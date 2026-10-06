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एक्सपायर्ड खाना आपकी सेहत के लिए कैसे हो सकता है खतरनाक? डायटीशियन से जानिए

एक्सपायर्ड खाना आपकी सेहत के लिए कैसे हो सकता है खतरनाक? डायटीशियन से जानिए ( ETV Bharat And Canva )

खाने-पीने की चीजों पर लिखी 'एक्सपायरी डेट' या 'बेस्ट-बिफोर डेट' का सीधा संबंध हमारी सेहत और सुरक्षा से होता है. इनका मुख्य मकसद ग्राहक को यह बताना होता है कि खाना कितने समय तक सुरक्षित, पौष्टिक और अच्छी क्वालिटी का रहेगा. लेकिन, जब डिब्बाबंद या पैक्ड खाने की चीजों पर ये तारीखें मिट जाती हैं, छिप जाती हैं या पढ़ी नहीं जा सकतीं, तो ग्राहक के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि खाना खाने लायक है या नहीं. ऐसी स्थिति में खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग और सेहत से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. जैन जैसे कि...