एक्सपायर्ड खाना आपकी सेहत के लिए कैसे हो सकता है खतरनाक? डायटीशियन से जानिए
एक्सपायर्ड खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके लक्षणों में जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और बुखार शामिल हैं. गंभीर मामलों में मरीज को...
Published : October 6, 2026 at 1:49 PM IST
खाने-पीने की चीजों पर लिखी 'एक्सपायरी डेट' या 'बेस्ट-बिफोर डेट' का सीधा संबंध हमारी सेहत और सुरक्षा से होता है. इनका मुख्य मकसद ग्राहक को यह बताना होता है कि खाना कितने समय तक सुरक्षित, पौष्टिक और अच्छी क्वालिटी का रहेगा. लेकिन, जब डिब्बाबंद या पैक्ड खाने की चीजों पर ये तारीखें मिट जाती हैं, छिप जाती हैं या पढ़ी नहीं जा सकतीं, तो ग्राहक के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि खाना खाने लायक है या नहीं. ऐसी स्थिति में खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग और सेहत से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. जैन जैसे कि...
- सीनियर डायटीशियन, जयपुर के CK बिड़ला हॉस्पिटल में सीनियर डायटीशियन डॉ. दिव्या जैन का कहना है कि जब खाने की चीजों को उनकी 'शेल्फ लाइफ' (इस्तेमाल की समय-सीमा) के बाद भी रखा जाता है, तो उनके पोषक तत्व कम हो सकते हैं और उनमें कीटाणु पनपने, खराब होने और दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपायर हो चुका खाना खाने से पाचन तंत्र में संक्रमण के लक्षण दिख सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट फूलना और पेट में बेचैनी.
- डेयरी उत्पाद, रेडी-टू-ईट मील और प्रोसेस्ड मीट जैसी चीजों में एक्सपायरी डेट के बाद खाने पर फूड-बॉर्न पैथोजन्स (खाने से फैलने वाले कीटाणु) का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए, इन्हें बहुत सावधानी से संभालना चाहिए.
- पैक्ड खाना खरीदते समय प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट देखना और खराब पैकेजिंग या अस्पष्ट लेबल वाली चीजों से बचना एक अच्छी आदत है. खरीदने के बाद आप प्रोडक्ट को कैसे संभालते हैं, यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो खाना एक्सपायरी डेट से पहले भी खराब हो सकता है.
- साफ और आसानी से दिखने वाली लेबलिंग सही फैसला लेने में बहुत मदद करती है. ग्राहकों को बेहतर जानकारी देने के साथ-साथ खाने का उत्पादन और बिक्री करने वालों की जिम्मेदार कार्यप्रणाली निश्चित रूप से खाने से होने वाली बीमारियों को रोकने और सेहतमंद खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है.
ये बातें जानना भी जरूरी है
- दूध आपके रेफ्रिजरेटर में 7 दिनों तक ठीक रहता है. इसे फ्रिज के पिछले हिस्से में रखें, जहां तापमान सबसे कम होता है.
- अंडे 3 से 5 हफ्तों तक ताजे रहते हैं. दूध की तरह, अंडों को भी फ्रिज के पिछले हिस्से में रखना चाहिए.
- कीमा बनाया हुआ मीट और पोल्ट्री रेफ्रिजरेटर में 1 या 2 दिनों तक ठीक रहते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल बाद में करना चाहते हैं, तो इन्हें तुरंत फ्रिज कर लें.
- पका हुआ मीट और पोल्ट्री रेफ्रिजरेटर में रखने पर 3 से 4 दिनों तक ठीक रहते हैं. डेली मीट (लंच मीट) बिना खोले 2 हफ्तों तक और खोलने के बाद 3 से 5 दिनों तक ठीक रहते हैं.
- सूखे चावल या पास्ता आपकी पैंट्री में 1 से 2 साल तक ठीक रहते हैं. पकने के बाद, ये रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 दिनों तक ठीक रहते हैं.
- डिब्बाबंद फल आपकी पैंट्री में 12 से 18 महीनों तक ठीक रहते हैं. खोलने के बाद, रेफ्रिजरेटर में रखने पर ये 5 से 7 दिनों तक ठीक रहते हैं.
सही तरीके से स्टोर करने से कुछ खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है. हालांकि एक्सपायरी डेट एक गाइडलाइन का काम करती है, लेकिन खाने की क्वालिटी का पता लगाने के लिए अपनी इंद्रियों (जैसे सूंघना और देखना) का इस्तेमाल करना भी जरूरी है. खराब होने के संकेतों में अजीब गंध, बनावट में बदलाव और फफूंदी का लगना शामिल है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)