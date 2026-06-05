ETV Bharat / lifestyle

गोविंदा की भांजी आरती सिंह ने लौकी खाकर घटाया वजन, क्या वेट लॉस के लिए यह सच में असरदार है?

गोविंदा की भांजी आरती सिंह ने लौकी खाकर घटाया वजन, क्या वेट लॉस के लिए यह सच में असरदार है? ( GETTY IMAGES AND INSTAGRAM (Arti S Chauhan) )

मशहूर एक्टर गोविंदा की भांजी और बिग बॉस फेम आरती सिंह का कहना है कि लौकी तेजी से वजन घटाने में मदद करती है. एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि सिर्फ रात के खाने में लौकी की सब्जी खाकर उन्होंने 25 दिनों में 5 किलो वजन कम किया था.

वजन कम करने के लिए बहुत से लोग कई तरह के तरीके अपनाते हैं और इसमें काफी पैसे भी खर्च करते हैं. आजकल तेजी से वजन कम करने वाली दवाईयां भी मार्केट में आ गई है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि वजन घटाने के लिए दवा का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, कुछ सब्जियों की मदद से भी आसानी से वजन कम किया जा सकता है. ऐसी ही एक सब्जी है लौकी, जिसे अंग्रेजी में बॉटल गार्ड कहते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए यह वजन को कंट्रोल करने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

लौकी में 90 प्रतिशत पानी होता है. यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने में बहुत मददगार है. इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. इसीलिए कम मात्रा में खाने पर ही पेट भरा हुआ महसूस होता है. परिणामस्वरूप, भूख कम लगती है. इस तरह, यह वजन कम करने में बहुत मदद करती है. इस खबर में आइए विस्तार से जानते हैं कि लौकी खाने के और क्या-क्या फायदे होते हैं...

जैसा कि पहले बताया गया है, लौकी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है. यह वजन घटाने के लिए बहुत फायदेमंद है. जानकारों का कहना है कि वजन घटाने वाली डाइट में लौकी को शामिल करना चाहिए. इसमें भरपूर फाइबर होता है. साथ ही, इसमें विटामिन और मिनरल भी होते हैं. ये सभी पाचन को बेहतर बनाते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी सुधारने में मदद करते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि लौकी शरीर को डिटॉक्स करने में भी बहुत काम आती है. जूस बनाने के अलावा, आप लौकी को सूप और सलाद में भी शामिल कर सकते हैं. सही तरीके से पकाने पर यह न सिर्फ स्वादिष्ट लगती है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है. नियमित रूप से लौकी खाने से कैलोरी इनटेक कम करने और सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.

ResearchGate पर लौकी और वजन घटाने को लेकर प्रकाशित विभिन्न शोधों में कुछ प्रमुख और अहम बातें बताई गई हैं. इसमें कहा गया है कि लौकी में कैलोरी बहुत कम होती है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है. इसके साथ ही यह कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती है. लौकी में मौजूद ये सभी गुण वजन कंट्रोल करने के लिए जरूरी हैं. अगर आप कैलोरी की मात्रा ज्यादा बढ़ाए बिना अपने शरीर को कई तरह के पोषक तत्व देना चाहते हैं, तो अपनी रोजाना की डाइट में लौकी को शामिल करना एक बेहतरीन विकल्प है.

इसे सही मात्रा में रोजाना खाने से आप दूसरी चीजे स्नैक के तौर पर खाने से बच सकते हैं. इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से, लौकी खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे भूख कम लगती है. इससे खाने के बीच भूख लगने पर कुछ भी स्नैक खाने की आदत पर रोक लगाने में मदद मिलती है.