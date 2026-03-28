EXPLAINER: सोशल मीडिया पर 'एनर्जी लॉकडाउन' और 'एनर्जी राशनिंग' जैसे शब्द ट्रेंड क्यों कर रहे हैं? जानिए यहां
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को लेकर खबरें तेज हो गई हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण तेल और...
Published : March 28, 2026 at 2:54 PM IST
रूस-यूक्रेन युद्ध चार साल से चल रहा है, लेकिन दुनिया एनर्जी के लिए इतनी बेताब कभी नहीं हुई. वहीं, ईरान-US-इजराइल युद्ध के शुरू हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और एनर्जी सप्लाई बुरी तरह से रुक गई है. युद्ध के दौरान US और इजराइली हमलों के जवाब में, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जिसे ग्लोबल इकॉनमी का "थ्रॉटल" कहा गया है. हालांकि पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन शिपिंग ट्रैफिक में भारी कमी आई है. पिछले साल, होर्मुज स्ट्रेट से हर दिन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल ट्रांसपोर्ट किया गया था. ग्लोबल कच्चे तेल के ट्रेड का 38 परसेंट होर्मुज से होकर गुजरता है. LPG एक्सपोर्ट का 29 परसेंट और LNG एक्सपोर्ट का 19 परसेंट होर्मुज स्ट्रेट से होता है.
Strait of Hormuz की अहमियत
होरमुज जलडमरूमध्य दुनिया की सबसे संवेदनशील नब्ज है. इसके महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां से होने वाले कुल आवागमन में रिफाइंड तेल उत्पादों की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत है, केमिकल्स (जिनमें उर्वरक भी शामिल हैं) की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है, और कंटेनर व्यापार की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत है. होरमुज जलडमरूमध्य केवल एक "रास्ता" ही नहीं है, बल्कि यह खाड़ी देशों के लिए एकमात्र "निकास द्वार" का भी काम करता है. वास्तव में, यह कहा जा सकता है कि इस जलडमरूमध्य की तुलना का कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग मौजूद नहीं है. मौजूदा हालात में, हर दिन लगभग 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने से रोका जा रहा है. यह मात्रा दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत है.
जैसे-जैसे ग्लोबल एनर्जी संकट गहरा रहा है, सोशल मीडिया पर "एनर्जी लॉकडाउन" शब्द ट्रेंड कर रहा है. हालांकि यह शब्द कोविड-19 लॉकडाउन की याद दिलाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बिल्कुल अलग है. अभी तीन दिन पहले, 24 मार्च को भारत के पहले कोविड-19 लॉकडाउन की छठी एनिवर्सरी थी. कोविड से जुड़ी लोगों की चिंता और पुरानी यादों की वजह से 'एनर्जी लॉकडाउन' शब्द आजकल ट्रेंड कर रहा है.
एनर्जी लॉकडाउन क्या है?
एनर्जी लॉकडाउन (Energy Lockdown) का कॉन्सेप्ट कोविड लॉकडाउन से काफी अलग है. जहां कोविड में लोगों के मूवमेंट पर पाबंदी थी, वहीं एनर्जी लॉकडाउन का मकसद ऊर्जा की खपत को कम करना है. कोविड-19 लॉकडाउन के उलट, एनर्जी लॉकडाउन में राज्यों की सीमाएं बंद नहीं होंगी. शहर नहीं रुकेगा. हालांकि, फ्यूल सप्लाई में राशनिंग सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिसमें जरूरी चीजों को प्रायोरिटी दी जाएगी. इसमें गाड़ियों को कम मात्रा में फ्यूल देना, लोगों को आने-जाने और फ्यूल की खपत कम करने के लिए 'घर से काम' करने के लिए बढ़ावा देना, और घरों और अस्पतालों में एनर्जी सप्लाई को प्रायोरिटी देना शामिल हो सकता है.
खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध (मुख्य रूप से अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच) के कारण मार्च 2026 में ग्लोबल एनर्जी संकट गहरा गया है. इसके परिणामस्वरूप श्रीलंका सहित कई एशियाई देशों ने कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं. कई देशों ने अपने रोज के काम कम कर दिए हैं और "एनर्जी राशनिंग" का सिस्टम लागू कर दिया है. श्रीलंका में, QR कोड यानी नेशनल फ्यूल पास सिस्टम, जिसे 2022 में सफलतापूर्वक लागू किया गया था, उसे फिर से जरूरी कर दिया गया है. स्कूलों, यूनिवर्सिटी और गैर-जरूरी सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं.
