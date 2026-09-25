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अगर आप अपने दिमाग को रखना चाहते हैं हेल्दी और तेज, तो जरूर करें ये कुछ आसान काम

अगर आप अपने दिमाग को रखना चाहते हैं हेल्दी और तेज, तो जरूर करें ये कुछ आसान काम ( GETTY IMAGES )

स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करें लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से याददाश्त, ध्यान और सोचने-समझने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है. मेडिटेशन, योग, सांस लेने की एक्सरसाइज और नेचर में समय बिताने जैसी आदतें स्ट्रेस कम करने और इमोशनल मजबूती बनाने में मदद कर सकती हैं.

दूसरों से जुड़े रहें सोशल रिश्ते ब्रेन के काम करने के तरीके और इमोशनल सेहत से अच्छे से जुड़े होते हैं. दोस्तों, परिवार या अपनी कम्युनिटी के साथ समय बिताना और दूसरों से रेगुलर बातचीत करना, स्ट्रेस कम करने और ब्रेन के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

अपने दिमाग को एक्टिव रखें दिमाग नई चीजें आजमाने से बेहतर काम करता है. पहेलियां सुलझाना, कोई नया हुनर ​​सीखना, पढ़ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या क्रिएटिव शौक पूरे करना जैसी गतिविधियां न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करने और उम्र बढ़ने के साथ दिमाग को तेज रखने में मदद कर सकती हैं.

दिमाग को सेहतमंद रखने वाला खान-पान अपनाएं फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, बीज और हेल्दी फैट वाला खाना दिमाग की सेहत के लिए अच्छा होता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें (जैसे मछली, अखरोट और अलसी के बीज) खाने से याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है. प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी का सेवन कम करना भी बहुत जरूरी है.

अच्छी नींद को प्राथमिकता दें यादों को पक्का करने, सीखने और दिमाग की मरम्मत के लिए नींद जरूरी है. जब आप सोते हैं, तो दिमाग दिन भर इकट्ठा की गई जानकारी को प्रोसेस करता है और बेकार डेटा को हटा देता है. ठीक से काम करने के लिए, वयस्कों को हर रात 7-9 घंटे की अच्छी नींद की जरूरत होती है.

शारीरिक रूप से एक्टिव रहें एक्सरसाइज को दिमाग के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक माना जाता है. यह दिमाग तक खून और पोषक तत्व पहुंचाने, ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बेहतर बनाने और दिमाग की नई कोशिकाएं बनाने में मदद करती है. रोजाना कम से कम 30 मिनट तक तेजी से चलना, साइकिल चलाना या तैरना जैसी एक्टिविटीज करने से फर्क पड़ सकता है.

दिमाग शरीर का कंट्रोल सेंटर है. यह फैसले लेता है, मूवमेंट, इमोशन और सोचने के प्रोसेस को रेगुलेट करता है, और यादें स्टोर करता है. जैसे दिल, फेफड़ों और मसल्स की देखभाल और सुरक्षा करना जरूरी है, वैसे ही दिमाग का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. स्टडीज से पता चलता है कि कुछ लाइफस्टाइल चॉइस दिमाग के सही काम करने में मदद कर सकती हैं, सोचने-समझने की क्षमता में कमी का खतरा कम कर सकती हैं और मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं. मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. फुरकान खान से जानें कि अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आपको कौन सी आदतें अपनानी चाहिए...

मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. फुरकान खान का कहना है कि दिमाग की अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ बुढ़ापे में डिमेंशिया से बचना नहीं है. यह हमारी सोचने, सीखने, फैसले लेने, भावनाओं को संभालने और रोजमर्रा की जिंदगी जीने की क्षमता पर भी असर डालती है. हालांकि उम्र और जेनेटिक्स की इसमें भूमिका होती है, लेकिन स्टडीज से पता चलता है कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जीवनशैली का हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर काफी असर पड़ता है. किसी भी उम्र के लोग दिमाग की सेहत को बेहतर बनाने वाले अहम कारकों में सुधार करके इसे बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

ब्लड शुगर के लेवल को सही बनाए रखना- डॉ. फुरकान खान का कहना है कि वैस्कुलर हेल्थ सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है. दिमाग को ठीक से काम करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है. इसलिए, दिमाग तक खून की सही सप्लाई बहुत जरूरी है. ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर के लेवल को सही बनाए रखने से स्ट्रोक और वैस्कुलर डैमेज का खतरा कम होता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें सोचने-समझने की क्षमता और याददाश्त पर असर डाल सकती हैं.

जीवन भर सीखते रहना- जब दिमाग को नए अनुभव मिलते हैं (जैसे कोई भाषा सीखना, फोटोग्राफी, कोई नई रेसिपी या डिजिटल स्किल) तो उसे चुनौती मिलती है, जिससे नए न्यूरल पाथवे बनते हैं. सीखने से लचीलापन आता है और जीवन भर कॉग्निटिव रिजर्व बनाए रखने में मदद मिलती है.

इमोशनल कनेक्शन बनाए रखें- लगातार चिंता और अकेलेपन के कारण बिना इलाज वाले डिप्रेशन से ध्यान लगाने, याद रखने और फैसला लेने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है. जरूरत पड़ने पर मदद लेना, आभार व्यक्त करना और जीवन में कोई मकसद रखना दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

सेंसरी हेल्थ (इंद्रियों की सेहत)- सुनने और देखने की क्षमता को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये दिमाग के काम करने के तरीके से गहराई से जुड़े होते हैं. जरूरत पड़ने पर हियरिंग एड का इस्तेमाल करना और सुनने की क्षमता में कमी को ठीक करने में मदद करना, साथ ही नियमित रूप से आंखों की जांच करवाना और सेंसरी समस्याओं का शुरुआती दौर में ही इलाज करवाना, दिमाग पर अनावश्यक तनाव को कम करने में मदद करेगा.

हानिकारक चीजो से दूर रहना- साथ ही, हानिकारक चीजों से दूर रहना भी बहुत जरूरी है. स्मोकिंग का उन रक्त वाहिकाओं पर बुरा असर पड़ता है जो दिमाग तक खून पहुंचाती हैं, और बहुत ज्यादा शराब पीने से याददाश्त, तालमेल और सही फैसला लेने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है. इन आदतों को कम करने या छोड़ने से दिमाग में लंबे समय तक रहने वाले बदलावों की संभावना कम हो जाती है.

रेगुलर हेल्थ चेक-अप- आखिरकार, नियमित हेल्थ चेक-अप छठा अहम पहलू है. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायरॉइड की समस्या और विटामिन की कमी जैसी स्थितियां, बिना किसी साफ लक्षण के भी दिमाग के काम करने के तरीके पर धीरे-धीरे असर डाल सकती हैं. नियमित चेक-अप से गंभीर समस्याओं को पनपने से रोकने में मदद मिल सकती है. हेल्दी दिमाग बनाना लगातार फैसले लेने का प्रोसेस है. अभी अपने दिमाग का ध्यान रखने से उसे मजबूत बनाने, आत्मनिर्भर बनने और भविष्य के लिए याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)