-पान और शारीरिक व्यायाम की कमी भी इसके बड़े जोखिम कारक हैं.

यह ध्यान रखना जरूरी है कि डायबिटीज का कोई पक्का इलाज नहीं है, इसे नियंत्रित करने के लिए खान-पान और जीवनशैली से जुड़ी कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं. मरीज के लिए ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका स्तर बढ़ने से कई तरह की जटिलताएं हो सकती हैं. इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को चीनी और कुछ खास फलों से परहेज करने की सलाह दी जाती है. यह रिपोर्ट पढ़कर विस्तार से जानें कि डायबिटीज के मरीजों को किन फलों से परहेज करना चाहिए...

आम- आम को 'फलों का राजा' कहा जाता है. बहुत कम लोग इसे नापसंद करते हैं, और बच्चों को इसे खाने में बहुत मजा आता है. स्वाद में मीठे, ये फल नेचुरल शुगर से भरपूर होते हैं. अनुमान है कि एक मीडियम साइज के आम में लगभग 45 ग्राम शुगर होती है. अगर इतनी शुगर शरीर में चली जाए, तो ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है, जिससे कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. जो लोग पहले से ही हाई ब्लड शुगर लेवल या डायबिटीज से परेशान हैं, उनके लिए आम खाने से इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.

अंगूर- अंगूर कई लोगों का पसंदीदा फल है और इसे अक्सर खाया जाता है. इसके अलावा, ये विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करते हैं और पाचन को बेहतर बनाने के लिए खास तौर पर फायदेमंद होते हैं. हालांकि, इसके कई फायदों के बावजूद, अंगूर डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. इनमें फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है. अनुमान है कि एक कप अंगूर में लगभग 23 ग्राम चीनी होती है. इन्हें खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज के लक्षण और बिगड़ सकते हैं.

केले- केले तुरंत एनर्जी देने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. असल में, सिर्फ एक केला खाने से ही पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है. हालांकि, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से, वे ऊंचे स्थान पर हैं. ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह मापता है कि कोई खाना खाने के बाद ब्लडस्ट्रीम में कितनी शुगर रिलीज होती है. जब केला खाया जाता है, तो यह प्रोसेस बहुत तेजी से होता है (मतलब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है) जिससे काफी शुगर रिलीज होती है. अनुमान है कि एक केले में लगभग 14 ग्राम शुगर होती है, और इस फल को खाने से ब्लड ग्लूकोज लेवल में काफी बढ़ोतरी होती है.

चेरी- ये फल देखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत मीठे होते हैं. एक अनुमान के मुताबिक एक कप चेरी में करीब 18 ग्राम चीनी होती है. इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्हें खाने से डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ सकता है. हालांकि, ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इसलिए, अगर आप इन्हें कम मात्रा में और सावधानी से खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है. लेकिन अगर आप इन्हें ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा रहता है.

सोर्स-

https://health.clevelandclinic.org/can-diabetics-eat-fruit

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetes/expert-answers/diabetes/faq-20057835

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