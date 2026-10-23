इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे कपल्स के लिए रिलेशनशिप सलाह, जानिए क्या करें और न करें?
इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान मानसिक तनाव, हॉर्मोनल बदलाव और उम्मीद-निराशा का असर पति-पत्नी के रिश्ते पर पड़ सकता है. इसलिए इनसे बचने के लिए आप...
Published : October 23, 2026 at 7:05 PM IST
प्रजनन संबंधी चुनौतिया चुनौतियां कपल की इमोशनल हालत, बातचीत और रिश्ते पर असर डाल सकती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में लगभग हर छह में से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कभी न कभी बांझपन या इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है. जो कपल्स इलाज करवा रहे होते हैं, उनके लिए यह प्रोसेस (जिसमें बार-बार अपॉइंटमेंट, मेडिकल फैसले, फाइनेंशियल कमिटमेंट और नतीजे को लेकर अनिश्चितता शामिल है) काफी इमोशनल तनाव पैदा कर सकता है. अक्सर, गर्भधारण से पहले के इस दौर में मन ही मन एक तरह की घबराहट बनी रहती है, इसलिए आपसी समझ और इमोशनल सपोर्ट जरूरी हो जाता है.
कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. प्रवीण बनोडकर का कहना है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान, मेंटल स्ट्रेस, हार्मोनल बदलाव, और उम्मीद और निराशा का चक्कर कपल के बीच के रिश्ते पर असर डाल सकता है. इस मुश्किल समय में रिश्ते को मजबूत बनाए रखने में मदद के लिए यहां कुछ जरूरी टिप्स दिए गए हैं...
इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से जोड़ों को तनाव क्यों होता है
डॉ. प्रवीण बनोडकर का कहना है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का कपल्स पर अलग-अलग तरह से असर पड़ सकता है. महिलाओं को इंजेक्शन, हार्मोनल दवाओं और मेडिकल प्रक्रियाओं से जुड़ी शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि पुरुषों को लाचारी महसूस हो सकती है या उन पर भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहने का दबाव हो सकता है. इन अंतरों के कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, खासकर तब, जब एक पार्टनर खुलकर अपनी चिंताएं बताता है, जबकि दूसरा चुप रहता है.
लाइफस्टाइल का प्रेशर भी फर्टिलिटी पर काफी असर डालता है. काम से जुड़ा स्ट्रेस, बिजी शेड्यूल और एक-दूसरे के साथ बिताने के लिए कम समय मिलने से, यह पहले से ही मुश्किल अनुभव और भी कठिन बना सकता है.
स्ट्रेस बढ़ने से पहले बात करें
डॉ. प्रवीण बनोडकर के अनुसार, खुली और ईमानदार बातचीत से जोड़ों को एक-दूसरे की भावनाओं, चिंताओं और जरूरतों को गहराई से समझने में मदद मिलती है, जिससे आपसी भरोसा बढ़ता है और रिश्ता मजबूत होता है. इसके विपरीत, केवल अनुमानों पर निर्भर रहने से गलतफहमियां पैदा होती हैं, भरोसे की कमी आती है और बेवजह का तनाव होता है. कई जोड़ों को गर्भधारण की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी न होने, या ऑनलाइन मौजूद गलत जानकारियों से प्रभावित होने के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
जब लोग गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, तो उन्हें कई तरह की जानकारी मिलती है, हालांकि, यह जरूरी नहीं कि सभी जानकारी पूरी तरह से सही हो. उदाहरण के लिए, अक्सर यह कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि स्पर्म की गुणवत्ता खराब होने लगती है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जिन पुरुषों में स्पर्म का उत्पादन सामान्य है, उनमें ओव्यूलेशन के दौरान बार-बार यौन संबंध बनाने से स्पर्म काउंट में कोई कमी नहीं आती है. इसके अलावा, गर्भनिरोधक गोलियों का प्रजनन क्षमता पर कोई स्थायी असर नहीं पड़ता है. इन्हें लेना बंद करने के कुछ समय बाद ही मासिक धर्म चक्र आमतौर पर फिर से नियमित हो जाता है. इन बातों को समझने से जोड़ों को अनावश्यक उलझन से बचने और एक-दूसरे को दोष देने की प्रवृत्ति से दूर रहने में मदद मिल सकती है.
प्रैक्टिकल और इमोशनल बोझ शेयर करें
हालांकि, ज्यादातर मेडिकल प्रोसीजर एक ही पार्टनर पर किए जाते हैं, लेकिन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एक शेयर्ड जिम्मेदारी बनी रहनी चाहिए. एक साथ कंसल्टेशन में शामिल होना, दवा के शेड्यूल पर नजर रखना और ट्रीटमेंट के ऑप्शन पर चर्चा करने से दोनों पार्टनर को जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद मिल सकती है.
एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना (जैसे पूरी नींद लेना, बैलेंस्ड डाइट बनाए रखना, और स्मोकिंग से बचना) भी एक इंडिविजुअल जिम्मेदारी के बजाय एक शेयर्ड कमिटमेंट बन सकता है.
बुरी खबर को सावधानी से संभालें
डॉ. प्रवीण बनोडकर कहते हैं कि इलाज का कोई चक्र असफल होने पर निराशा, हताशा या उदासी हो सकती है. यह नेचुरल है. लेकिन धैर्य, सहानुभूति और एक-दूसरे को दिलासा देने से तनाव कम होता है और रिश्ते को भावनात्मक दबाव से बचाया जा सकता है. इस दौरान एक-दूसरे पर दोष मढ़ने से बचें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. इससे मुश्किल पलों को संभालना आसान हो जाता है. ऐसी स्थिति का सामना करने और अपने साथी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, उनकी भावनाओं को समझें, एक-दूसरे पर दोष न लगाएं और जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ की मदद लें.
रिश्ते को इलाज से ऊपर रखें
जब रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट, दवाओं के शेड्यूल और मेडिकल रिपोर्टों में उलझ जाती है, तो रिश्ते में मौजूद सहजता, रोमांस और आपसी जुड़ाव पीछे छूट सकते हैं. ऐसे हालात में, गर्भधारण करने के दबाव को एक तरफ रखकर, एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताकर, साझा रुचियों को बढ़ावा देकर और शारीरिक नजदीकियों का आनंद लेकर, आप अपने भावनात्मक बंधन को बनाए रख सकते हैं.
जानें कब और मदद लेनी चाहिए
लगातार चिंता, अकेलापन, बार-बार होने वाली अनबन, या रोज की जिम्मेदारियों को संभालने में मुश्किल होना, प्रोफेशनल मदद की जरूरत का संकेत हो सकता है. फर्टिलिटी काउंसलिंग कपल्स को खुलकर बात करने और इमोशनल चुनौतियों से निपटने के लिए एक जगह देती है. हालांकि इमोशनल सपोर्ट प्रेग्नेंसी की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यह रिश्तों को मजबूत कर सकता है और कपल्स को ज्यादा समझ और कॉन्फिडेंस के साथ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवाने में मदद कर सकता है.