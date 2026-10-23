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इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे कपल्स के लिए रिलेशनशिप सलाह, जानिए क्या करें और न करें?

इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे कपल्स के लिए रिलेशनशिप सलाह, जानिए क्या करें और न करें? ( GETTY IMAGES )

प्रजनन संबंधी चुनौतिया चुनौतियां कपल की इमोशनल हालत, बातचीत और रिश्ते पर असर डाल सकती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में लगभग हर छह में से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कभी न कभी बांझपन या इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है. जो कपल्स इलाज करवा रहे होते हैं, उनके लिए यह प्रोसेस (जिसमें बार-बार अपॉइंटमेंट, मेडिकल फैसले, फाइनेंशियल कमिटमेंट और नतीजे को लेकर अनिश्चितता शामिल है) काफी इमोशनल तनाव पैदा कर सकता है. अक्सर, गर्भधारण से पहले के इस दौर में मन ही मन एक तरह की घबराहट बनी रहती है, इसलिए आपसी समझ और इमोशनल सपोर्ट जरूरी हो जाता है.

कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. प्रवीण बनोडकर का कहना है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान, मेंटल स्ट्रेस, हार्मोनल बदलाव, और उम्मीद और निराशा का चक्कर कपल के बीच के रिश्ते पर असर डाल सकता है. इस मुश्किल समय में रिश्ते को मजबूत बनाए रखने में मदद के लिए यहां कुछ जरूरी टिप्स दिए गए हैं...