एनर्जी राशनिंग क्या है?
एनर्जी राशनिंग (Energy Rationing) का अर्थ है ऊर्जा (बिजली, ईंधन) की कमी के समय सरकार या कंपनियों द्वारा इसके उपभोग को अनिवार्य रूप से कम करना. यह एक आपातकालीन उपाय है जो मूल्य वृद्धि के बजाय सीधे तौर पर बिजली कटौती या आपूर्ति सीमित करके खपत को नियंत्रित करता है. यह संकट के दौरान ऊर्जा के संरक्षण का अंतिम विकल्प माना जाता है
बांग्लादेश में बिजली बचाने के लिए घरों में 5 घंटे का पावर कट लागू किया गया है. एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन बंद कर दिए गए हैं और क्लास ऑनलाइन चल रही हैं. गैस की कमी की वजह से कई फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद हो गई है. पाकिस्तान में सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे. सरकारी डिपार्टमेंट के लिए फ्यूल एलोकेशन में 50 परसेंट की कटौती की गई है. वियतनाम और फिलीपींस में कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया गया है. गैर-जरूरी ऑफिशियल ट्रैवल पर रोक लगा दी गई है.
मिस्र में बिजली बचाने के लिए शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट को रात 9 बजे बंद करने का आदेश दिया गया है. बोर्ड और विज्ञापन हटा दिए गए हैं. न्यूजीलैंड सरकार 1970 के दशक की 'कार-फ्री डे' स्कीम को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है. स्लोवाकिया और स्लोवेनिया ने डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. एक व्यक्ति डीजल और पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा एक बार खरीद सकता है.
भारत में ऊर्जा संकट?
संसद में बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से तैयार और एकजुट रहने का आह्वान किया. ठीक वैसे ही, जैसे वह COVID-19 महामारी के दौरान रहा था. इसी संदर्भ में, 27 मार्च, 2026 को, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक हाई लेवल वर्चुअल बैठक की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर ईंधन (तेल और गैस) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, मौजूदा भंडार की समीक्षा करना और लॉजिस्टिक्स तथा वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था. बताया जाता है कि इस बैठक में युद्ध जैसी स्थिति के संभावित प्रभाव, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा हुई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सहयोगात्मक रूप से काम करें और 'टीम इंडिया' की भावना के साथ आगे बढ़ें.
देश के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार है
इन दो कारणों से, "Lockdown 2026" इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने या आर्थिक गतिविधियों को रोकने की कोई योजना नहीं है. इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर चल रहा "Lockdown 2026" का ट्रेंड पूरी तरह से बेबुनियाद है. केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि आवाजाही पर रोक लगाने या आर्थिक गतिविधियों को निलंबित करने का कोई इरादा नहीं है. प्रधानमंत्री की टिप्पणियों की गल समझा गया है. इसके अलावा, सरकार ने पुष्टि की है कि उसके पास 60 दिनों तक चलने लायक पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है और पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस की कोई कमी नहीं है.
Hardeep Singh Puri rubbishes rumours of lockdown in India amid West Asia conflict; calls it " irresponsible and harmful"— ANI Digital (@ani_digital) March 27, 2026
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अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भारत में कुकिंग गैस आ रही है
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के पास कुल 74 दिनों का कच्चे तेल और ईंधन का भंडार है. होर्मुज जलडमरूमध्य में समस्या के बावजूद, भारत 40 से अधिक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर से कच्चा तेल प्राप्त कर रहा है. यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भारत में बड़ी मात्रा में कुकिंग गैस आ रही है और अगले महीने के लिए आवश्यक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है. इसलिए, केंद्र सरकार ने लोगों से अनावश्यक रूप से घबराने की अपील नहीं की है और ईंधन बचाने का प्रयास करने को कहा है. इसके साथ ही, विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल लॉकडाउन की संभावना नहीं है. हालांकि, खाना पकाने की गैस की आपूर्ति में देरी और कुछ स्थानों पर काला बाजार में खाना पकाने के सिलेंडरों की ऊंची कीमतों पर बिक्री जैसी समस्याओं को लेकर लोग चिंतित हैं.